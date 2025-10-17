Hụt giải 158 tỷ đồng, Djokovic ước trẻ lại để đấu Sinner - Alcaraz

Jannik Sinner được ví là “Djokovic 2.0”, trình diễn phong độ đỉnh cao trước chính Novak Djokovic. Tay vợt người Italia tung ra 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp so với chỉ 2 của Djokovic, hoàn toàn áp đảo đàn anh 38 tuổi.

Sinner (áo đen) hạ đẹp Djokovic

Với chiến thắng này, Sinner giành quyền vào chung kết gặp Carlos Alcaraz, nơi hai tay vợt trẻ hàng đầu thế giới sẽ tranh phần thưởng 6 triệu USD (tương đương 158 tỷ đồng).

😬 Djokovic xin lỗi khán giả vì “không tạo được kịch tính”

Sau trận đấu, Djokovic bước lên bục phát biểu với nụ cười gượng, gửi lời cảm ơn và xin lỗi khán giả Riyadh vì trận bán kết quá một chiều.

Huyền thoại người Serbia chia sẻ: “Cảm ơn mọi người đã đến sân với số lượng đông đảo, thật tuyệt khi thấy tình yêu dành cho tennis ở Riyadh. Sinner chơi quá hay tối nay, tôi chúc cậu ấy may mắn ở chung kết. Tôi xin lỗi vì trận đấu không kịch tính như mong đợi”.

Ngôi sao người Serbia sau đó buột miệng nói câu nói tục khiến cả khán đài bật cười: “Xin lỗi vì ngôn từ, nhưng thật sự chẳng vui tí nào khi bị người ta ‘đá vào mông’ trên sân. Tuy nhiên, tôi vẫn hạnh phúc vì được thi đấu ở đẳng cấp cao như thế này”.

Djokovic thừa nhận đã thực sự thất bại trước Sinner

🔥 Djokovic tự trào: “Ước gì có thể đổi lấy một cơ thể trẻ hơn!”

Dù thất bại, Djokovic vẫn thể hiện sự hài hước và tinh thần chiến đấu đáng nể.

“Tôi biết mọi thứ ngày càng khó hơn khi phải đấu với Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, nhưng tôi vẫn còn động lực. Nếu có ai sẵn lòng đổi cho tôi một cơ thể trẻ hơn trong 1 năm thôi, tôi sẽ ký ngay để chơi với mấy cậu này” - "Nole" nói đùa trong tiếng cười của khán giả.

🏆 Sinner tiếp tục thăng hoa, Djokovic đối diện thử thách tuổi tác

Chiến thắng trước Djokovic đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp của Sinner trước tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam và là lần thứ 3 trong năm 2025.

Sức trẻ giúp Sinner thi đấu thăng hoa

Trong khi đó, lần gần nhất Djokovic thắng Sinner là tại ATP Finals 2023 ở Turin, trên mặt sân cứng trong nhà, tức trùng với điều kiện của giải đấu lần này.

Thất bại ở Riyadh cho thấy khoảng cách thế hệ đang ngày càng rõ rệt, nhưng với bản lĩnh và khát khao của mình, người hâm mộ tin rằng Djokovic vẫn chưa nói lời chia tay.