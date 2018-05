KĐN – Điểm sáng trong công tác an toàn vệ sinh lao động

Thứ Ba, ngày 22/05/2018 16:26 PM (GMT+7)

Nhiều năm qua Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) luôn là một điểm sáng trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), được sự đánh giá cao từ các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương.

Chương trình quản lý an toàn hiệu quả

Trong đợt kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại KĐN vừa qua, công ty được đoàn kiểm tra đánh giá cao về sự quan tâm cho công tác ATVSLĐ cũng như ý thức của người lao động (NLĐ) trong thực hiện ATVSLĐ.

Có được kết quả này là do KĐN luôn chú trọng làm tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lao động sản xuất. Hàng năm, công ty đều tổ chức hội nghị để tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường trong năm và xây dựng nhiệm vụ, chương trình thực hiện cho năm tiếp theo. Cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ATVSLĐ cũng được xây dựng ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện một cách hệ thống và nghiêm túc, bám sát theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Hiện nay, KĐN tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý an toàn, chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 nhằm làm tốt hơn công tác đảm bảo an toàn cho con người và tài sản của công ty.

Môi trường làm việc, cảnh quan tại văn phòng và các trạm khí, trạm van, công trình khí hàng năm đều được đầu tư, cải tạo nhằm đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn. Đặc biệt trong năm 2017, KĐN tiếp tục làm tốt chương trình 5S không những cải thiện tốt môi trường làm việc mà đang tiến tới một môi trường làm việc khoa học và có mỹ quan hơn, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc của NLĐ.

Đảm bảo an toàn cho người lao động

KĐN hiện có 209 lao động, trong đó có 136 lao động sản xuất trực tiếp. Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đúng quy định của nhà nước, công bằng, công khai, dân chủ để tạo sự an tâm, gắn bó lâu dài của NLĐ đối với doanh nghiệp. Tất cả NLĐ được ký hợp đồng và được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định. 100% NLĐ được khám sức khỏe định kỳ, ngoài ra công ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho CBCNV làm việc trong môi trường nguy hiểm độc hại và khám sức khỏe nữ theo các nội dung quy định của Nhà nước và của tổng công ty. NLĐ được tham gia các khóa huấn luyện về ATVSLĐ một cách nghiêm túc, đầy đủ và được tham gia các khóa hội thảo, giao lưu với các đơn vị khác để nâng cao nhận thức về ATVSLĐ, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế, cũng như nhận diện các rủi ro.

Nhà máy điẹn Hiệp Phước

Hiện nay, 16/16 công trình khí do KĐN quản lý đều được cơ quan đăng kiểm trong nước và quốc tế cấp chứng nhận và kiểm tra duy trì hàng năm. Các thay đổi, cải hoán, nâng cấp quan trọng đều được công ty thông báo cho cơ quan đăng kiểm để phê duyệt trước khi thực hiện. Để đảm bảo an toàn cho NLĐ, tất cả các thiết bị đều có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được kiểm định theo đúng quy định. Công ty cũng trang bị đầy đủ các phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây nguy hiểm của máy, thiết bị; bố trí các bảng chỉ dẫn về an toàn lao động ở những nơi làm việc, nơi đặt máy, thiết bị, nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định... Cùng với đó là việc trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, y tế và trang bị bảo hộ lao động thích hợp để bảo đảm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, bảo vệ NLĐ ở mức tối đa cho phép.

Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp khí luôn tiềm ẩn những rủi ro không lường trước được nên bên cạnh mục tiêu ngăn ngừa được đặt lên hàng đầu, KĐN cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp; thường xuyên theo dõi, cập nhật Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp của tổng công ty, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương nơi có công trình khí đứng chân; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ Huy ứng cứu khẩn cấp, trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc, duy trì chế độ liên lạc 24/24.

Trạm Phú Mỹ

Với những nỗ lực trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, trong nhiều năm qua, KĐN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được sự đánh giá cao của các cơ quan chức năng. Cùng trong hành trình xây dựng văn hóa an toàn của PV GAS, KĐN không ngừng cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho NLĐ, với mục tiêu ngăn ngừa và tiến tới đảm bảo không có thiệt hại về con người, tài sản, môi trường trong mọi hoạt động.