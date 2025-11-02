Cậu bé 11 tuổi nuốt nhầm hạt vàng trị giá 36 triệu đồng và cái kết

5 ngày "tìm vàng" trong chất thải của con

Vừa qua, cô Ji - một bà mẹ đến từ Côn Sơn, Giang Tô, Trung Quốc đã gặp phải một tình huống bất ngờ khi đứa con trai 11 tuổi của cô nuốt hạt đậu vàng.

Ảnh: ahwang.cn

Được biết, cô mua hạt đậu vàng nặng 10g này với giá 10.000 NDT (36 triệu đồng) trên mạng. Ngày 21/10, cô nhận được hàng. Cậu con trai đã mang hạt vàng vào phòng để chơi.

Lúc đó, cô Ji đang giặt quần áo ở ban công, bỗng nghe thấy tiếng con trai gọi thất thanh: “Mẹ ơi mau đến đây, con sắp chết rồi, con nuốt hạt vàng rồi”.

Ban đầu, cô Ji cho rằng con trai chỉ đang đùa. Cho đến khi xác nhận cậu bé đã thật sự nuốt hạt đậu vàng, cô mới rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Trước đó, một bé gái trong gia đình cô từng nuốt một đồng xu, gia đình đã đưa cháu gái đến bệnh viện và bác sĩ nói rằng cháu có thể thải ra ngoài qua đường tiêu hóa. Sau đó, cô Ji đã tìm kiếm thông tin trên mạng và thấy vàng cũng có thể thải ra ngoài cơ thể theo cách tương tự. Vì vậy, cô cũng không quá lo lắng.

Cô Ji chỉ nhắc nhở con trai mỗi ngày là không được đi vệ sinh bên ngoài, vì phân “hơi đắt”. Sau 5 ngày, cô Ji vẫn chưa tìm thấy hạt đậu vàng nên vào ngày 26/10, cô đã đưa con trai tới bệnh viện.

Ảnh: ahwang.cn

Trong bệnh án tại đây ghi rằng, trẻ đã vô tình nuốt phải khoảng 10 gram vàng cách đây 5 ngày. Trong thời gian này, cô Ji đã tìm hai lần nhưng k không thấy vàng trong chất thải của trẻ. Trẻ cũng không có triệu chứng nào như đau bụng hay nôn mửa. Kết quả chẩn đoán cho thấy có dị vật trong dạ dày.

May mắn là sau khi đến bệnh viện vào buổi tối, sang tới chiều, con trai cô Ji đã thành công “thải ra vàng”. Cô đã ngay lập tức đăng tải tin vui này lên mạng xã hội và thu hút hơn 500.000 lượt xem. Qua vụ việc này, cô Ji không quên nhắc nhở mọi người nên cất giữ vàng trong nhà cẩn thận, tuyệt đối không để trẻ nghịch ngợm nhìn thấy.