Giá dầu ngày 25/8: Tăng mạnh khi bão càn quét hai vịnh

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 09:12 AM (GMT+7)

Giá dầu thô bất ngờ tăng trở lại.

Đầu giờ sáng ngày 25/8 theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng khoảng gần 1% lên 42,76 USD/thùng, giá dầu thô Brent ước tính tăng hơn 1% lên 45,05 USD/thùng.

Bão Marco và Bão nhiệt đới Laura vùng Caribe và Vịnh Mexico được cho là nguyên nhân chính đẩy giá dầu tăng.

Các công ty năng lượng đã cắt giảm sản lượng hơn 1 triệu thùng/ngày ở ngoài khơi Vịnh Mexico và sơ tán hơn 100 cơ sở sản xuất do mối đe dọa kép từ hai cơn bão này. Các cơn bão cũng có thể hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu của Mỹ. Giá dầu Brent tăng vượt trội so với giá dầu thô của Mỹ do dự báo rằng các nước khác có thể thúc đẩy xuất khẩu trong khi các cơ sở sản xuất dầu mỏ ở Vịnh Mexico đóng cửa. Công ty Motiva Enterprises chuẩn bị đóng cửa nhà máy lọc dầu thô lớn nhất nước Mỹ là Port Arthur ở bang Texas. Trong khi đó, Total SA cũng dự định cắt giảm sản lượng xuống mức tối thiểu là 225.500 thùng/ngày tại nhà máy lọc dầu Port Arthur và đang chuẩn bị cho việc ngừng hoạt động.

Giá dầu tiếp quay đầu tăng

Tại thị trường Việt Nam, ngày 25/8, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 14.409 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 14.922 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.201 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 10.207 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Bộ Tài chính vừa công bố một số thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) tới hết quý II/2020. So với thời điểm đầu năm, quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đã thặng dư thêm hơn 7.200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục sau nhiều năm.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-dau-ngay-25-8-tang-manh-khi-bao-can-quet-hai-vinh-5020202589131645.htmNguồn: http://danviet.vn/gia-dau-ngay-25-8-tang-manh-khi-bao-can-quet-hai-vinh-5020202589131645.htm