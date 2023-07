Giá xăng dầu hôm nay 8/7: Đồng loạt tăng mạnh phiên cuối tuần

Trên thị trường thế giới, giá dầu WTI đạt 73,71 USD/thùng, tăng 2,66%. Trong khi đó, giá dầu brent đạt 78,17 USD/thùng, tăng 2,16% vào lúc 7h07 ngày 8/7 theo giờ Việt Nam.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho hay, dự trữ dầu thô của nước này giảm nhiều hơn so với dự kiến do nhu cầu lọc dầu mạnh, còn dự trữ xăng giảm sâu do nhu cầu lái xe gia tăng vào tuần trước.

Nhiều chuyên gia dự đoán, triển vọng nhu cầu dầu thô ở Mỹ có dấu hiệu khả quan hơn khi mùa du lịch hè ở nước này sắp đến.

Nhu cầu dầu tăng lên dẫn đến dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, lấn át những lo ngại về triển vọng lãi suất của nước này có xu hướng tăng lên.

Các nguồn tin thân cận cho biết OPEC nhiều khả năng sẽ duy trì quan điểm lạc quan về tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm tới.

Giá dầu thô tăng mạnh

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 8/7, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92 không cao hơn 20.478 đồng/lít

- Xăng RON 95 không cao hơn 21.425 đồng/lít

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.083 đồng/lít

- Dầu hỏa không cao hơn 17.871 đồng/lít

- Dầu mazút không cao hơn 14.353 đồng/kg.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-8/7-dong-loat-tang-manh-phien-cuoi-tuan-c6a3164...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/gia-xang-dau-hom-nay-8/7-dong-loat-tang-manh-phien-cuoi-tuan-c6a31647.html