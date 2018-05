Chợ vắng, trung tâm thương mại đông đúc

Sức mua chuyển dịch về các tỉnh vì người dân tranh thủ đi xa trong kỳ nghỉ dài ngày. Tại TP HCM, nhiều người đổ xô đến các trung tâm thương mại để vui chơi giải trí, ăn uống trốn nóng

Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, tại các chợ, người tiêu dùng có thể chạy xe máy vào mua thoải mái mà không lo ngại bị ùn tắc như ngày thường. Bà Ngô Thị Mến, tiểu thương ở chợ Thị Nghè, nhìn nhận ngày lễ người ta đi chơi hết nên sức mua yếu theo.

Giá thủy hải sản tăng

Sáng 30-4, tại nhiều chợ lẻ ở TP HCM như Hòa Bình (quận 5), Đo Đạc (quận 2), Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Thái Bình và Tôn Thất Đạm (quận 1), các mặt hàng rau củ, trái cây, thịt, cá, cua, ốc, mực… khá dồi dào. Trong khi đó, người mua tìm đến chợ trong những ngày này lại khá thưa thớt, không còn cảnh đông đúc như ngày thường hoặc những phiên chợ cuối tuần.

Mặt hàng thủy sản tại các chợ này hiện cao hơn ngày thường vài ngàn đồng cho đến khoảng chục ngàn đồng/kg. Theo đó, giá cá lóc nuôi, điêu hồng 60.000 đồng/kg, tôm sú nuôi 350.000 đồng/kg, tôm sú tự nhiên 700.000 đồng/kg, tôm càng xanh 400.000-550.000 đồng/kg, thịt bò 240.000-280.000 đồng/kg. Các loại ốc cũng có mức giá cao hơn ngày thường từ 10.000 đồng đến vài chục ngàn đồng/kg. Tương tự, mặt hàng rau củ cũng nhỉnh hơn một vài ngàn đồng/kg.

Nhiều loại trái cây ở chợ lẻ tại TP HCM vào thời điểm lễ cũng được đẩy giá cao hơn ngày thường, như bưởi da xanh lên 85.000 đồng/kg, quýt đường 70.000 đồng/kg, mãng cầu 80.000 đồng/kg, cam sành 50.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 100.000 đồng/kg.

Còn tại chợ Cần Thơ (TP Cần Thơ) cũng như nhiều chợ lẻ ở địa phương này, lượng khách cũng không đông như ngày thường, trong khi nguồn hàng khá dồi dào. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, tiểu thương bán thủy hải sản ở chợ Cần Thơ, cho biết do ngày lễ nên giá nhiều loại thủy hải sản tăng cao hơn ngày thường khoảng 50.000 đồng/kg, như cua lên 350.000 đồng/kg, tôm càng xanh 400.000-500.000 đồng/kg… Các loại thủy sản khác cũng có mức giá khá cao.

Còn tại thành phố du lịch Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), lượng du khách đổ về rất lớn nên giá cả dịch vụ, hàng hóa bị đẩy lên khá cao. Theo đó, giá nhiều mặt hàng thủy hải sản tăng từ vài chục ngàn cho đến cả trăm ngàn đồng/kg so với ngày thường. Tuy nhiên, nếu du khách chịu khó tìm đến chợ hải sản Xóm Lưới ở TP Vũng Tàu sẽ có mức giá khá mềm, hàng còn tươi do đây là điểm tập kết của các tàu đánh bắt. Hoặc du khách có thể đến chợ phường 1 để mua thủy hải sản như tôm, ghẹ, cua, ốc với giá ổn định. Người bán còn nhận luộc chín miễn phí tại chỗ, rất tiện lợi.

Chi tiền cho vui chơi

Ghi nhận của một số hệ thống siêu thị trên địa bàn TP HCM, sức mua trong 2 ngày cuối tuần và ngày 30-4 tăng nhẹ, dù từ trước lễ các hệ thống này đã tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi giảm giá đến 49%-50% và chuẩn bị nguồn hàng cung ứng gấp đôi ngày thường. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc marketing Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), cho rằng những ngày này, sức mua tập trung tại các tỉnh, thành thay vì TP HCM như ngày thường do người dân được nghỉ dài ngày nên về quê hoặc du lịch. Tuy nhiên, tính trên toàn hệ thống Saigon Co.op, sức mua vẫn tăng khá cao. Trong đó, hàng thực phẩm tươi sống và nước giải khát tiêu thụ tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Hàng may mặc thời trang cũng tăng khoảng 25%. Nhờ đang giảm giá mạnh, các mặt hàng dụng cụ nhà bếp như bếp điện từ, bình đun siêu tốc, máy xay sinh tố doanh số cũng tăng gần gấp đôi ngày thường.

Trái ngược với không khí khá yên ắng ở chợ, người dân TP HCM đổ xô đến các trung tâm thương mại lớn, tích hợp khu vui chơi giải trí, mua sắm, ăn uống… để ăn uống và chơi lễ.

Tối 29-4, Trung tâm Thương mại SC VivoCity (quận 7) đông nghịt người, tập trung chính ở khu vực rạp chiếu phim, trò chơi và các cửa hàng ăn uống. Lotte Mart quận 7 cũng khá nhộn nhịp.

Ngày 30-4, tại Aeon Mall (quận Bình Tân) cũng sôi động tương tự. Mới 11 giờ, nhiều cửa hàng thực phẩm ở đây đã kín khách, không còn ghế trống. Chị Quản Lưu Anh Thảo, nhà ở quận 8, cho biết nắng nóng, con gái chuẩn bị thi học kỳ nên thay vì về ngoại ở Đồng Nai, vợ chồng chị dành ngày lễ đưa con đi xem phim, ăn uống, tận hưởng những ngày nghỉ lễ như mọi người.