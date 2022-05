Hành trình tỏa sáng sẽ không dừng lại

Thể thao Công an nhân dân đóng góp 11 huy chương tại SEA Games 31 Tại SEA Games 31, dù gặp vô số khó khăn khách quan trong quá trình thi đấu, song các VĐV Công an nhân dân đã thi đấu đầy nỗ lực để đóng góp tổng cộng 11 huy chương vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong số này có 1 HCV thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Trâm ở nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ môn Karate. Ngoài ra, các VĐV Công an nhân dân còn góp công vào 5 HCB, 5 HCĐ khác cho Đoàn Việt Nam. (Minh Khuê)