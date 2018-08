Trải nghiệm “Sống xanh - Sống khỏe” tại Phú Mỹ Hưng

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Sắp tới, Phú Mỹ Hưng sẽ tổ chức “Ngày hội Xanh” lần thứ 3 với nhiều hoạt động phong phú, góp phần hưởng ứng phong trào “sống xanh - sống khỏe” của cư dân Phú Mỹ Hưng và các vùng lân cận.

Ngày hội sống xanh với thực phẩm hữu cơ an toàn

Theo đó, “Ngày hội Xanh” sẽ được tổ chức từ 8 giờ – 20 giờ 30 ngày 25-26/8, tại khu Hồ Bán Nguyệt (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM) có sự tham gia của nhiều thương hiệu như Vinamilk, Rau hữu cơ Nhất Thống, Honey Land, The Tam Giao Coffee, Chuỗi Nông sản Sài Gòn,... cùng nhiều gian hàng sản phẩm sạch, an toàn như nông sản, các loại nước ép trái cây, mỹ phẩm,... Ngoài việc tham quan, tìm hiểu thông tin, mua sắm tại các gian hàng sản phẩm sạch, an toàn… các gia đình đến đây có thể tìm hiểu về kỹ thuật canh tác, trồng rau xanh để có thể áp dụng tại nhà.

Du khách thỏa sức tham quan, mua sắm tại các gian hàng thực phẩm xanh, sạch

Song song đó, khách còn được trò chuyện cùng các chuyên gia qua buổi chuyên đề “Nông nghiệp hữu cơ là gì?”. Thông qua buổi nói chuyện, nhiều gia đình có thêm kiến thức chọn mua hạt giống và chăm sóc các loại rau xanh theo hướng hữu cơ, không sử dụng thuốc tăng trưởng ngay tại nhà.

Đặc biệt, khách có hóa đơn trên 200.000 đồng khi mua sắm tại ngày hội sẽ được trúng những phần quà thú vị

Sân chơi bổ ích cho các bé thiếu nhi

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức còn tổ chức sân chơi thực hành sống xanh dành cho các em thiếu nhi. Các trò chơi được bố trí mang tính giao lưu, thư giãn và kết nối các thành viên trong gia đình như: vẽ rau củ, tranh cát, tô tượng, lựa đậu, câu cá, đi cầu Kiều…

Các trò chơi tại Ngày hội vừa mang tính giải trí, giúp các bé rèn luyện tính kiên nhẫn và kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau

Chương trình là sự tiếp nối thành công của Ngày hội nông trại xanh Phú Mỹ Hưng lần 2. Qua đó, ban tổ chức mong muốn tạo thêm nhiều hoạt động cộng đồng vui tươi, bổ ích… dành cho cộng đồng.

“Ngày hội Xanh" nằm trong chuỗi sự kiện phục vụ cộng đồng thường niên của Công ty Phú Mỹ Hưng nhằm mục tiêu nâng cao giá trị, chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân nơi đây.