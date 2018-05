Tin thể thao HOT 20/5: "Nadal chỉ giải nghệ khi vượt Federer"

Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 04:30 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh dự đoán thời điểm Rafael Nadal "rửa tay gác kiếm".

"Nadal chỉ giải nghệ khi hơn Federer": Ở tuổi 31, Rafael Nadal đã khẳng định vị thế vĩ đại trong lịch sử quần vợt tennis thế giới với 16 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 10 chức vô địch Roland Garros. Tuy nhiên theo Annabel Croft, cựu tay vợt nữ số 1 vương quốc Anh, "Bò tót" chỉ giải nghệ khi vượt qua kỉ lục 20 Grand Slam của đại kình địch Roger Federer.

Nadal chỉ giải nghệ khi vượt mặt Federer

"Chúng ta biết rằng tham vọng của Nadal không chỉ dừng ở vị thế ông vua sân đất nện. Cậu ta muốn vượt mặt Federer về số danh hiệu Grand Slam càng nhiều càng tốt rồi mới tính đến chuyện giải nghệ", trích lời huyền thoại 51 tuổi.

"Nadal trên tầm Federer": Đó là lời khẳng định của Fulvio Fognini - cha đẻ của tay vợt hạng 21 thế giới, Fabio Fognini. Bên cạnh việc cổ vũ con trai, người đàn ông này cũng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho "Bò tót", đồng thời đưa ra quan điểm gây nhiều tranh cãi: Nadal trên tầm Federer.

"Muốn hạ gục Nadal, chỉ còn nước... bắn chết cậu ta. Tôi tin rằng Nadal trên tầm Federer, vì vậy muốn trở thành nhà vô địch, Fabio - con trai tôi phải đánh bại nhà vô địch thực sự".

Mayweather "bái sư" nhà vô địch UFC: Mới đây, Tyron Woodley - nhà đương kim vô địch UFC hạng bán trung tiết lộ anh vừa nhận được lời đề nghị tập luyện chung từ Floyd Mayweather. Hiện "độc cô cầu bại" làng boxing đang du hý ở Singapore và dự kiến sẽ trở lại tập luyện vài tuần tới, trước khi chính thức bước vào lồng sắt Octagon.

Pacquiao khiêm tốn, không dám ngang hàng với Ali: Vào ngày 14/6 tới, Manny Pacquiao sẽ có màn so găng với Lucas Matthysse - nhà vô địch WBA tại Malaysia. Trước trận, đội ngũ truyền thông đã dành nhiều mỹ từ như "trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của Pacquiao", thậm chí dự định sử dụng tên gọi "trận đấu của những nhà vô địch" để so sánh với màn so găng kinh điển giữa Mumammad Ali và Joe Bugner năm 1975, cũng tại Malaysia.

Tuy nhiên, "Pac-man" đã lập tức bác bỏ kế hoạch này với tuyên bố "Đó là thông tin vớ vẩn, không đúng sự thật".