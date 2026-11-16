Nóng nhất thể thao chiều 16/11: Đoàn thể thao TP.HCM xuất quân dự Đại hội toàn quốc 2026

Đoàn thể thao TP.HCM xuất quân dự Đại hội toàn quốc 2026

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Trưởng đoàn Thể thao Thành phố; cùng lãnh đạo các đơn vị, liên đoàn, hội thể thao, cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên.

Trước khi bước vào chương trình chính, các đại biểu và đại diện các bộ môn đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tri ân, thể hiện tinh thần tự hào và trách nhiệm của các thành viên Đoàn Thể thao TP.HCM trước thềm Đại hội.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định thành lập Đoàn Thể thao TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó trưởng đoàn đã báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị, lực lượng và mục tiêu thi đấu của đoàn.

Đáng chú ý, TP.HCM tham dự Đại hội với lực lượng 1.453 vận động viên. Là địa phương đăng cai chính Đại hội, đoàn thể thao thành phố mang theo trách nhiệm và quyết tâm lớn, hướng đến việc thể hiện hình ảnh một đơn vị thể thao mạnh, đoàn kết, chuyên nghiệp và giàu khát vọng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường đại diện lãnh đạo Thành phố động viên, giao nhiệm vụ cho các thành viên đoàn. Lãnh đạo Thành phố gửi gắm niềm tin, kỳ vọng các huấn luyện viên, vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, thi đấu với khả năng cao nhất, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng 1.453 vận động viên, thể thao TP.HCM đặt nhiều kỳ vọng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Mỗi tấm huy chương, mỗi thành tích trên sân đấu sẽ là sự kết tinh của quá trình tập luyện bền bỉ, tinh thần cống hiến và khát vọng mang vinh quang về cho thể thao Thành phố.

Svitolina bị chê vì cách đối xử với Andreeva

Mỹ nhân Elena Svitolina đang bị cộng đồng mạng chê trách vì cách đối xử với Mirra Andreeva. Tay vợt người Ukraine từ chối bắt tay cả khi bắt đầu cũng như kết thúc trận đấu. Không những vậy, khi Andreeva gửi lời chúc mừng, Svitolina bày tỏ thái độ không quan tâm và khoảnh khắc này đã được ghi lại. Bởi vậy, nhiều người cho rằng Svitolina rất quá đáng với Andreeva, người kém mình hơn 10 tuổi.

Zverev cay đắng vì vẫn bị xếp “kèo dưới” Alcaraz và Sinner

Tay vợt Flavio Cobolli cho rằng Carlos Alcaraz và Jannik Sinner vẫn là hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới nếu đạt trạng thái thể lực tốt nhất, dù Alexander Zverev đang nắm giữ vị trí số một ATP. Tuy nhiên, tay vợt người Italia cũng bảo vệ thành tích của Zverev, cho rằng những lời chỉ trích dành cho đối thủ người Đức là thiếu công bằng.

Zverev không được đánh giá cao bằng Alcaraz và Sinner (thứ tự từ trái sang)

Trả lời phỏng vấn Corriere della Sera trước lần đầu dự ATP Finals tại Turin, Cobolli nhấn mạnh cần phân biệt giữa đẳng cấp chuyên môn và khả năng tích lũy điểm số trong cả mùa giải. Anh từng đối đầu Zverev ở chung kết Roland Garros năm nay, nơi tay vợt Đức thắng sau năm set để giành Grand Slam đầu tiên. Zverev sau đó tiếp tục vào chung kết Wimbledon và vô địch US Open, qua đó lần đầu chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số một thế giới.

Cobolli thừa nhận những chấn thương của Sinner và Alcaraz đã ảnh hưởng đến cuộc đua, nhưng cho rằng Zverev xứng đáng được ghi nhận vì duy trì phong độ, thể lực và sự ổn định trong suốt mùa giải.

Nhà vô địch Olympic nguy kịch sau vụ hỏa hoạn tại nhà riêng

Maria Shurochkina, nữ VĐV từng hai lần giành HCV Olympic môn bơi nghệ thuật, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn tại căn hộ riêng ở Moscow (Nga). Theo truyền thông địa phương, VĐV 31 tuổi được đưa khẩn cấp tới bệnh viện sau khi quần áo bất ngờ bắt lửa tại căn hộ cao cấp của cô.

Các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa Shurochkina, đồng thời lo ngại những biến chứng nguy hiểm như sốc bỏng, mất nước và nhiễm trùng. Kênh Telegram Mash cho biết tình trạng của cô ban đầu được đánh giá ở mức trung bình, nhưng sau đó chuyển biến xấu và được xếp vào nhóm nghiêm trọng.

Shurochkina được cho là bị tổn thương da nghiêm trọng ở vùng đầu, cổ, ngực, bụng, cánh tay và bàn tay. Các bác sĩ cũng lo ngại cô có thể bị hoại tử mô, tình trạng các tế bào da và mô bên dưới bị chết do tổn thương.

Ciryl Gane bảo vệ thành công đai vô địch UFC 334

Ciryl Gane đã trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Josh Hokit nhưng vẫn giành chiến thắng bằng tính điểm đồng thuận tại sự kiện chính UFC 334. Võ sĩ người Pháp khởi đầu chậm chạp trước lối đánh áp sát, giàu năng lượng và khó lường của đối thủ. Tuy nhiên, khả năng chống chịu sức ép cùng những đòn đánh chính xác ở giai đoạn cuối giúp Gane giành chiến thắng với cùng tỷ số 48-47 từ cả ba trọng tài.

Hokit liên tục tìm cách quật ngã nhà vô địch ngay từ đầu trận, thậm chí có thời điểm đưa Gane xuống sàn. Dù vậy, võ sĩ người Pháp nhanh chóng thoát hiểm và dần lấy lại thế trận. Gane thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn, đồng thời dành lời khen cho đối thủ. Trong khi đó, Hokit vẫn thể hiện sự mạnh mẽ sau thất bại, tuyên bố sẽ biến đau đớn thành động lực để trở lại.

Giới chuyên môn chỉ trích chiến thuật khó hiểu của Amanda Nunes

Amanda Nunes đã không thể có màn tái xuất như mong đợi tại UFC 334 khi thất bại trước Kayla Harrison bằng đòn siết cổ phía sau ở hiệp thứ tư. Trở lại sau hơn ba năm giải nghệ, Nunes đặt mục tiêu bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập đồ sộ, nhưng lại lựa chọn đấu vật với đối thủ vốn là một trong những võ sĩ judo xuất sắc nhất lịch sử thể thao Mỹ.

Trong 15 phút đầu tiên, Nunes liên tục tìm cách vật ngã Harrison nhưng phần lớn đều thất bại. Nhà vô địch hạng bantamweight khai thác triệt để lợi thế ở những tình huống địa chiến, trước khi quật ngã Nunes và kết thúc trận đấu trong hiệp bốn. Cựu võ sĩ UFC Matt Brown thẳng thắn chỉ trích chiến thuật của Nunes trên mạng xã hội, gọi đây là kế hoạch thi đấu tệ nhất có thể tưởng tượng.

Verstappen nhận lời thách đấu bất ngờ từ Formula E

Max Verstappen vừa nhận được lời mời thử sức với một mẫu xe đua hoàn toàn mới từ ban tổ chức Formula E. Tay đua người Hà Lan vốn từng không mấy thiện cảm với giải đấu này, nhưng những thay đổi về luật kỹ thuật trước mùa giải tới có thể khiến anh đổi ý. Sau khi chứng kiến màn ra mắt của chiếc Gen4 tại Paul Ricard, Verstappen thậm chí còn dành lời khen cho mẫu xe điện mới.

Đại diện Formula E tin rằng các tay đua F1 sẽ phải kinh ngạc trước khả năng tăng tốc của Gen4. Ông đặc biệt nhấn mạnh hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho rằng cảm giác cầm lái mẫu xe này không giống bất kỳ chiếc xe đua nào khác. Verstappen vốn đã thử sức ở một số giải đấu khác, trong đó có đua xe GT và giải đua sức bền 24 giờ Nurburgring hồi mùa hè năm nay.

Hamilton tuyên bố không thay đổi cách làm việc tại Ferrari

Lewis Hamilton khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy những thay đổi tại Ferrari, bất chấp những căng thẳng với đồng đội Charles Leclerc. Hai tay đua từng cạnh tranh quyết liệt nhưng đều không thể giành chiến thắng tại chặng Mexico City Grand Prix hồi đầu tháng. Sau đó, Ferrari tổ chức cuộc họp nội bộ với sự tham gia của Hamilton, Leclerc và trưởng đội Frederic Vasseur. Dù cả ba tuyên bố mọi chuyện đã được giải quyết, những hoài nghi về mối quan hệ giữa hai tay đua vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Leclerc đang bước vào mùa giải thứ tám cùng Ferrari và vừa ký hợp đồng dài hạn hồi đầu năm. Trong khi đó, Hamilton sở hữu bảy chức vô địch thế giới nhưng mới gia nhập đội đua Italia từ năm 2025. Tay đua người Anh tuyên bố sẽ không thay đổi phương pháp làm việc và tiếp tục yêu cầu Ferrari cải thiện hiệu suất.