Thêm 300 xe và 140 chuyến tàu phục vụ đi lại dịp lễ 2/9

Thứ Sáu, ngày 24/08/2018 11:30 AM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Hà Nội sẽ bố trí 300 xe ô tô tăng cường để phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại trong dịp lễ 2/9, ngành đường sắt cũng chạy thêm hàng trăm chuyến tàu, cung ứng hàng vạn vé cho hành khách.

Kế hoạch tăng cường tàu, xe đã được ngành vận tải công bố để phục vụ khách trong dịp lễ 2/9. Ảnh: M.A

Ngày 20/8, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã công bố kế hoạch phục vụ vận tải dịp nghỉ lễ 2/9. Theo ông Toàn, lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trùng vào ngày Chủ nhật và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp nên người dân có kỳ nghỉ dài. Vì vậy, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này sẽ tăng cao hơn các ngày cuối tuần trước đó. Dự kiến, lượng khách sẽ tăng cao vào chiều 31/8 và sáng 1/9. Các kế hoạch về đảm bảo an toàn, an ninh, phòng cháy chữa cháy… đã được Công ty quán triệt tới các bến xe. Dịp này, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã kiến nghị Sở GTVT, Công an thành phố bố trí phân luồn giao thông dịp lễ, cho phép xe có phù hiệu xe tăng cường của Sở GTVT Hà Nội được đi trong nội thành đến các bến để giải tỏa khách. Theo đó, 300 xe được cấp phù hiệu tăng cường để giải tỏa khách trong ngày cao điểm trước và sau nghỉ lễ.

Tại TPHCM, Bến xe Miền Đông dự báo lượng hành khách sẽ tăng hơn so với ngày thường nhưng không quá nhiều. Số lượng hành khách qua bến từ ngày 31/8-3/9 dự kiến khoảng 120.500 lượt, trong đó cao điểm là ngày 1/9 khoảng 43.000 lượt. Trong hai ngày 1 và 2/9, bến xe sẽ huy động 20 xe buýt dự phòng giải tỏa hành khách khi lượng khách tăng đột biến. Về giá vé phục vụ dịp Lễ, các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Cao Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi đề nghị điều chỉnh tăng không quá 30% từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9.

Dịp nghỉ lễ 2/9, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 30/8 - 3/9 sẽ tổ chức chạy gần 140 đoàn tàu khách, bao gồm các chuyến tàu chạy thường xuyên hàng ngày với 90.000 chỗ. 15 mác tàu lập thêm gồm: SE17, SE18 Hà Nội - Đà Nẵng, NA3/4, NA7/8/9 Hà Nội - Vinh, LP10 Hải Phòng - Hà Nội, SP7 Hà Nội - Lào Cai… Trong đó, nhiều nhất vẫn là tuyến Hà Nội – Vinh và ngược lại với 5/15 chuyến tàu chạy thêm. Đây cũng là cung đường sắt có lượng người đi gần như nhiều nhất trong các tuyến gần xuất phát từ Hà Nội. Còn tại Sài Gòn, từ 31/8 - 3/9 sẽ có thêm 30 chuyến tàu từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại, từ Nha Trang đi Huế và ngược lại, với 14.000 chỗ, nâng tổng số chỗ phục vụ trong dịp này lên 47.000 chỗ. Giá vé các đoàn tàu chạy thêm dịp này như SNT3/4, SNT5/6, SNT8 tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại giảm từ 10% đến 20% giá vé so với tàu mác chính chạy cùng hành trình.