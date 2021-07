Nóng nhất thể thao trưa 9/7: Jake Paul chỉ trích thậm tệ chủ tịch UFC

Thứ Sáu, ngày 09/07/2021 00:46 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Trên Twitter, võ sĩ Youtuber Jake Paul mới đây đã không ngần ngại chỉ trích chủ tịch UFC Dana White

Jake Paul chỉ trích thậm tệ chủ tịch UFC

Trên Twitter, võ sĩ Youtuber Jake Paul mới đây đã không ngần ngại chỉ trích chủ tịch UFC Dana White: “Ông đã kiểm soát sự nghiệp của hàng ngàn võ sĩ nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn ký hợp đồng với UFC và tôi sẽ không bao giờ. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc để ông đồng quảng bá khi tôi đối đầu nhà vô địch UFC như ông đã làm cho Conor khi anh ta đấu với Floyd bởi vì ông sẽ không để Conor tự mình làm điều đó nếu ông không nhận lời.

Jake Paul (áo vàng) lại gây hấn với chủ tịch UFC

Ông sống trong dối trá và mọi võ sĩ lớn của ông đều phàn nàn về tiền lương từ Conor, Jones, Masvidal, Diaz, Ngannou. Ông thậm chí còn tạo ra những chiếc đai vô địch giả để bán vé thay vì cho tên của Amanda Nunes lên tiêu đề sự kiện (UFC 265: Lewis vs Gane). Hãy nhớ Dana là một huấn luyện viên kickboxing và thậm chí còn không tạo ra UFC”.

Kyrgios không tham dự Olympic

Nick Kyrgios đã rút khỏi đội tuyển quần vợt Australia tham dự Olympic Tokyo chỉ vài giờ sau khi ban tổ chức xác nhận cấm người hâm mộ đến các sân vận động trong thời gian diễn ra giải đấu. Tay vợt 26 tuổi không bị chấn thương.

“Đó là giấc mơ của tôi khi được đại diện cho Australia tại Thế vận hội và tôi biết mình có thể không bao giờ có được cơ hội đó nữa. Tuy nhiên, việc phải chơi trên những sân vận động trống vắng khán giả không phù hợp với tôi. Nó không bao giờ có”, Kyrgios giải thích.

Chuyên gia F1 khuyên Mercedes loại Bottas

Cựu tay đua người Anh, Martin Brundle đã lên tiếng khuyên Mercedes Valtteri Bottas và thay thế bằng George Russell, người đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Williams.

Brundle nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Russell là đồng đội của Hamilton tại Mercedes vào năm tới. Nếu bạn đang điều hành Mercedes, thì liệu Bottas có phải là người đủ sức giành chức vô địch khi Hamilton chắc chắn sẽ giải nghệ trong hai, ba hoặc bốn năm tới? Chắc chắn là không”.

Trận đấu giữa Tyson Fury và Deontay Wilder nguy cơ bị hoãn

Tờ Daily Mail đưa tin, trận tái đấu lần 3 giữa Deontay Wilder và Tyson Fury dự kiện được diễn ra vào ngày 24/7 sẽ bị hoãn lại sang tháng Chín. Nguyên nhân là bởi trại huấn luyện của Tyson Fury đang hứng chịu làn sóng tiếp theo của Covid-19 và nhiều khả năng sẽ bị giãn cách xã hội. Bởi vậy, ban tổ chức đang lựa chọn lại thời điểm diễn ra trận đấu này.

Cựu vô địch US Open nhận án 2 năm tù

Tay golf người Argentina Angel Cabrera, người từng giành chức vô địch giải US Open 2007 và The Masters 2009, vừa bị tòa án Argentina tuyên án 2 năm tù giam vì tội hành hung người khác. Theo đó, Cabrera bị buộc tội đánh bạn gái cũ Cecilia Torres (37 tuổi) và cướp điện thoại của cô này. Mặc dù Cabrera phủ nhận nhưng cảnh sát đã cung cấp đoạn băng an ninh ghi rõ lại tình huống.

McIlroy khởi đầu không tốt tại Scotish Open

Tay golf nổi tiếng Rory McIlroy đang khởi đầu không tốt tại giải Scotish Open 2021. Cựu số 1 thế giới chỉ có được thành tích 1 gậy dưới tiêu chuẩn sau vòng đầu tiên và đồng hạng...73 trong số 154 tay golf tham dự giải đấu. Trong khi đó, người dẫn đầu là Lee Westwood có được thành tích 6 gây dưới tiêu chuẩn.

Pogacar tiếp tục giữ áo vàng Tour De France

Chặng 12 của giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, Tour de France vừa kết thúc và người giành chiến thắng là tay đua người Đức Nilss Politt. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên trong sự nghiệp của tay đua này. Trong khi đó, tay đua Tadej Pogacar của đội UAE Team Emirates tiếp tục giữ áo vàng sau chặng 12 với thành tích 47 giờ 22 phút 43 giây, hơn người thứ hai là Rigoberto Uran tới gần 6 phút.

Johnny Juzang rút khỏi NBA Draft 2021

Tài năng trẻ người Mỹ gốc Việt, Johnny Juzang vừa quyết định rút khỏi danh sách NBA Draft 2021 để trở lại giải bóng rổ sinh viên NCAA. Đây được coi là quyết định hợp lý của Johnny bởi hậu vệ trẻ này không thể hiện được nhiều trong những trận đấu tập với các tài năng trẻ khác nên rất khó được các CLB của NBA chọn lựa. Thêm vào đó, đội hình của UCLA Bruins có cơ hội lớn giành chức vô địch NCAA mùa giải tới.

