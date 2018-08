Aviva vinh danh phụ nữ với giải thưởng “phụ nữ tương lai khu vực Đông Nam Á”

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 08:00 AM (GMT+7)

“Phụ nữ tương lai” (Women Of The Future Awards) là chương trình được tài trợ chính bởi Aviva - Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Anh Quốc nhằm ghi nhận và vinh danh những nữ lãnh đạo tại khu vực Đông Nam Á.

Chính thức ra mắt năm 2006, Chương trình “Phụ nữ tương lai” (Women Of The Future Awards) đã chứng tỏ sức ảnh hưởng sâu rộng, góp phần truyền cảm hứng và động viên cho hàng trăm phụ nữ trẻ tài năng trên con đường sự nghiệp của mình.

Riêng tại khu vực Đông Nam Á, chương trình được triển khai lần đầu tiên vào năm 2018 và đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người tham gia. “Phụ nữ tương lai khu vực Đông Nam Á” là một sân chơi bổ ích để những người phụ nữ lãnh đạo trẻ thể hiện tài năng và là nơi mà những cống hiến cũng như nỗ lực của họ được ghi nhận xứng đáng.

Chương trình dành cho tất cả các phụ nữ từ 35 tuổi trở xuống (ứng viên phải từ 35 tuổi trở xuống vào ngày 21/03/2019) và đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trải dài trên 10 lĩnh vực khác nhau từ kinh doanh, truyền thông, văn hóa, nghệ thuật đến khoa học và công nghệ,…chương trình được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội tôn vinh những phụ nữ trẻ, thành công cùng những đóng góp tích cực của họ vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Thời gian nhận đề cử của chương trình kéo dài từ 16/07/2018 đến 17/10/2018. Sau thời gian đề cử, Ban Giám Khảo và Hội Đồng Chuyên Môn sẽ tiến hành phỏng vấn và đánh giá các ứng viên vượt qua vòng đề cử nhằm chọn lọc những gương mặt xuất sắc cho lễ vinh danh diễn ra vào tháng 03/2019 tại Singapore.

Đại diện tập đoàn Aviva, Ông Chris Wei - Chủ tịch toàn cầu của Aviva Digital chia sẻ: “Aviva luôn xem sự đa dạng là cốt lõi cho hoạt động kinh doanh của Công ty, do đó, chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng chương trình “Phụ nữ tương lai khu vực Đông Nam Á”. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn có cơ hội vinh danh và bồi dưỡng những tài năng phụ nữ trong khu vực vì những thay đổi tích cực mà họ mang lại trong từng lĩnh vực, đồng thời truyền cảm hứng và lan toả nhiều quá trị hơn nữa cho xã hội.”

Năm 2017, Việt Nam vinh dự có một đại diện nhận giải thưởng Woman Of The Future Award khi Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc bộ phận nghiên cứu, tư vấn phát triển và thẩm định giá của CBRE Việt Nam, được bình chọn là nữ chuyên gia xuất sắc nhất trong top 5 danh sách đề cử cho hạng mục bất động sản và xây dựng.

Bà Nguyễn Hoài An nhận giải Woman Of The Future Award

Phát biểu tại lễ trao giải, bà An chia sẻ: "Bên cạnh việc khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ trong việc lãnh đạo và quản lý, tôi luôn mong muốn bằng khả năng của mình giúp nâng cao chất lượng của các sản phẩm bất động sản ở Việt Nam và một thị trường bất động sản minh bạch hơn".

Chương trình “Phụ Nữ Tương Lai Khu Vực Đông Nam Á” năm 2019 đã chính thức khởi động. Tìm hiểu thông tin về thể lệ và cách thức đề cử tại: https://awards.womenofthefuture.co.uk/seasia/