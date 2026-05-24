8 giải độc đắc xổ số miền Nam cùng trúng tại TPHCM

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 17-5, giải độc đắc (dãy số 996036) đến nay vẫn chưa tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 486686) trúng tại TPHCM tuần thứ 2 liên tiếp.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 443862) trúng tại Cà Mau.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 18-5, giải độc đắc (dãy số 590856) "ở lại" TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 043809) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 331798) trúng tại TPHCM và Đồng Nai.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 19-5, giải độc đắc (dãy số 269950) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 985684) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 382627) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 20-5, giải độc đắc (dãy số 010158) trúng tại An Giang.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 325697) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 284574) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 21-5, giải độc đắc (dãy số 332731) trúng tại TPHCM.

Giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thảo Nguyên

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 048987) trúng tại TPHCM tuần thứ 2 liên tiếp.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 898665) trúng tại TPHCM.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 22-5, giải độc đắc (dãy số 576339) trúng tại TPHCM.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 750681) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 796933) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 23-5, giải độc đắc (dãy số 789337) trúng tại TPHCM

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 121910) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 020319) trúng tại Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số Long An mở thưởng chiều 23-5, giải độc đắc (dãy số 174071) trúng tại Đồng Tháp.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số Kiên Giang đến nay vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 16 vé.

Trong khi đó, có đến 8 giải độc đắc được xác định trúng tại TPHCM.