Thuê nhà xưởng 2.000m2 làm giả khẩu trang và tái chế găng tay đã qua sử dụng

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 14:44 PM (GMT+7)

Đột xuất kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một nhà xưởng 2.000 m2 tại khu công nghiệp Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) đang sản xuất khẩu trang giả và tái chế găng tay đã qua sử dụng.

Sáng 1/8, cục Quản lí thị trường tỉnh Hòa Bình phối hợp C05 và A03 (bộ Công An), tổ chức kiểm tra đột xuất công ty Cổ phần đầu tư may mặc V-Link do ông Nguyễn Huy Tân làm Giám đốc, địa chỉ tại khu công nghiệp Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty V-Link đang hoạt động sản xuất khẩu trang mang nhãn hiệu khẩu trang cao cấp The World (TW) 4 lớp (50 chiếc/hộp), khẩu trang 4 lớp HAPAPOLO, khẩu trang y tế 3 lớp dùng một lần nhãn hiệu An Lành Mask, loại 50 chiếc/hộp.

Lượng khẩu trang giả và găng tay đã qua sử dụng được cơ quan chức năng phát hiện.

Số lượng lớn găng tay cao su không rõ nguồn gốc đã qua sử dụng được đem đi tái chế.

Cùng với đó là hơn 2.000 vỏ hộp găng tay cao su nhãn hiệu Powder Free Nitrile Glove, thùng cát tông nhãn hiệu Powder Free Nitrile và số lượng khẩu trang chưa thành phẩm chuẩn bị đóng bao đem đi tiêu thụ. Đặc biệt tại nơi sản xuất khẩu trang, đoàn kiểm tra phát hiện hàng nghìn chiếc găng tay cao su đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng làm việc với ông Nguyễn Huy Tân.

Theo khai nhận ban đầu tại thời điểm kiểm tra, ông Tân cho biết, công ty V-Link cho công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng BM thuê nhà xưởng. Tại đây, ông Tân đã xuất trình cho đoàn kiểm tra hợp đồng thuê nhà xưởng với thời hạn 2 năm, kể từ ngày 7/4/2020.

Hiện vụ việc đang được đoàn kiểm tra đang tiến hành tiếp tục kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ theo quy định.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thue-nha-xuong-2000m2-lam-gia-khau-trang-va-tai-che-gang-tay-da-qua-su-dung-a484390.html