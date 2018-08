Ngoại hạng Anh nóng dần: "Siêu Derby" Chelsea - Arsenal thời hậu Wenger

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 08:00 AM (GMT+7)

Sau 22 năm đầy duyên nợ, trận “siêu Derby” giữa Chelsea – Arsenal phát trực tiếp lúc 23h30 ngày 18/08 trên kênh K+PM sẽ được tiếp thêm gia vị hấp dẫn khi khán giả Ngoại hạng Anh được chứng kiến màn đấu trí giữa 2 tân HLV Maurizio Sarri và Unai Emery.

Chelsea đại chiến Arsenal luôn được xem là trận derby lớn nhất, dù thành London còn nhiều đội bóng nổi tiếng khác. Đặc biệt, đây là trận derby đầu tiên sau 22 năm sẽ vắng bóng HLV quen thuộc Arsene Wenger.

Khán giả K+ được theo dõi cuộc đối đầu của 2 nhà cầm quân Unai Emery và Maurizio Sarri, những người thổi vào Arsenal và Chelsea những triết lý bóng đá mới lạ

Các CĐV Arsenal có lý do để háo hức sau khi "Pháo thủ" thay tướng. Dù tân HLV Unai Emery thất bại 0-2 trước đương kim vô địch Manchester City ở ngày khai mạc, nhưng đó không phải thảm họa, nhất là khi Arsenal còn nhiều tân binh chưa được trình làng ở trận mở màn.

Trong khi đó, Chelsea cùng Liverpool chia nhau ngôi đầu bảng sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Huddersfield. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói tân HLV Sarri để lại dấu ấn trong lối chơi của “The Blues”.

Arsenal thay tướng là một sự kiện đặc biệt, không chỉ riêng với các CĐV "Pháo thủ". Bởi các khán giả yêu Ngoại hạng Anh đều muốn theo dõi đầy đủ diễn biến kịch tính của cuộc đua ngôi vương ở giải đấu đầy rẫy những bất ngờ này.

Sự hấp dẫn, kịch tính sẽ còn ở phía trước, khi Chelsea đại chiến Arsenal chỉ là 1 trong 380 trận Ngoại hạng Anh được phát sóng trọn vẹn trên các kênh của K+. Ở vòng 2, người hâm mộ còn nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn khác như: Everton – Southampton (21h00 18/8 – độc quyền trên kênh K+PC), Man City – Huddersfield (19h30 19/08 trên kênh K+PM), Brighton – MU (22h00 19/08 – độc quyền trên K+PM).

Ngoài việc được xem đầy đủ 10 trận Ngoại hạng Anh được phát sóng trọn vẹn mỗi vòng, trong đó có 3 trận độc quyền, khán giả còn chuẩn bị đón "cơn lốc" bóng đá đỉnh cao khi hai giải đấu độc quyền Champions League, Europa League trở lại trên K+.

