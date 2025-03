Dồn hết vốn liếng nhập Baby Three, người bán ngao ngán xả lỗ sau nghi vấn có hình nhạy cảm

Người bán hàng Baby Three xả lỗ

Những ngày gần đây, đồ chơi búp bê Baby Three phiên bản Thỏ thị trấn ver 2 bị khách hàng người Việt kêu gọi tẩy chay vì in hình vẽ giống đường lưỡi bò trên khuôn mặt. Làn sóng tẩy chay Baby Three khiến người bán điêu đứng.

Người tiêu dùng Việt Nam phát hiện trên má Baby Three phiên bản Thỏ thị trấn ver 2 in hình giống đường lưỡi bò.

Chị Hoài Thương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – một người chuyên bán Baby Three online cho biết, khoảng 1 tuần nay sức mua Baby Three giảm rõ rệt. Trước đây, mỗi ngày chị Thương bán khoảng 40 hộp/ngày, thì nay chỉ bán được khoảng 15-20 hộp.

Để giữ chân khách hàng, chị Thương cam kết hỗ trợ 1 đổi 1 nếu khách khui trực tiếp tại cửa hàng ra Baby Three in hình giống đường lưỡi bò.

Bên cạnh đó, giá bán Baby Three cũng giảm mạnh. Lúc mới ra mắt, giá nhập 1 kiện 6 hộp Thỏ thị trấn ver 2 hơn 2 triệu đồng, hiện giảm còn 1,2 - 1,3 triệu đồng. Ngoài Thỏ thị trấn ver 2, các phiên bản khác giá cũng sụt giảm, như phiên bản Tây Du Ký 1 set 8 hộp giá hơn 2 triệu đồng nhưng đang chỉ ở mức hơn 1 triệu đồng.

Chị Hoài Thương giải thích, do Baby Three phiên bản Thỏ thị trấn ver 2 có hình ảnh giống đường lưỡi bò nên nhiều người mua quay lưng, một phần cũng vì dòng sản phẩm này đang bước vào chu kỳ giá đáy của hãng.

Trong các hội nhóm mua bán, trao đổi Baby Three, nhiều tài khoản đăng bài viết xả lỗ vốn Baby Three Thỏ thị trấn. Mức giá thanh lý từ 250.000 - 400.000 đồng/hộp. Thậm chí có người còn thông báo xả lỗ toàn bộ các loại Baby Three và nghỉ bán.

Chị L.C. chia sẻ, chị dồn hết vốn liếng để đặt 2 kiện Thỏ thị trấn ver 2, Thỏ trở về và 1 số kiện khác, tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Nhưng phiên bản Thỏ thị trấn ver 2 dính “drama” đường lưỡi bò khiến chị khá đau đầu.

Theo lời chị C., nếu trả lại hàng cho hãng, họ đưa phương án trừ vào kiện hàng sau. Nếu như vậy chị vẫn phải đặt thêm 2 kiện Baby Three vào lần sau để trừ nốt. Tuy nhiên Baby Three đang bị nhiều người tẩy chay, nhập về cũng không bán được.

Nếu giữ lại hàng, chị buộc phải xả lỗ để bán. “Giá mình nhập cũng cao, mình nhập 12 kiện Baby Three Thỏ thị trấn ver 2, mỗi kiện 1,5 triệu đồng. Bán xả thì quá lỗ”, chị C. ngậm ngùi.

Kênh phân phối tạm dừng hợp tác

Trên trang cá nhân hơn 800.000 lượt theo dõi, chủ tài khoản Đặng Tiến Hoàng (được biết đến với tên gọi ViruSs) thông báo về việc dừng nhập khẩu và bán Baby Three. Lý do anh đưa ra là "do phát hiện Baby Three Thỏ Thị Trấn version 2 có xuất hiện hình ảnh nhạy cảm trong phần thể hiện Graffiti bọng mắt, nước mắt".

ViruSs mong các đối tác thông cảm trước quyết định này, đồng thời chia sẻ thêm: "Mặc dù là thu nhập ổn với bọn em nhưng đất nước là cứ phải ưu tiên hàng đầu".

Một thương hiệu mắt kính sau đó cũng có bài viết dài, thông báo về việc "dừng hợp tác với Baby Three". Đơn vị này chia sẻ: "Chúng tôi nhận được thông tin Baby Three đang vướng phải vấn đề về hình vẽ nhân vật gây tranh cãi. Chúng tôi là doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi muốn mang tới khách hàng không chỉ sản phẩm chất lượng mà còn những giá trị văn hóa, nhân văn tốt đẹp".

Trước áp lực dư luận, phía nhãn hàng thông báo đã tiến hành cuộc điều tra toàn diện, cho rằng khuôn mặt của Baby Three Thỏ thị trấn ver 2 là một bức vẽ graffiti nghệ thuật gothic hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đơn vị này khẳng định tất cả các đường nét, khối màu và biểu tượng đều dựa trên thiết kế theo phong cách nghệ thuật trừu tượng và giả tưởng, không phản ánh ảnh hưởng tới bất kỳ hình ảnh, biểu tượng hoặc đường nét địa lý cụ thể nào trong thực tế.

"Công ty thu hồi và tiêu hủy tất cả sản phẩm có biểu cảm trên và ngay lập tức ngừng sản xuất biểu cảm đó", đơn vị này phản hồi.

Thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức như Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Red Notebook, nhà sản xuất nói thêm những khách hàng mua phải sản phẩm với biểu cảm trên sẽ được đổi mẫu mới miễn phí và địa chỉ đổi quà cụ thể sẽ được thông báo sau.

Baby Three là dòng sản phẩm đồ chơi thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu vào tháng 5/2024 dưới hình thức hộp bí mật (hộp mù).

Người mua sẽ không thể biết trước mở ra sẽ nhận được nhân vật gì, tạo cảm giác hứng thú và tò mò sở hữu. Mỗi mẫu đồ chơi Baby Three được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo… khiến sản phẩm này sốt rần rần tại thị trường Việt Nam kể từ khi xuất hiện.