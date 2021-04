Giá dầu hôm nay 4/4: Giảm trong tháng 3 song vẫn tăng trong quý I/2021

Chủ Nhật, ngày 04/04/2021 09:00 AM (GMT+7)

Đà tăng trong quý I của giá dầu chủ yếu là nhờ tâm lý lạc quan về sự phục hồi trong nhu cầu sau khi vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu được triển khai tiêm chủng.

Mở đầu tuần này (ngày 29/3), giá dầu thế giới tăng gần 1% sau khi chứng kiến đà giảm trong phiên cuối tuần trước do thông tin siêu tàu container Ever Given có chở dầu bị mắc kẹt trên kênh đào Suez trong gần một tuần qua đã được giải cứu.

Những đồn đoán xung quanh cuộc họp của OPEC+ lại khiến giá dầu đảo chiều đi xuống trong hai phiên giao dịch liền sau đó, khi những kỳ vọng về đà phục hồi của nhu cầu dầu mỏ đã bị đẩy lùi phần nào do sự gia tăng mạnh số ca mắc COVID-19 có nguy cơ gây quá tải cho các bệnh viện ở các nước châu Âu và làm giảm nhu cầu dầu.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3/2021 đã phần nào bị hạn chế khi lượng dầu thô dự trữ của Mỹ bất ngờ giảm 876.000 thùng trong tuần trước do hoạt động lọc dầu gia tăng, trái ngược với dự đoán tăng 107.000 thùng của giới phân tích, theo số liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).

Trong phiên giao dịch ngày 1/4, cũng là phiên giao dịch cuối cùng của tuần này do thị trường đóng cửa nghỉ lễ thánh Thứ Sáu tốt lành (Good Friday), giá dầu thế giới tăng hơn 2 USD bất chấp thông tin nhóm OPEC+ đã đạt được một thỏa thuận sẽ nới lỏng dần việc cắt giảm sản lượng từ tháng 5/2021.

Thị trường dầu cũng được tiếp sức sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra kế hoạch chi tiêu 2.300 tỷ USD để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng như cầu đường, cùng với việc giải quyết biến đổi khí hậu.

Thông tin về lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ phần nào tác động đến giá dầu, nhưng nhanh chóng được củng cố sau báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy các kho dự trữ dầu thô tại nước này đã bất ngờ giảm trong tuần trước.

Chốt tuần, giá dầu WTI tăng 3,62% lên 61,3 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 6 tăng 0,05% lên 64,67 USD/thùng.

Giá dầu thô đứng ở mức khá cao

Tại thị trường Việt Nam, ngày 4/4, giá xăng dầu trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5 RON 92 không cao hơn 17.851 đồng/lít

Xăng RON 95 là 19.046 đồng/lít.

Dầu diếl không cao hơn 14.243 đồng/lít;

Dầu hỏa không cao hơn 13.004 đồng/lít

Dầu mazut không cao hơn 13.757 đồng/kg.

