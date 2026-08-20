Nóng nhất thể thao tối 20/8: Pickleball Việt Nam tiếp đà chinh phục PPA Tour Asia

Pickleball Việt Nam tiếp đà chinh phục PPA Tour Asia

Tâm điểm của PPA Tour Asia với người hâm mộ Việt Nam là Trương Vinh Hiển, tay vợt đang được xếp hạt giống số 5 đơn nam tại bảng đấu quy tụ nhiều tên tuổi đáng chú ý của pickleball châu Á và thế giới. Gần đây nhất, tại chặng MB Ho Chi Minh City Open 2026 vừa kết thúc, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã giành chức vô địch đôi nam sau khi đánh bại Lý Hoàng Nam và Collin Johns trong trận chung kết.

Phong độ ổn định giúp Trương Vinh Hiển trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất của giải đấu tại Thâm Quyến, đua tranh với các cao thủ như Roscoe Bellamy, hạt giống số 1 (và đứng thứ 6 bảng xếp hạng thế giới đơn nam), Zane Ford, Hong Kit Wong, Adam Harvey.

Ngoài Trương Vinh Hiển, đại diện pickleball Việt Nam còn có sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Hùng Anh, Ngô Hải Đăng, Nguyễn Anh Hoàng (Hoàng Samurai), Hồ Tâm, Sophia Huỳnh, Sophia Phương Anh…

Skechers Shenzhen Open 2026 có quy mô của một giải PPA Asia 500, với tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD. Nhà vô địch nội dung đơn nhận 2.000 USD, trong khi chức vô địch các nội dung đôi có giá trị 5.500 USD. Hơn thế, các nhà vô địch sẽ nhận 500 điểm PPA Rankings, biến mỗi trận đấu tại Thâm Quyến thành một phần của cuộc đua dài hơi trên bảng xếp hạng PPA.

Toàn bộ diễn biến hấp dẫn của Skechers Shenzhen Open 2026 sẽ được phát sóng độc quyền trên FPT Play.

Djokovic bỏ ngỏ ngày giải nghệ

Novak Djokovic thừa nhận anh chưa xác định thời điểm kết thúc sự nghiệp. Nhà vô địch 24 Grand Slam cho biết có thể chỉ thi đấu thêm một năm, nhưng cũng không loại trừ khả năng tiếp tục tới 15 năm nữa, miễn là còn động lực, đam mê và đủ khả năng cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Ở tuổi 39, Djokovic khẳng định anh chưa có lý do để giải nghệ khi vẫn nằm trong nhóm những tay vợt hàng đầu thế giới và tiếp tục tin mình có thể giành chiến thắng. Anh thậm chí tự nhận là “người nghi ngờ số một” và muốn tiếp tục chứng minh những hoài nghi về khả năng của mình là sai.

Vợ Djokovic, Jelena, cho rằng chồng đang có những cảm xúc trái chiều về việc giải nghệ, đặc biệt khi phải xa hai con trong quá trình thi đấu. Trong khi đó, huyền thoại Andre Agassi khuyên Djokovic không nên chờ quá lâu, bởi quần vợt đã lấy đi nhiều năm tuổi thơ của anh và giờ là lúc cân nhắc cuộc sống bên gia đình.

Djokovic bỏ ngỏ ngày giải nghệ

Halep ẩn ý về vụ doping của Kyrgios

Halep không trực tiếp nhắc tên Kyrgios trên Instagram nhưng đăng dòng trạng thái: “Đừng bao giờ đạp lên người đang ngã. Cuộc sống có cách kỳ lạ để thay đổi vị trí, và còn kỳ lạ hơn khi phơi bày sự khác biệt giữa một tai nạn và một lựa chọn”. Thông điệp xuất hiện ngay sau khi Kyrgios bị đình chỉ tạm thời vì mẫu thử dương tính với chất chuyển hóa của cocaine.

Halep từng bị cấm thi đấu 4 năm sau khi dương tính với Roxadustat tại US Open 2022, nhưng Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) sau đó giảm án xuống 9 tháng vì xác định vi phạm không có chủ ý. Trong khi đó, Kyrgios từng liên tục chỉ trích Sinner và cho rằng tay vợt Italia đáng lẽ phải nhận án phạt nặng hơn trong vụ Clostebol.

Kyrgios dương tính với cocaine, nguy cơ bị cấm 4 năm

Nick Kyrgios đang bị đình chỉ tạm thời khỏi quần vợt sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine, chất kích thích và chất gây lạm dụng nằm trong danh sách cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA). Tay vợt người Australia có quyền kháng cáo lệnh đình chỉ tạm thời, nhưng cho đến nay, anh vẫn chưa thực hiện quyền này.

Kyrgios cho biết anh đã “phạm một sai lầm lớn” sau khi dương tính với cocaine

Theo Tennis365, Kyrgios có thể bị cấm thi đấu tối đa 4 năm, mức án cao nhất đối với hành vi không vượt qua một cuộc kiểm tra chống doping. Tuy nhiên, nếu á quân Wimbledon 2022 có thể chứng minh mình sử dụng chất này ngoài thời gian thi đấu, án cấm dài nhất mà anh có thể phải nhận là 3 tháng.

Eala được kỳ vọng cạnh tranh ngôi số 1 thế giới

HLV huyền thoại Rick Macci nhận định Alex Eala sẽ có cơ hội cạnh tranh vị trí số 1 thế giới nếu cô “đại tu” một khía cạnh trong lối chơi. Cựu HLV của Serena và Venus Williams kêu gọi Eala cải thiện kỹ thuật giao bóng dựa trên yếu tố cơ sinh học.

Macci viết: “Eala có nền tảng đánh bóng cuối sân tốt ở cả hai bên, đủ để phát huy sức mạnh. Khả năng di chuyển của cô ấy sẽ bị thử thách bởi những tay vợt đánh bóng mạnh, bởi cũng giống như những đối thủ khác, họ không cho cô ấy nhiều cơ hội để tung ra những cú đánh dễ dàng.

Cô ấy có thể bổ sung thêm những mảng miếng vào lối chơi, chẳng hạn như cú slice và drop shot, và chỉ riêng điều đó cũng sẽ giúp cô ấy tiếp tục tiến gần nhóm dẫn đầu. Nếu cú giao bóng của cô ấy được ‘đại tu’ hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học và cơ sinh học, hãy chờ đợi ‘Cỗ máy Philippines’ trong tương lai, bởi cô ấy có thể cạnh tranh vị trí số 1”.

Trận đại chiến Fury - Joshua nguy cơ bị hủy

Quản lý của Tyson Fury, Spencer Brown, thừa nhận những lo ngại đang gia tăng về khả năng trận đại chiến với Anthony Joshua có thể diễn ra, khi quá trình đàm phán tiếp tục kéo dài. Brown cho biết Fury đã “sẵn sàng chiến đấu”, nhưng lo ngại người hâm mộ có thể mất hứng thú nếu trận đấu không sớm được công bố.

Hôm 18/8, Netflix đã phát hành trailer mang tên Tyson Fury vs Anthony Joshua - Coming Soon trong chương trình phát sóng WWE RAW, làm dấy lên đồn đoán rằng thông báo chính thức về màn so tài bom tấn giữa hai võ sĩ người Anh có thể sắp được đưa ra. Tuy nhiên, thời gian và địa điểm tổ chức trận đấu vẫn chưa được xác nhận. Các bên vẫn đang đàm phán, trong khi đội ngũ của Fury ngày càng thất vọng vì sự chậm trễ.

Red Bull có biến trước chặng GP Hà Lan

Red Bull thông báo rằng Liam Lawson của Racing Bulls sẽ thay thế tay đua Isack Hadjar đang dính chấn thương cổ tay và thi đấu tại chặng đua GP Hà Lan diễn ra vào cuối tuần này.

Việc Lawson trở lại Red Bull đồng nghĩa Yuki Tsunoda sẽ chuyển sang Racing Bulls, sát cánh cùng tân binh Arvid Lindblad. Tsunoda, người mất vị trí tại Red Bull vào tay Hadjar vào cuối năm ngoái, đang là tay đua dự bị cho cả hai đội đua thuộc Red Bull.