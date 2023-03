Nóng tuần qua: Loạt ô tô giá rẻ hơn 200 triệu đồng ồ ạt vào Việt Nam

Ô tô nhập khẩu giá hơn 200 triệu ùn ùn đổ bộ Việt Nam

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng xe ô tô nhập khẩu về nước trong tháng 2/2023 ước đạt 30.000 xe với giá trị kim ngạch 298 triệu USD, tăng gấp 2,1 lần về lượng xe ô tô nhập khẩu về nước so với tháng trước. Trong khi đó giá trị kim ngạch nhập khẩu trong tháng 2 giảm mạnh. Trước đó, trong tháng 1 số lượng xe ô tô nhập khẩu về nước là 14.457 chiếc với giá trị kim ngạch 314,5 triệu USD.

Ô tô nhập khẩu giá rẻ ùn ùn đổ bộ Việt Nam trong tháng 2 vừa qua

Như vậy, trung bình giá trị của mỗi xe nhập (chưa bao gồm thuế, phí) trong tháng 2 đạt chưa tới 10.000 USD/chiếc (khoảng 230 triệu đồng/xe).

Trước đó, theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong giai đoạn nửa đầu tháng 2/2023 là 16.369 xe ô tô các loại với giá trị nhập khẩu là hơn 162,6 triệu USD. Trong đó, Ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống vẫn là mặt hàng nhập khẩu chủ lực ở nửa đầu tháng 2 tổng cộng 6.260 xe với giá trị kim ngạch nhập khẩu của ô tô 9 chỗ ngồi chiếm ưu thế trong nhóm hàng này khi vượt qua mốc 123 triệu USD.

Tính trung bình, giá trị đơn chiếc của ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập khẩu vào Việt Nam ở nửa đầu tháng 2 là gần 19.708 USD/xe, tương đương hơn 468 triệu đồng/xe.

Sau 2 tháng đầu năm, lượng xe ô tô nhập khẩu về nước đạt 44.457 xe với giá trị kim ngạch nhập khẩu đạt 612 triệu USD. Tính trung bình giá trị mỗi xe ô tô nhập khẩu về nước trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 326 triệu đồng/xe.

Người Việt chi 27 triệu USD mua tôm hùm, cua hoàng đế... của Mỹ

Tối ngày 1-3, Hiệp hội Tiếp thị hải sản Alaska, Phòng nông nghiệp đối ngoại-Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM, phái đoàn nông nghiệp bang Alaska giới thiệu các loại hải sản chất lượng cao của Alaska như cá hồi, cá tuyết đen, cá minh thái…

Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cho biết, Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 cho nông sản Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam nói chung và thủy hải sản nói riêng. Theo bà Susan Burns, hải sản đóng vai trò quan trọng trong thương mại nông nghiệp giữa hai quốc gia.

Người tiêu dùng Hoa Kỳ đã tiếp cận hải sản Việt Nam gồm tôm và cá ngừ, trong khi tôm hùm, cua hoàng đế, cá hồi cá tuyết than và cá minh thái của Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng ở Việt Nam.

Xuất khẩu hải sản Alaska sang Việt Nam tăng trưởng ổn định từ gần 9 triệu USD trong năm 2018 lên 27 triệu USD trong năm 2022.

Nông dân Nghệ An bội thu vì giá hành vọt tăng cao nhất trong 3 năm

Vào khoảng giữa tháng 4 dương lịch, hành tăm mới đạt độ ‘già’ và vào chính vụ thu hoạch, thế nhưng hiện nay đã có mối tiêu thụ, giá thu mua cao gấp nhiều lần chính vụ nên người dân phấn khởi thu hoạch.

So với mọi năm, giá hành củ năm nay tăng gấp đôi, có thời điểm gần gấp 5 lần. Từ ra Tết, đỉnh điểm hành tăm được nhập cho thương lái với giá 100.000 đồng/kg, sau đó xuống dần 70.000 đồng/kg và nay đang ở mức 45.000 đồng/kg. Hành tăm được trồng từ 5-6 tháng thì cho thu hoạch.

Với năng suất trung bình hơn 4 tạ/sào, cho thu nhập hàng chục triệu đồng, người trồng hành tăm ở Nghi Thuận phấn khởi thu hoạch. Sau Tết, các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể hoạt động trở lại nên nhu cầu hành chế biến tăng. Nguồn cung chưa nhiều, trong khi cầu lại tăng nên giá hành được đẩy lên cao. Theo người dân, giá hành đầu vụ năm nay cao nhất so trong vòng 3 năm trở lại đây. Vào chính vụ, chắc chắn giá hành sẽ giảm.

So với mọi năm, giá hành củ năm nay tăng gấp đôi

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Thuận cho biết: “Hành tăm là một trong những cây trồng chủ lực ở địa phương. Toàn xã có diện tích trồng hành khoảng 75 ha, cho năng suất trung bình 6 tấn/ha. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu hành tăm theo tiêu chuẩn Vietgap. Sắp tới, song song với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã sẽ phát triển hành tăm, đăng kí sản phẩm OCOP. Tương lai có thể dán tem xuất nguồn gốc, chỉ đạo HTX liên kết hợp tác với một số đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm”.

Giá muối cao kỷ lục, diêm dân Ninh Thuận trúng lớn

Thời tiết Ninh Thuận đang nắng nóng, thuận lợi cho diêm dân sản xuất muối có năng suất cao và đạt chất lượng. Cùng với đó, giá muối đang ở mức cao lịch sử hơn 2,2 triệu đồng/tấn. Theo nhiều người làm muối ở Ninh Thuận, giá muối bắt đầu tăng cao từ trước Tết Nguyên đán năm 2023. Có thời điểm, giá muối nền đất lên đến 2,6 triệu đồng/ tấn, giá muối trải bạt khoảng 2,7 triệu đồng/ tấn.

Ninh Thuận có 105 km bờ biển, nhiều nắng, gió. Đặc biệt, nước biển ở đây có độ mặn cao và sạch, lượng mưa thấp nên địa phương được xem là vựa muối của cả nước. Tỉnh Ninh Thuận hiện có gần 2.450 ha muối công nghiệp trên nền ô kết tinh, phủ bạt và 630 ha muối nền đất của diêm dân. Đồng muối tập trung tại các xã Tri Hải, Nhơn Hải, Phương Hải của huyện Ninh Hải; Cà Ná, Phước Diêm, Phước Minh của huyện Thuận Nam.

Tỉnh Ninh Thuận cung cấp khoảng 50% sản lượng muối của cả nước. Theo nhiều người làm muối ở Ninh Thuận, giá muối năm nay đạt mức lịch sử từ trước đến nay. Nguyên nhân giá muối tăng cao do năm 2022 diêm dân mất mùa vì thời tiết mưa nhiều.

CPI tháng 2 tăng nhẹ, giá thực phẩm đồng loạt ‘hạ nhiệt’

Theo Tổng cục Thống kê, xăng dầu, gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá thuê nhà tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao sau dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2023 tăng 0,45% so với tháng trước. Trong khi đó, giá thực phẩm đồng loạt hạ nhiệt sau Tết.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 5 nhóm tăng và 6 nhóm hàng giảm giá so với tháng trước.

Giao thông là nhóm tăng cao nhất, chỉ số giá nhóm này tăng 2,11% so với tháng trước chủ yếu do giá xăng, dầu, dịch vụ giao thông công cộng tăng.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 2 tăng 0,97% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,31%. Bình quân 2 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022; lạm phát cơ bản tăng 5,08%. Lạm phát cơ bản bình quân tăng cao hơn mức CPI bình quân chung.

Tổng cục Thống kê lý giải, tháng 7/2022 đến tháng 12/2022 giá xăng dầu liên tục giảm (thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản) là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng CPI.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/nong-tuan-qua-loat-o-to-gia-re-hon-200-trieu-dong-o-at-vao-viet-nam-...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/nong-tuan-qua-loat-o-to-gia-re-hon-200-trieu-dong-o-at-vao-viet-nam-c6a24107.html