Lương chưa tăng, phí dịch vụ, gửi xe ô tô chung cư đã “nhảy nóng”

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, các đơn vị vận hành phải liên tục đầu tư cho công nghệ, trang thiết bị tại các điểm trông giữ xe.

Tại chung cư The Legend 109 Nguyễn Tuân, từ ngày 1/1/2023, phí trông giữ ô tô dao động từ 1,2 -1,35 triệu đồng/tháng với xe thứ nhất; 2,2 triệu đồng với ô tô thứ hai của chủ căn hộ và xe của khách thuê căn hộ. Tại tòa nhà Việt Đức Complex, từ tháng 2/2023, phí trông giữ ô tô được điều chỉnh trong khoảng 1,35 - 1,8 triệu đồng/tháng.

Mức phí trông giữ ô tô thay đổi tăng từ 10 – 25% so với mức cũ. Làn sóng tăng giá không chỉ dừng lại ở khu chung cư mà hiện đã lan sang cả các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng cho thuê. Bên cạnh tăng giá trực tiếp, tại nhiều chung cư còn áp dụng hình thức chia nhỏ block, giới hạn khung giờ trông xe ngày/đêm…

Có những chung cư 5 năm nay vẫn áp dụng mức giá từ khi mới đi vào hoạt động đợt này cũng tăng giá. Ví dụ như tại dự án TNR GoldSeason (Thanh Xuân, Hà Nội), mức phí trước đây của Gold Season thấp hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của khu vực và các dự án lân cận. Và đây là lần đầu tiên chung cư này tăng giá kể từ năm 2018. Thông tin thay đổi phí trông giữ xe ô tô đã được thông báo tới toàn bộ cư chính dân trước khi thức áp dụng vào đầu tháng 4.

Được biết, mục tiêu của việc tăng giá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất trong đó có khu vực hầm để xe (lắp thêm camera, đèn chiều sáng, đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống phòng cháy chữa cháy)…

Việc điều chỉnh phí trông giữ xe đến một phần do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) liên tục tăng trong những năm qua. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, CPI năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021, CPI quý I/2023 tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước. CPI tăng kéo theo chi phí nhân công, trang thiết bị đầu tư cho cơ sở vật chất tại các khu dịch vụ tăng lên đáng kể.

Trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, tăng trưởng ô tô hàng năm tại Hà Nội giữ đều ở khoảng 10%. Tính đến tháng 11/2022, Hà Nội có trên 7,7 triệu phương tiện giao thông, trong đó có hơn 1 triệu ô tô. Trong khi số lượng xe tăng lên thì tỉ lệ diện tích giao thông tĩnh không thay đổi. Tình trạng thiếu điểm trông giữ xe phổ biến tại các tuyến phố trung tâm, các khu trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, chung cư.

Hà Nội đã ban hành chi tiết mức giá dịch vụ trông giữ xe ô tô theo hợp đồng tháng tại các địa bàn và đây là căn cứ quan trọng nhất để các đơn vị quản lý vận hành bãi đỗ xe thực hiện.

Việc điều chỉnh phí trông giữ xe dựa theo khung quy định của thành phố.

Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 chỉ rõ: “Chủ đầu tư căn cứ chi phí thực tế tại từng điểm trông giữ phương tiện giao thông để xây dựng mức giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính và quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông nhưng không được cao hơn mức giá quy định tại mục I phụ lục đính kèm, tránh gây tác động ảnh hưởng đời sống nhân dân” (Điều 3).

Khung phí trông giữ xe theo tháng và theo lượt tại các khu vực trong nội thành Hà Nội được quy định rõ tại Quyết định 44/2017/QĐ-UBND. Với điểm trông giữ xe dịch vụ trên các tuyến phố cần hạn chế như Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ), mức phí theo tháng tối đa là 4 triệu đồng và vé gửi xe theo lượt là 30.000 đồng/1h. Tại các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên, mức phí theo tháng tối đa là 1,8 triệu đồng và vé gửi xe theo lượt là 15.000 đồng/1h…

Theo khảo sát, mức phí trông giữ xe ô tô mới tại nhiều tòa chung cư, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại trên các quận nằm trong đường vành đai 3 dao động khoảng từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng/tháng/xe.

