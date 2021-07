Tin mới nhất Olympic Tokyo 23/7: Môn bóng đá nam bị kêu gọi hủy bỏ

Thứ Sáu, ngày 23/07/2021 00:41 AM (GMT+7)

(Tin thể thao - Tin Olympic) Báo chí quốc tế đang nêu ý kiến rằng môn bóng đá nam nên bị bỏ ra khỏi Olympic.

IOC được kêu gọi bỏ một số môn

Dư luận quốc tế đang có một số ý kiến đáng chú ý liên quan đến việc giảm bớt số môn thi đấu tại các kỳ Olympic tiếp theo do số môn đang ngày càng tăng nhưng một số lại không có chất lượng xứng đáng. Tờ New York Times của Mỹ và ABC của Australia đều đề xuất môn bóng chày, môn golf và bóng rổ 3-đấu-3 nên bị loại khỏi chương trình, trong khi L'Equipe của Pháp thậm chí nghĩ bóng đá nam nên bị bãi bỏ do những cầu thủ giỏi nhất lại không dự giải và không nhiều cầu thủ mặn mà với tấm huy chương Olympic.

Các đội tuyển quốc tế tập trung vào EURO & Copa America khiến Olympic 2021 không có nhiều cầu thủ hàng đầu ở môn bóng đá nam

Đoàn Guinea bất ngờ đảo ngược quyết định bỏ Olympic

Bộ trưởng Bộ Thể thao Guinea Sanoussy Bantama Sow thông báo rằng họ sẽ tiếp tục cử đoàn VĐV đến Nhật Bản dự Olympic Tokyo 2021, mặc dù chính ông này cách đây không lâu đã nói đoàn sẽ không dự Olympic vì lý do Covid-19. "Chính phủ, sau khi được cơ quan y tế tư vấn, đã đồng ý cho các vận động viên của chúng tôi tham dự Thế vận hội lần thứ 32 tại Tokyo”, ông này phát biểu.

Như vậy đoàn gồm 5 vận động viên của Guinea vẫn sẽ tới Nhật Bản và họ vẫn còn thời gian để chuẩn bị thi đấu các nội dung. Mặc dù lý do chính thức là Covid-19, nhưng truyền thông tại Guinea cho rằng lý do thiếu tiền mới là nguyên nhân chính khiến Bộ Thể thao Guinea đưa ra quyết định ban đầu.

Tuyển bóng đá nữ Australia bị sự cố "nhầm cờ"

Trong trận ra quân môn bóng đá nữ gặp New Zealand, đội tuyển Australia đã có hành động chụp ảnh trước trận bên lá cờ Australia đại diện cho người thổ dân bản địa, một lá cờ khác so với cờ chính thức của Australia nhưng cũng được coi là quốc kỳ của nước này. Hành động được dư luận trong nước đánh giá cao và thủ quân Sam Kerr cho biết cô và các đồng đội muốn bày tỏ sự kính trọng với người thổ dân.

Tuyển nữ Australia bên lá cờ của người thổ dân

Tuy nhiên một bộ phận dư luận Australia lại có vấn đề với hành động này, cho rằng lá cờ thổ dân không đại diện cho toàn bộ người Australia. Pauline Hanson, người đứng đầu đảng cực hữu tại Australia, phát biểu: "Hãy để sự chia rẽ chính trị này tránh xa thể thao. Hành động nhầm cờ của họ là cái tát vào mặt của tất cả những người Australia".

VĐV đi bộ Nam Phi bị cấm dự

Tòa án trọng tài quốc tế CAS đã chính thức tuyên bố án phạt doping dành cho VĐV đi bộ Lebogang Shange sẽ được giữ nguyên. Shange bị cấm thi đấu 4 năm vào năm 2019 sau khi phát hiện có chất kích thích trong người, tuy nhiên năm ngoái Shange đã khiếu nại lên CAS với hy vọng sẽ được xóa án để dự thi Olympic.

Đạo diễn lễ khai mạc Olympic Tokyo bị sa thải

Ban tổ chức Olympic Tokyo đã thông báo sa thải Kentaro Kobayashi, tổng đạo diễn của lễ khai mạc và bế mạc Olympic vì phát ngôn nhạy cảm của ông này vào năm 1998. Quyết định này được thông qua chỉ 1 ngày trước lễ khai mạc (khoảng 18h ngày 23/7, giờ Việt Nam).

Tổng đạo diễn của lễ khai mạc Olympic Tokyo bị sa thải

Thời còn làm diễn viên hài, Kentaro Kobayashi từng sử dụng từ "Holocaust", chỉ sự kiện diệt chủng người Do Thái ở thế chiến thứ 2 làm câu thoại trong tiểu phẩm hài của mình. Thời gian qua, dư luận bất ngờ "đào" lại phát ngôn này và lên tiếng kêu gọi ban tổ chức Olympic sa thải ông.

VĐV đấu kiếm Mỹ bị cấm vào làng VĐV vì scandal tấn công tình dục

Ủy ban Olympic Mỹ vừa ra lệnh cấm Alen Hadzic, VĐV đấu kiếm thuộc đoàn thể thao nước này nhập làng VĐV Olympic vì scandal tấn công tình dục trong quá khứ.

Năm 2019, Alen Hadzic bị 3 phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục vào giai đoạn 2013-2015, thậm chí phải nhận án cấm thi đấu. Án cấm chỉ được hủy bỏ vào tháng trước để anh kịp thời dự Olympic.

VĐV 29 tuổi phải bay chuyến bay riêng tới Nhật Bản sau các thành viên đoàn thể thao Mỹ 2 ngày, bị hạn chế hoạt động tại Tokyo và ở riêng trong một khách sạn (các thành viên khác đều ở trong làng VĐV).

Naomi Osaka được chọn cầm đuốc lễ khai mạc Olympic?

Theo nguồn tin từ Reuters, Naomi Osaka sẽ là người cầm đuốc thắp sáng vạc lửa Olympic trong lễ khai mạc. Trên thực tế, danh tính của người cầm đuốc đang được ban tổ chức giữ kín tới tận phút chót.

Bên cạnh nữ tay vợt 4 lần vô địch Grand Slam, truyền thông còn điểm mặt một số ứng viên khác như Tadahiro Nomura (3 HCV Olympic môn judo), Kosuke Kitajima (HCV bơi ếch), Saori Yoshida (HCV đô vật), Shohei Ohtani (bóng chày), Ichiro Suzuki (cựu VĐV bóng chày).

Đoàn thể thao CH Séc điều tra bác sĩ làm lây lan Covid-19

Ủy ban Olympic CH Séc vừa mở cuộc điều tra vụ việc 5 thành viên thuộc đoàn thể thao quốc gia này, bao gồm 3 VĐV nhiễm Covid-19. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bác sĩ đi cùng đoàn chưa tiêm phòng Covid-19, bên cạnh nhiều thành viên không tuân thủ quy định đeo khẩu trang trong chuyến bay tới Nhật Bản.

