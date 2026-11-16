Đề xuất mới về giá xăng dầu: Thương nhân phân phối tự quyết định giá bán

Hai cơ chế xác định giá đối với thương nhân phân phối

Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, trong đó đưa ra nhiều thay đổi về cơ chế xác định và quản lý giá bán. Theo dự thảo, giá bán xăng dầu của thương nhân đầu mối được hình thành từ các yếu tố: giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và các khoản thuế theo quy định.

Cụ thể, giá bán được xác định theo công thức: Giá bán xăng dầu = Giá mua + Chi phí tạo nguồn + Chi phí kinh doanh định mức + Lợi nhuận + Các khoản thuế.

Đề xuất mới về giá xăng dầu: Thương nhân phân phối được tự quyết định giá bán.

Trong đó, chi phí tạo nguồn gồm các khoản phát sinh để đưa xăng dầu về kho doanh nghiệp như bảo hiểm, vận chuyển, hao hụt và các chi phí liên quan. Chi phí kinh doanh định mức là chi phí lưu thông xăng dầu trong nước, bao gồm chi phí bán lẻ ở nhiệt độ thực tế; riêng dầu mazut tính theo chi phí bán buôn.

Giá mua và chi phí tạo nguồn do doanh nghiệp xác định trên cơ sở thực tế kinh doanh. Các khoản thuế gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác theo quy định.

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra cơ chế riêng đối với thương nhân phân phối xăng dầu, tùy thuộc doanh nghiệp có thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối hay không.

Với thương nhân phân phối thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối, doanh nghiệp được tự quyết định giá bán lẻ xăng dầu, riêng dầu mazut là giá bán buôn. Tuy nhiên, mức giá này không được vượt quá giá do thương nhân đầu mối công bố và đang có hiệu lực đối với cùng chủng loại, chất lượng, đơn vị tính và địa bàn.

Thương nhân phân phối có thể bán thấp hơn mức giá của đầu mối, đồng thời phải chịu trách nhiệm về mức giá đã quyết định, thực hiện công bố, niêm yết và kê khai giá theo quy định.

Khi thương nhân đầu mối điều chỉnh giá, doanh nghiệp phân phối phải bảo đảm giá bán không vượt mức giới hạn mới kể từ thời điểm giá điều chỉnh có hiệu lực. Đáng chú ý, việc đầu mối tăng giá không đồng nghĩa thương nhân phân phối bắt buộc phải tăng giá tương ứng.

Trong khi đó, với thương nhân phân phối không thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối, giá bán được xác định trên cơ sở giá mua thực tế, chi phí lưu thông và phân phối hợp lý, lợi nhuận do doanh nghiệp tự xác định cùng các khoản thuế, phí theo quy định.

Giá mua thực tế được tính sau khi trừ chiết khấu, giảm giá và các khoản điều chỉnh làm giảm giá mua. Doanh nghiệp được tự quyết định giá bán nhưng phải chịu trách nhiệm về mức giá này, đồng thời lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Yêu cầu minh bạch các yếu tố cấu thành giá

Đối với thương nhân phân phối mua xăng dầu từ nhiều nguồn, dự thảo yêu cầu việc xác định giá bán phải phản ánh đầy đủ các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng mua trả lại và những điều chỉnh liên quan đến giá mua.

Giá mua của lượng xăng dầu đã bán được xác định theo phương pháp tính giá hàng tồn kho do doanh nghiệp lựa chọn và áp dụng nhất quán theo quy định về kế toán. Việc xác định thuế giá trị gia tăng trong giá mua cũng phải tuân thủ pháp luật về thuế.

Các khoản chi phí lưu thông, phân phối chỉ được tính nếu là chi phí hợp lý thuộc phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, chưa được tính trong giá mua hoặc các cấu phần khác. Dự thảo đồng thời yêu cầu không tính trùng thuế, chi phí tạo nguồn, vận chuyển và những khoản đã được nhà cung cấp tính vào giá mua.

Khi điều chỉnh giá bán, thương nhân phải xác định được mức biến động của từng yếu tố cấu thành giá so với lần điều chỉnh liền trước. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch trong quá trình hình thành giá và tạo cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.