Hành trình bay Việt Nam - Trung Đông gián đoạn: Hành khách được hỗ trợ ra sao?

Trước diễn biến gián đoạn không phận tại khu vực Trung Đông, các hãng hàng không đang khai thác đường bay giữa Việt Nam và khu vực này tiếp tục điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đối với hành khách bị ảnh hưởng hành trình.

Theo cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam, một số hãng hàng không đang khai thác đường bay giữa Việt Nam và Trung Đông như Qatar Airways, Etihad Airways và Emirates đã điều chỉnh kế hoạch khai thác do tác động từ tình hình không phận trong khu vực.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 4 đến ngày 6/3, Qatar Airways đã hủy 10 chuyến bay chở khách tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khiến khoảng 2.052 hành khách (chưa tính trẻ sơ sinh) bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hãng cũng tạm dừng khai thác 4 chuyến bay hàng hóa trong thời gian này.

Trong ngày 5/3, Etihad Airways hủy 2 cặp chuyến bay thương mại chở khách đi và đến Hà Nội, với tổng cộng 960 hành khách bị ảnh hưởng trong ngày.

Trong khi đó, Emirates đã hủy hầu hết các chuyến bay đi và đến Dubai trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến hết ngày 4/3. Riêng ngày 4/3, hãng hủy 3 cặp chuyến bay gồm EK364/365, EK392/393 và EK395, trong khi chuyến bay EK394 vẫn được khai thác theo kế hoạch. Đồng thời, hãng bố trí chuyến EK395 ngày 5/3 là chuyến bay hồi hương, chỉ phục vụ công dân và cư dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Nhiều chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông bị hủy hoặc điều chỉnh. Các hãng hàng không cũng đã triển khai chính sách đổi vé, hoàn vé và hỗ trợ hành trình.

Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, các hãng hàng không đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Theo đó, Qatar Airways áp dụng chính sách đối với hành khách có vé trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến ngày 10/3, cho phép miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định.

Đối với Etihad Airways, hành khách có vé được xuất trước ngày 28/2 với hành trình đến ngày 10/3 được đổi miễn phí sang chuyến bay do hãng khai thác trước ngày 31/3. Ngoài ra, hãng cũng thông báo hành khách có chuyến bay đến ngày 10/3 có thể yêu cầu hoàn vé. Đồng thời, hãng khuyến nghị hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay và cập nhật đầy đủ thông tin liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ để nhận thông báo kịp thời.

Trong khi đó, Emirates cho phép hành khách bị ảnh hưởng được đặt lại chỗ trên chuyến bay khác khởi hành vào hoặc trước ngày 20/3. Hành khách có vé với hành trình vào hoặc trước ngày 10/3 cũng có thể yêu cầu hoàn tiền. Trường hợp đặt vé qua đại lý, hành khách cần liên hệ với đại lý để được hỗ trợ; đối với vé đặt trực tiếp với hãng, hành khách có thể liên hệ qua website chính thức hoặc đường dây nóng của hãng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi sát tình hình khai thác của các hãng hàng không để kịp thời cập nhật thông tin tới hành khách.

Trong bối cảnh nhiều đường bay quốc tế phải thay đổi lộ trình để tránh các khu vực xung đột, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã kích hoạt các phương án điều hành bay dự phòng, đặc biệt đối với những chuyến bay phải điều chỉnh lịch khai thác do tác động của tình hình khu vực.

Để bảo đảm an toàn trong điều hành bay, đơn vị này chỉ đạo các cơ sở không lưu theo dõi sát các thông báo tin tức hàng không và các ấn phẩm liên quan, qua đó cung cấp dữ liệu kịp thời phục vụ công tác điều hành. Đồng thời, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cũng tăng cường phối hợp với các cơ sở quản lý luồng không lưu khu vực để điều tiết các chuyến bay bị ảnh hưởng, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý luồng nhằm tránh tình trạng ách tắc vùng trời.

Đại diện đơn vị cho biết, việc tăng cường phối hợp và triển khai các giải pháp điều hành bay kịp thời không chỉ hỗ trợ hoạt động khai thác của các hãng hàng không mà còn góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động bay.