Mùa hè đến, chọn bộ đôi điều hòa và máy lọc khí hay điều hòa “2 trong 1”?

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 08:00 AM (GMT+7)

Mùa hè đến, không khí kém lưu thông trong phòng điều hòa chính là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái, thậm chí mệt mỏi. Không ít người đã chọn giải pháp mua thêm một chiếc máy lọc khí để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nóng. Nhưng giải pháp này đang dần nhường chỗ cho những chiếc điều hòa 2 trong 1.

Cần sắm thêm máy lọc không khí

Việt Nam nằm trong Top 11 quốc gia ô nhiễm bụi nhất thế giới (theo Nghiên cứu về Chỉ số hiệu suất môi trường của Đại học Yale, Mỹ). Tại Hà Nội, chỉ số về lượng bụi mịn PM 2.5 trung bình năm 2016 là 50,5 µg/m3, cao gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình của WHO và gấp 23 lần so với các thành phố tại Đức. Theo một khảo sát của chuyên gia, tại các hộ gia đình sống trong hẻm ở Hà Nội, nồng độ bụi mịn PM 2.5 trong phòng vượt quá tiêu chuẩn 1,8 lần. Ngoài ra, tổng số vi khuẩn hiếu khí và nấm mốc tại các hộ được kiểm tra hầu hết không đạt tiêu chuẩn.

Để “chiến đấu” với nắng nóng cùng mức độ ô nhiễm nặng nề như Việt Nam, các gia đình đã có sẵn điều hòa còn có xu hướng sắm thêm máy lọc không khí. Công dụng của máy lọc không khí là khả năng tự cảm biến không khí, khi phát hiện không khí bị ô nhiễm, máy lọc khí sẽ phát ra ion âm nhằm trung hòa các ion dương có hại và tạo ra hiệu ứng gió điện để hút bụi bẩn vào máy. Các ion âm bám dính vào những phần tử độc hại (như bụi hay các mùi ẩm mốc, khói thuốc…) trong không khí và bản kim loại tích điện dương trong máy sẽ hút và giữ các phần tử này và tiến hành lọc qua các lưới lọc khác nhau. Nhờ cung cấp ion âm, máy lọc không khí cũng có tác dụng tăng cường oxy và làm sạch không khí trong phòng. Tuy nhiên, giá thành của một chiếc máy lọc không khí cũng khá cao so với mặt bằng thu nhập chung, dao động từ 4 – 10 triệu đồng hoặc hơn.

Đa số các bệnh viêm đường hô hấp đều do vi khuẩn, virus và bụi bẩn trong nhà gây ra

Giải pháp tích hợp điều hòa và máy lọc không khí ưu việt

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, hãng điện tử LG Electronics đã tiên phong phát triển điều hòa thế hệ mới kết hợp 2 chức năng làm lạnh không khí và chức năng lọc không khí chuyên dụng trong một chiếc điều hòa duy nhất.

Bộ lọc không khí độc lập được tích hợp trong hai mẫu điều hòa LG Dual Cool Inverter V10APF và V13APF, với mức giá niêm tương ứng là 12,390,000đ và 14,049,000đ.

Có được tính năng 2 trong 1 này là do máy điều hòa LG thế hệ 2018 Dual Cool Inverter có bộ phận cảm biến PM 1.0 gắn trên máy, giúp phát hiện các tác nhân gây hại với kích thước siêu nhỏ, chỉ khoảng 1µm (như vi khuẩn, khói thuốc, khí thải xe hơi…). Khi khởi động điều hòa, bộ cảm biến sẽ tự động đo lường mức độ bụi và ô nhiễm trong không khí và hiển thị trên màn hình thông qua 6 mức độ. Nếu chất lượng không khí không đạt chuẩn an toàn, máy sẽ tự động phát ra các ion âm để bắt giữ các phân tử bụi và vi khuẩn, trả lại bầu không khí sạch cho cả căn phòng. Điểm đặc biệt của điều hòa 2 trong 1 này là bộ lọc không khí có khả năng hoạt động độc lập với chức năng làm lạnh và có đầy đủ hiệu quả của một máy lọc không khí chuyên biệt. Khi muốn lọc khí mà không cần bật điều hòa, người dùng chỉ cần nhấn nút lọc khí Air Purify trên điều khiển.

Điều hòa 2 trong 1 LG Dual Cool Inverter vừa làm mát, vừa thanh lọc không khí rất thích hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Cùng với khả năng bảo vệ sức khỏe, các mẫu điều hòa 2018 của LG vẫn tiếp tục đáp ứng nhu cầu tiết kiệm điện năng của người dùng nhờ công nghệ Dual Inverter với máy nén 2 rotor giúp tiết kiệm tới 70% điện năng, làm lạnh nhanh hơn 40% so với điều hòa non – inverter thông thường.