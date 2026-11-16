3 cách nhận biết thịt trâu 'đội lốt' bò tươi

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam chi 708 triệu USD nhập khẩu thịt đông lạnh động vật họ bò, trong đó khối lượng áp đảo là thịt trâu. Tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 11/11, đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) đặt câu hỏi về lượng thịt trâu này đi đâu khi thị trường hiếm khi bày bán.

Thời gian qua, cơ quan công an liên tiếp triệt phá các cơ sở dùng thịt trâu đông lạnh tẩm ướp, đóng gói và bán ra thị trường dưới mác thịt bò.

Đầu bếp Vũ Nhất Thông, người sáng lập Trung tâm Eric Vũ Cooking Class, cho biết thịt trâu nhập khẩu có kiểm dịch là thực phẩm an toàn. Vấn đề nảy sinh khi các tiểu thương tẩm ướp hóa chất để biến thành thịt bò nhằm trục lợi. Người tiêu dùng có thể nhận diện ngay tại sạp thông qua 3 đặc điểm cơ bản.

Thứ nhất là màu sắc thịt. Trâu lao động nhiều nên lượng myoglobin (protein dự trữ oxy) cao, khiến thịt có màu đỏ sậm ánh tím, để lâu chuyển sang nâu đen. Trong khi đó, thịt bò tươi có màu đỏ hồng.

Thứ hai là màu sắc mô mỡ. Bò tích tụ carotene từ thức ăn vào mô mỡ, giúp mỡ có màu trắng ngà đến vàng nhạt. Trâu chuyển hóa carotene theo cách khác nên mỡ có màu trắng đục. Đầu bếp khuyên người tiêu dùng quan sát mỡ đầu tiên vì đây là đặc điểm khó làm giả.

Thứ ba là cấu trúc sợi cơ. Sợi cơ trâu to, thô và hiếm khi có vân mỡ xen kẽ, khiến thịt dai nếu nấu nhanh. Ngược lại, thịt bò có thớ mịn, vân mỡ li ti giúp miếng thịt mềm khi áp chảo.

Bên cạnh đó, người mua có thể dùng tay ấn vào miếng thịt. Nếu vết lõm không đàn hồi và rỉ nước đỏ nhạt, đây là thịt đông lạnh rã đông. Giá bán cũng là thước đo quan trọng. Thịt bò tươi hiện ở mức 250.000 - 300.000 đồng một kg, trong khi loại thịt gắn mác bò nhưng giá 120.000 - 150.000 đồng một kg có khả năng cao là trâu Ấn Độ.

Về mặt dinh dưỡng, thịt trâu ít mỡ, ít cholesterol và giàu sắt hơn thịt bò. Việc sử dụng thịt trâu mang lại giá trị dinh dưỡng và tiết kiệm, nhưng yếu tố cốt lõi là sự minh bạch thông tin nguồn gốc thực phẩm.

Thịt trâu Ấn Độ được bán tại một cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Hồng Châu