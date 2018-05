Lee’s Coffee có mặt trở lại trong hệ thống bán lẻ Satra

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 18:00 PM (GMT+7)

Sau một thời gian vắng bóng, từ tháng 5/2018, cà phê pha sẵn đóng chai với hương vị thơm ngon, chất lượng cao thương hiệu Lee’s Coffee (Mỹ) lại có mặt tại các cửa hàng thực phẩm tiện lợi và siêu thị thuộc SATRA.

Lee’s Coffee là nhãn hàng cà phê của thương hiệu Lee’s Sandwiches – thương hiệu vốn quen thuộc và uy tín không chỉ với cộng đồng người Việt mà cả với người Mỹ chính gốc ngay tại Hoa Kỳ - do ông Chiêu Lê, một thương nhân người Việt gầy dựng.

Nổi tiếng và thành công lớn với món bánh mì kẹp thịt kiểu Sài Gòn, những năm gần đây, Lee’s Sandwiches còn nổi tiếng với món cà phê pha sẵn thương hiệu Lee’s Coffee bởi hương vị cà phê thơm ngon, hợp khẩu vị người Việt. Lee’s Coffee hiện diện và bán chạy trong chuỗi siêu thị của người Việt, người Hoa, Phillippines và đặc biệt, có mặt cả trong hệ thống siêu thị bán sỉ Costco - một trong những ông lớn trong ngành kinh doanh siêu thị - tại Hoa Kỳ.

Hợp tác với Lee’s Sandwiches, SATRA hiện là nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cà phê sữa đá pha sẵn đóng chai của Lee’s Coffee với 2 cấp độ (tùy theo hàm lượng caffeine) gồm loại trung (Original) và đậm (Tripple Shot). Cà phê được pha chế và cấp đông ngay sau khi đóng chai ở nhiệt độ -18oC. Với cách xử lý này, cà phê sữa - tuy đã pha sẵn – nhưng vẫn giữ được mùi vị thơm ngon như mới và đảm bảo chất lượng trong hạn sử dụng 1 năm mà không cần dùng đến chất bảo quản.

Sở hữu kho lạnh có quy mô lớn, trang bị hiện đại có khả năng giữ lạnh đến -25oC và chuỗi các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm tiện lợi với hệ thống cất trữ lạnh đầy đủ, SATRA có các điều kiện cất trữ cần thiết để đảm bảo chất lượng ổn định cho sản phẩm Lee’s Coffee trong suốt quá trình kinh doanh, tính từ khi nhập khẩu hàng hóa cho đến khi phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh dòng cà phê pha sẵn đóng chai, SATRA còn nhập khẩu sản phẩm cà phê đen phin giấy của Lee’s Coffee với hai dòng Parisian và New Orleans. Nếu như Parisian là cà phê đậm đặc được rang xay từ 100% hạt cà phê Arabica thì New Orleans là sự hòa quyện giữa cà phê Arabica và Robusta, đem lại vị cà phê nhẹ dịu hơn.

Cà phê nguyên liệu của cả 2 dòng sản phẩm này được lựa chọn kỹ lưỡng từng hạt một để đảm bảo sự thuần nhất, không pha tạp. Một điểm đặc biệt nữa của loại sản phẩm này là cách pha. Không cần cầu kỳ chuẩn bị phin, mỗi gói cà phê đều có một phin giấy với cà phê sẵn bên trong, người tiêu dùng chỉ cần xé miệng gói, lấy phin giấy ra rồi cài quai của phin vào hai bên thành ly, rót một chút nước sôi vào, chờ khoảng 15 giây để bột cà phê nở đều rồi sau đó cho thêm nước sôi vào (nhiều hay ít tùy theo sở thích uống đậm hay nhạt). Sau khi cà phê đã ra hết, chỉ cần nhấc phin giấy bỏ đi, thêm đường, sữa hoặc nước đá vào rồi từ từ… thưởng thức!

Không đậm đặc mùi hương như nhiều loại cà phê hiện đang bày bán trên thị trường, các dòng sản phẩm cà phê của Lee’s Coffee – có công thức chế biến từ 100% hạt cà phê nguyên chất – nên chỉ có hương cà phê dịu nhẹ với sắc nước màu nâu cánh gián đậm (nếu là cà phê đen), không sánh, vị cũng không quá đắng hay quá chát. Tuy nhiên, như hầu hết những khách hàng đã từng sử dụng qua các loại sản phẩm này, độ “phê” của cà phê Lee’s Coffee (tức lượng cafein trong sản phẩm) là khá mạnh, dự sức thỏa mãn cơn ghiền cà phê của không ít tín đồ cà phê “hạng nặng”!

Được sản xuất tại Mỹ và có đầy đủ các chứng nhận đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm do các cơ quan chức năng Hoa Kỳ cấp phát, cà phê Lee’s Coffee là sản phẩm có độ tin cậy cao về chất lượng cũng như sự đảm bảo về nguồn gốc nguyên liệu sạch. Cũng vì lý do này mà SATRA quyết định đưa sản phẩm Lee’s Coffee trở lại thị trường để người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn cho nhu cầu thưởng thức cà phê hàng ngày của mình.

Hiện tại, cà phê Lee’s Coffee có bán tại các cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods, (xem danh sách và địa chỉ các cửa hàng tại website: http://satrafoods.com.vn/vn/cua-hang) và các siêu thị khác của SATRA như Siêu thị TAX (Tòa nhà Lucky Plaza, số 38 Nguyễn Huệ hoặc 69 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 – TP.HCM), Siêu thị Sài Gòn (460 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, TP.HCM), Siêu thị Satra đường Phạm Hùng (C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Từ ngày 31/5 đến 10/6/2018, khi mua bất kỳ sản phẩm Lee’s Coffee nào tại các cửa hàng hoặc siêu thị thuộc hệ thống bán lẻ Satra, khách hàng sẽ được nhận ngay 1 gói đường Pure Biên Hòa 500gr

Ngoài ra, khách hàng ưa thích cà phê Lee’s Coffee mà không muốn mua về tự pha tại nhà hoặc đơn giản là muốn kiểm chứng chất lượng sản phẩm đều có thể ghé chuỗi 5 cửa hàng bánh ngọt và cà phê thương hiệu Satra Bakery & Café của SATRA để được phục vụ tại chỗ.