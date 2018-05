Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018: Nơi hội ngộ của các “huyền thoại thể thao sức bền”

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 08:00 AM (GMT+7)

“Trái tim tôi là những cuộc đua”, đó là phương châm sống của Ironman – “Người sắt” 81 tuổi, Yee Sze Mun, người đã trở thành một huyền thoại của những môn thể thao sức bền. Ngày 13/5 tới đây, “người sắt” Yee Sze Mun sẽ tiếp tục tái xuất tại Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018 – sự kiện thể thao lớn hội tụ hơn 1.600 người tham gia, để cùng các Ironman tiếp tục viết nên những câu chuyện cảm hứng bất tận về nỗ lực rèn luyện ý chí, vươn lên mỗi ngày.

Từ câu chuyện của cụ ông Yee Sze Mun 81 tuổi ….

Techcombank Ironman 70.3 2018 là lần thứ tư liên tiếp cụ Yee Sze Mun tới Việt Nam để tham dự giải. Thành tích trong bộ sưu tập của cụ Yee Sze Mun thực sự sẽ phải khiến cho bất kì ai cũng cúi đầu thán phục.

Dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn đều đặn tham gia các cuộc tranh tài và luôn giành được thứ hạng cao, với những chức vô địch tại Ironman 70.3 tại: Singapore (2007, 2011), Thái Lan (2012), Srilanka (2012), Philippines (2013), Malaysia (2014, 2015).

Trong suốt những năm tháng sự nghiệp, cụ đã từng phải trải qua rất nhiều những khó khăn để theo đuổi đam mê của mình, thậm chí đã từng ngất lịm giữa sa mạc Sahara vì kiệt sức.

Nhưng sau tất cả, chính tinh thần không chịu bỏ cuộc, luôn luôn cố gắng rèn luyện để nâng cao giới hạn bản thân dù tuổi tác đã cao giúp cho cụ ông 81 tuổi này trở thành một huyền thoại trong bộ môn 3 môn phối hợp trên khắp thế giới.

"Tôi đã từng xuất hiện ở rất nhiều giải Ironman ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều thứ có thể thay đổi nhưng ông Yee thì không” - lời nhận xét đến từ Giám đốc điều hành của Ironman châu Á, Geoff Meyer ghi tặng trong cuốn tự truyện của cụ Yee Sze Mun “The Bumble Bee in me – Living the Ironman Dream” (Con ong vàng trong tôi – Sống với giấc mơ Ironman) có lẽ chính là câu nói hay nhất để mô tả ý chí mãnh liệt đến từ một nhân vật hiếm có trong cộng đồng Triathlon.

…đến sự trở lại cuộc đua với tốc độ phi thường của những bà mẹ

Ở nội dung của nữ, nổi lên là những cái tên như đương kim vô địch Anna Eberhardt và Caroline Steffen – người từng hai lần vô địch Ironman 70.3 Việt Nam, hay nhà vô địch Ironman 70.3 tại Davao gần đây - Radka Vodickova.

Điều đáng nói là Caroline Steffen và Radka Vodickova chỉ vừa mới thực hiện xong thiên chức làm mẹ cách đây chưa lâu.

Caroline Steffen từng hai lần lên ngôi vô địch tại Việt Nam và chỉ vừa mới hạ sinh một bé trai kháu khỉnh vào tháng 12/2017 ở tuổi 39, nhưng đã nhanh chóng tìm lại được phong độ của mình để có thể trở lại với đường đua.

Một câu chuyện đầy ấn tượng khác là về VĐV Radka Vodickova đến từ CH Séc. Là một VĐV Triathlon chuyên nghiệp và đã đạt được rất nhiều thành công, Radka Vodickova cũng tạm ngưng việc thi đấu để mang thai và sinh con vào đầu tháng 1/2018 ở tuổi 34.

Chỉ 2 tuần sau khi sinh, cô bắt đầu chia sẻ những hình ảnh cho biết mình đã quay trở lại luyện tập. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau, Radka Vodickova đã trở lại đầy ấn tượng khi lên ngôi vô địch tại cuộc đua Ironman 70.3 Davao, Philippines. Sau đó, cô tiếp tục giành được vị trí thứ 3 tại Challenge Melbourne diễn ra vào ngày 22/4 và giờ đây đang chuẩn bị để tranh tài tại Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam.

… và lôi cuốn những “người sắt” không chuyên

Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam không chỉ chứng kiến sự góp mặt của những VĐV chuyên nghiệp tên tuổi của thế giới như nhà vô địch World Cup Ironman 70.3 2016 - Tim Reed, đương kim vô địch cuộc đua tại Việt Nam - Tim Van Berkel, các vận động viên Sam Betten, Mike Phillips, Brad Williams..., mà còn thu hút sự tham gia của rất nhiều các vận động viên không chuyên.

Chỉ cần có trong mình mong muốn thay đổi bản thân và rèn luyện sức khỏe, tất cả mọi người đều có thể hòa mình vào với các hoạt động bên lề, bao gồm: Phiên bản lần 3 của IronKids với hai lứa tuổi 6-10 và 11-14; mùa thứ 2 của Sunrise Sprint với cơ hội thử sức cho những VĐV mới luyện tập; và giải chạy gây quỹ Newborns Run Out dành cho VĐV, cũng như nhân dân địa phương thử sức tại cự ly ngắn.

Cùng với việc khẳng định nỗ lực của bản thân, giải đấu cũng là nơi để nơi để các tập thể xây dựng tinh thần đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau giữa lãnh đạo và cán bộ nhân viên. Trong số 160 nhóm ở hạng mục đồng đội, có nhiều nhóm tới các đơn vị lớn như Techcombank, VNG, FPT… và sự góp mặt của nhiều lãnh đạo cấp cao tham gia.

Với tất cả nét đặc sắc truyền thống và những làn gió mới của giải đấu năm nay, Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018 được kỳ vọng sẽ ghi một dấu ấn đậm nét và đem đến sự lan tỏa rộng rãi. Tất cả người tham gia và cổ vũ Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018 sẽ được kết nối trong tinh thần “Be Greater Together – Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày” - luôn luôn không ngừng rèn luyện, nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân, xây dựng cho mình phẩm chất của những nhà vô địch.