Giá xăng dầu tăng ngất ngưởng, tàu thuyền ngại đánh bắt xa bờ vì... sợ lỗ

Những ngày qua, giá xăng dầu liên tục tăng cao đã khiến ngư dân tỉnh Trà Vinh lâm vào cảnh khổ sở.

Giá xăng dầu tăng cao, nhiều tàu cá phải "nằm bờ" tại cảng Định An.

Ngư dân Trần Công Đức, khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú cho biết, gia đình anh có 1 cặp cào đôi (380CV/tàu), với ngư trường đánh bắt chủ yếu ở biển Cà Mau, Côn Đảo.

Mỗi lần ra khơi đánh bắt kéo dài 10 ngày/chuyến, cần khoảng 10.000 lít dầu. Trước đây, mỗi chuyến ra khơi (khi giá dầu còn thấp, khoảng 15.500 đồng/lít), sau khi chia thu nhập cho bạn ghe, thuyền trưởng… chủ ghe cũng còn lại hơn 100 triệu đồng/chuyến.

Nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, mỗi lần ra khơi, riêng chi phí nhiên liệu đã tăng thêm trên 110 triệu đồng/chuyến. Nhưng sản phẩm sau đánh bắt không tăng. Điển hình như cá lù đù, có giá dao động từ 17.000 - 20.000 đồng/kg (tùy loại), cá chim 420.000 đồng/kg - bán tại cảng cá Định An (huyện Trà Cú), bằng với thời điểm cuối năm 2021. Nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ không dám ra khơi, mỗi lần ra khơi là lỗ…

Ngư dân Võ Văn Chiến (54 tuổi) cho hay, nếu trước đây, mỗi chuyến ra khơi lời được 100 triệu đồng, thì bây giờ số tiền đó phải bù vào tiền nhiên liệu. Do giá dầu tăng quá cao, ngư dân không dám cho tàu chạy nhiều trên biển để tiết kiệm nhiên liệu, dẫn đến không thể tìm được những vùng nước có nhiều thủy sản, nên lượng đánh bắt cũng giảm sút.

Theo ghi nhận của PV, tại thị trấn Định An, huyện Trà Cú là địa phương hiện có thế mạnh về khai thác biển và các dịch vụ, thương mại trong lĩnh vực hậu cần nghề cá. Hiện trên địa bàn thị trấn có 159 tàu khai thác biển (100 tàu có công suất trên 90CV). Theo ông Trang Văn Ngào, Chủ tịch UBND thị trấn Định An, trong 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác biển chỉ đạt 30,1% kế hoạch (khoảng 5.212 tấn).

Ngư dân khổ sở vì giá xăng dầu tăng cao.

Do giá nhiên liệu tăng và giá sản phẩm sau khai thác có khuynh hướng giảm, từ đó, nhiều phương tiện đánh bắt “neo bờ”, các hoạt động dịch vụ cung cấp cho các ghe đánh bắt hải sản (nước đá, ngư lưới cụ, nhiên liệu…) cũng giảm mạnh. Đối với nguồn thu từ khai thác biển và dịch vụ, thương mại có liên quan đến khai thác, đánh bắt hải sản của địa phương chiếm gần 50%/tổng giá trị sản xuất. Dự báo các nguồn thu những tháng cuối năm 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Thành, Giám đốc Ban quản lý cảng cá (thị trấn Định An, huyện Trà Cú) cho biết, những tháng đầu năm 2022 tuy thời tiết khá thuận lợi và đang vào thời điểm của mùa vụ khai thác biển, nhưng do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng cao, nên các phương tiện khai thác biển phải neo đậu nhiều hơn. Thời gian “bám biển” cũng giảm hơn so với thời điểm trước khi giá nhiên liệu tăng. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng chỉ đạt 2.535 tấn; trong đó, sản lượng hàng hóa thủy sản 2.360 tấn.

Ông Nguyễn Văn Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện toàn tỉnh có 1.140 tàu với tổng công suất 153.122CV và 4.193 thuyền viên.

Do giá nhiên liệu tăng, các tàu đánh bắt xa bờ không có lời, nên thời gian “bám biển” giảm mạnh so với cùng kỳ, từ đó ảnh hưởng đến sản lượng khai thác hải sản. Trong 5 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác hải sản 19.680 tấn, so với cùng kỳ giảm khoảng 40%.

Theo các ngư dân, có một nghịch lý hiện nay là khi giá dầu tăng thì giá sản phẩm đánh bắt lại giảm, do các thương lái phải khấu trừ thêm nguồn tăng nhiên liệu trong vận chuyển khi mua sản phẩm.

Các chủ ghe mong muốn ngân hàng cần có chính sách khoanh nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ vốn vay cho chủ phương tiện mua nhiên liệu đánh bắt…

