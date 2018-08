MC Tú Linh chấm điểm tân binh Ngoại hạng Anh: Jorginho "công giỏi", Alisson "thủ hay"

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 08:00 AM (GMT+7)

Cùng ở đỉnh bảng xếp hạng, Chelsea và Liverpool khiến fan ngất ngây với màn trình diễn xuất sắc của 2 tân binh Jorginho và Alisson, những bản hợp đồng “bom tấn” được MC Tú Linh chấm điểm cao nhất sau 2 vòng đầu của giải Ngoại hạng Anh.

Từ tháng 9, MC xinh đẹp Tú Linh sẽ trở lại với khán giả trong chương trình quen thuộc Chủ Nhật Ngoại Hạng được phát sóng lúc 21h30 Chủ Nhật hàng tuần trên kênh K+PM

Chưa chính thức trở lại với công việc, nhưng Tú Linh vẫn theo sát diễn biến của Ngoại hạng Anh để chuẩn bị kiến thức, kinh nghiệm khi trở lại trên sóng

Ngay từ những trận mở màn, Tú Linh đã ấn tượng với màn trình diễn của 2 tân binh chơi trong màu áo Chelsea và Liverpool. Đó là tiền vệ trung tâm Jorginho của The Blues và thủ môn Alisson của The Kop: “Với Linh, màn trình diễn của Jorginho ở trung tâm hàng tiền vệ Chelsea gợi nhớ đến hình ảnh người đội trưởng The Blues trước đây là Franck Lampard. HLV Pep Guardiola của Manchester City có lẽ rất tiếc nuối vì bị HLV Sarri phỗng tay trên. Có Jorginho, The Blues thành đội bóng có lối chơi tấn công hoa mĩ không kém đương kim vô địch Man City của Guardiola".

Tú Linh cho rằng nếu chấm Jorginho 10 điểm, thì cô cũng cho thủ thành Alisson của Liverpool 9 điểm

“Một chi tiết thú vị là Chelsea mua Jorginho 65 triệu bảng để tăng cường sức mạnh tấn công, thì Liverpool cũng chi 65 triệu bảng để gia cố khung thành, với cái tên Alisson Becker đến từ AS Roma. Bản hợp đồng bom tấn đối với 1 thủ môn trước đó còn vô danh trong khung thành khiến cả thế giới choáng với HLV Juergen Klopp. Tuy nhiên, sau 2 trận mở màn Ngoại hạng Anh giữ sạch lưới, góp công giúp Liverpool toàn thắng, chẳng fan Liverpool nào còn nghi ngờ tài năng của thủ thành người Brazil cũng như cho rằng HLV Klopp "bị điên" nữa".

Chelsea và Liverpool ra mắt tân binh chói sáng thì truyền hình K+ cũng ra mắt thiết bị “gây bão” với khán giả Việt trong tháng mở màn Ngoại hạng Anh. Ngoài lựa chọn lắp bộ đầu thu K+ kèm chảo vệ tinh để xem 130 kênh HD và được tặng thèm miễn phí ứng dụng myK+ xem 100 kênh trên smartphone, máy tính bảng, laptop, người hâm mộ nay có thêm cách xem mới linh hoạt và tiện lợi, đó là đầu thu K+ TV Box.

Bật mí về sự tiện lợi của K+ TV Box, Tú Linh hào hứng: “K+ TV Box chính là “vũ khí” giúp Linh “ăn, ngủ” cùng Ngoại hạng Anh mùa này. Không cần lắp đặt cố định vào một tivi qua dây tín hiệu và chảo thu, K+ TV Box dễ dàng kết nối với bất cứ tivi nào bằng cách cắm trực tiếp qua cáp HDMI. Thiết bị chỉ nhỏ bằng bàn tay thôi, nên Linh có thể mang theo mọi nơi để xem Ngoại hạng Anh, Champions League và Europa League trên K+ bất cứ lúc nào. Với một mùa giải ngập tràn các trận đấu hấp dẫn của cả 3 giải, thiết bị này chắc sẽ chinh phục được nhiều khán giả bận rộn, ưa dịch chuyển mà lại mê bóng đá như Linh”.

Khán giả mua K+ TV Box cũng được sử dụng miễn phí ứng dụng myK+ để xem 100 kênh trên các thiết bị cầm tay kết nối Internet