Petrolimex tiên phong phân phối nhiên liệu Điêzen 0,001S-V (EURO 5) tại Việt Nam

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Từ ngày 01/01/2018, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức IV cho ô tô du lịch, xe bus gắn động cơ Điêzen sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Là doanh nghiệp đi tiên phong trong việc thực hiện chủ trương giảm thiểu khí thải độc hại tác động đến môi trường, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã sẵn sàng ra mắt thị trường dòng nhiên liệu cao cấp Điêzen 0,001S-V(EURO 5).

CHXD Petrolimex đã sẵn sàng phân phối nhiên liệu Điêzen 0,001S-V (EURO 5)

Bắt đầu từ ngày 01/01/2018, thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01.09.2011 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 49) quy định ô tô du lịch, xe bus gắn động cơ diesel sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức IV. Trước đó, vào đầu năm 2017 đã áp dụng QĐ 49 cho các loại phương tiện ô tô gắn động cơ xăng phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức IV. Và như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng phải thực hiện việc kinh doanh các sản phẩm xăng, dầu phù hợp với QĐ 49 của Chính phủ. Đây là một nỗ lực để góp phần giảm phát khí thải độc hại gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường theo đúng những cam kết quốc tế của Chính phủ.

Là một tập đoàn năng lượng đã có 61 năm hình thành và phát triển, Petrolimex đã sớm triển khai và trở thành doanh nghiệp đầu tiên phân phối nhiên liệu Điêzen 0,001S-V(EURO 5), có đặc tính sản phẩm và chất lượng, cao hơn mức mà tiêu chuẩn IV đề ra. So với Điêzen 0,05S-II đang được bán phổ biến hiện nay tại các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc thì Điêzen 0,001S-V là một bước nhảy vọt đầy tự hào của Petrolimex.

Do hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu Điêzen 0,001S-V ở mức rất thấp (chỉ là 10 mg/kg, thấp hơn rất nhiều mức 500mg/kg của nhiên liệu Điêzen 0,05S-II nên việc sử dụng nhiên liệu Điêzen 0,001S-V sẽ hạn chế tối đa các tác hại đến động cơ, ngoài việc sử dụng cho động cơ Điêzen tiêu chuẩn khí thải mức V, nhiên liệu Điêzen 0,001S-V hoàn toàn sử dụng được cho các loại động cơ Điêzen tiêu chuẩn khí thải mức II, III và IV. Việc sử dụng nhiên liệu Điêzen tiêu chuẩn thấp cho các động cơ Điêzen có tiêu chuẩn khí thải mức cao sẽ gây ra các tác động xấu như làm mài mòn chi tiết, giảm tuổi thọ động cơ, làm tắc và ngộ độc bộ lọc xúc tác.

Nguyên nhân của việc ảnh hưởng đến động cơ như vậy là vì các loại động cơ Điêzen được sản xuất theo các tiêu chuẩn khí thải mức IV và V có kết cấu hiện đại, có độ chính xác cao, được bổ sung thêm bộ tuần hoàn khí thải (để đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu) và bộ xúc tác xử lý khí thải trước khi thải ra ngoài môi trường. Vì vậy, động cơ Điêzen sản xuất theo tiêu chuẩn khí thải mức IV hoặc V chỉ sử dụng được nhiên liệu Điêzen tiêu chuẩn tương ứng để đảm bảo độ bền và hoạt động của động cơ mà không thể sử dụng các loại nhiên liệu Điêzen mức tiêu chuẩn thấp.

Nhiên liệu Điêzen 0,001S-V còn có trị số Cetane phù hợp giúp cho động cơ Điêzen hoạt động hiệu quả, tăng hiệu suất của động cơ. Một ưu điểm quan trọng nữa của nhiên liệu Điêzen 0,001S-V là an toàn hơn cho người tiếp xúc/sử dụng do hàm lượng hợp chất thơm đa vòng (Polyaromatic hydrocarbons PAH) của Điêzen 0,001S-V được khống chế ở mức max 11%, hạn chế tối đa tác động của thành phần này đến người tiếp xúc/sử dụng.

Nhiên liệu Điêzen 0,001S-V còn thân thiện hơn với môi trường do hàm lượng lưu huỳnh ở mức thấp nên lượng khí thải SOx (là một khí thải gây ô nhiễm sau quá trình cháy trong động cơ Điêzen) thải ra thấp hơn nhiều so với khi sử dụng các loại nhiên liệu Điêzen khác có tiêu chuẩn thấp hơn.Ngoài SOx, khi sử dụng nhiên liệu Điêzen 0,001S-V còn góp phần làm giảm đáng kể các loại khí thải khác phát ra từ động cơ như: HC, NOx, PM...

Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho biết: “Việc kinh doanh Điêzen tiêu chuẩn mức V thay vì mức IV theo lộ trình của QĐ 49 là nỗ lực của Petrolimex để phục vụ người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao nhất, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Đây là chiến lược kinh doanh của Petrolimex “Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp”, để làm tốt chiến lược này, ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao như: Điêzen tiêu chuẩn mức V, xăng RON 95 tiêu chuẩn mức IV từ đầu năm 2017, Petrolimex đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống kho bể hiện đại, áp dụng các phần mềm quản lý, tự động hóa bằng CNTT như: ERP, Egas, hệ thống thu hồi hơi xăng, hệ thống thanh toán xăng dầu bằng thẻ ATM…”

Song song với dòng nhiên liệu Điêzen 0,001S-V (EURO 5), Petrolimex cũng đã thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 từ ngày 15.12.2017 theo đúng quy định của Nhà nước về lộ trình thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 trước ngày 01.01.2018.

Theo các nghiên cứu và đánh giá của Viện Cơ khí Động Lực - Đại học Bách Khoa: khi sử dụng xăng sinh học E5 RON92-II giảm thải rõ rệt các loại khí độc hại như CO, CO2, HC, SO2 so với dòng xăng khoáng RON92-II bị “khai tử” (Trung bình hàm lượng phát thải CO giảm 27,76%, HC giảm 16,23%). Công suất trung bình tăng khoảng 3,31% so với xăng khoáng RON 92. Ngoài ra, Etanol trong E5 có trị số Octan cao (109), nên khi pha vào xăng khoáng sẽ làm tăng trị số Octan, đồng nghĩa với việc làm tăng khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Xăng sinh học E5 RON 92 hoàn toàn có thể sử dụng an toàn trên các động cơ xăng đang lưu hành ở Việt Nam mà không cần phải thay đổi về kết cấu hay chi tiết vật liệu.

Khi Việt Nam đang ngày càng hòa nhập với thế giới, việc tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế về môi trường sẽ khiến các công ty năng lượng phải không ngừng nâng cấp sản phẩm của mình theo hướng sạch hơn, tiết kiệm hơn, nhưng vẫn hiệu quả. Việc Petrolimex “gương mẫu” đi đầu trong việc cung cấp những nhiên liệu tốt hơn cho động cơ và môi trường hứa hẹn sẽ làm bùng nổ một cuộc cách mạng xanh trong ngành năng lượng tại đây. Và quan trọng hơn cả, được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là người tiêu dùng, khi mà viễn cảnh sử dụng những chiếc xe chạy bằng nguồn năng lượng sạch và hít thở bầu không khí trong lành hơn không còn xa.