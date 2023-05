Vải thiều đầu mùa giá rẻ bất ngờ

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống tại TP.HCM, vải thiều đầu mùa đã được bày bán khắp các quầy kệ với mức giá chỉ từ 35.000 - 45.000 đồng/kg hàng thường và 60.000 đồng đối với hàng tuyển.

Tại một điểm bán ở chợ Phạm Văn Bạch (Gò Vấp. TP.HCM), vải u hồng được bán với giá 40.000 đồng/kg, quả to, đều và đẹp.

Chị Thanh Huyền, chủ một sạp trái cây cho biết đây là vải đầu mùa được nhập từ Đăk Lăk, giá bán rẻ hơn mọi năm. Thông thường, thời điểm này mọi năm, giá vải thiều đầu mùa trên 60.000 đồng/kg.

Vải thiều u hồng được chị Huyền nhập từ Đăk Lăk bán với giá 40.000 đồng/kg. Ảnh: Thu Hà

"Một tuần này bán cũng khá chạy, quả đã ngọt giá lại rẻ, vừa túi tiền người mua" - chị Huyền nói.

Ở một số quầy hàng khác, giá vải u hồng Tây Nguyên được phân theo kích cỡ của quả, giá 35.000 đồng hàng nhỏ, dạt; 40.000 - 45.000 đồng với hàng trung và 60.000 đồng hàng tuyển.

Vải thiều u hồng đang được bán với giá từ 35.000 - 45.000 đồng/kg. Ảnh: THU HÀ

Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) cũng cho biết, hiện vải thiều Bắc Giang chưa vào vụ thu hoạch nên vải về chợ chủ yếu là từ các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá sỉ từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc HTX Thiên Khải Tây Nguyên (Krông Pắk, Đăk Lăk) cho biết, giá vải năm nay giảm hơn so với năm ngoái khoảng 30% do cung vượt cầu. Điều này khiến cho giá vải thu mua tại vườn giảm, đây cũng là lý do dẫn đến giá bán lẻ tại TP.HCM thấp hơn mọi năm.

"Với nhà vườn có hàng chuẩn, đẹp, giá thu mua từ 20.000 - 22.000 đồng/kg, còn lại chỉ dao động 15.000 - 20.000 đồng/kg"- ông Hải nói.

