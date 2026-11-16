Cao thủ Trung Quốc dùng Thiết sa chưởng chặt gạch nuôi cả nhà

Người đàn ông tên Quách Lượng ở thôn Đông Giả, huyện Quán, thành phố Liêu Thành (Trung Quốc), nhờ sự kiên trì không ngừng và giấc mơ của bản thân, đã luyện thành một cao thủ Thiết Sa Chưởng. Theo Kknews, lực đấm tung ra của anh đạt tới 1.500 cân (khoảng 750 kg), chặt gạch nhẹ nhàng như nát vụn.

Bàn tay dày 7cm nhờ luyện Thiết Sa Chưởng

Thiết Sa Chưởng, thuộc phạm trù ngạnh khí công, là một môn võ thuật mà các võ tăng Chùa Thiếu Lâm thường xuyên luyện tập. Môn võ này thậm chí từng được Kim Dung đưa vào tiểu thuyết võ hiệp Anh hùng xạ điêu và gắn liền với nhân vật Cừu Thiên Nhẫn. Ở ngoài đời, nhiều trường hợp luyện Thiết Sa Chưởng ở Trung Quốc đã xuất hiện trên mạng xã hội và báo chí trong những năm qua, trong đó có Quách Lượng, người nổi lên như hiện tượng vào năm 2018.

Bàn tay dày 7cm của Quách Lượng

Sinh năm 1990, từ nhỏ Quách Lượng đã rất hướng về sự kỳ diệu của võ thuật, lúc rảnh rỗi lại thích nhào lộn vài vòng, dùng tay bẻ gãy gậy gỗ. Vì điều kiện gia đình khó khăn, người mẹ rời nhà đi từ khi Quách Lượng chưa tròn 3 tuổi, người cha cũng qua đời vì bệnh tật khi anh mới 6 tuổi, từ nhỏ anh đã sống cùng ông bà nội.

Quách Lượng học chưa xong cấp hai đã phải nghỉ học, 16 tuổi đã bắt đầu bôn ba khắp nơi bươn chải kiếm sống. Quách Lượng chia sẻ với phóng viên rằng anh đã đi qua hầu hết các tỉnh ven biển Trung Quốc, từng làm bảo vệ, làm công nhân trong xưởng điện tử, bưng bê rửa bát trong nhà hàng, và cả làm quản lý phòng máy tại quán net.

Quách Lượng bảo dưỡng đôi tay của mình rất cẩn thận

Trang Sohu cho biết khi có một đoàn biểu diễn về làng, ông chủ đoàn thấy lực tay của Quách Lượng khá mạnh nên đã gợi ý anh học các tiết mục tuyệt kỹ như dùng bàn tay đập gạch. Sau đó, anh đã luyện thành công tuyệt kỹ “Thiết Sa Chưởng”, cú đấm tung ra có lực lên tới 1.500 cân (khoảng 750 kg), có thể lập tức đập nát 4 viên gạch.

Quách Lượng giới thiệu rằng, luyện tập Thiết Sa Chưởng một mặt là để xương bàn tay cứng cáp hơn, mặt khác là bổ sung cơ bắp cho bàn tay, độ cứng và trọng lượng của bàn tay trực tiếp quyết định sức mạnh bộc phát. “Độ dày lòng bàn tay của tôi là 7 cm, dày gấp đôi so với người bình thường”, Quách Lượng chia sẻ.

Khó khăn của Quách Lượng đôi khi là phải tìm gạch để tập luyện

Năm 2017, Quách Lượng đã tham gia Kỳ thi tuyển chọn Thất thập nhị nghệ tại đại hội Vô Già Thiếu Lâm Tự, ở hạng mục Thiết Sa Chưởng, Quách Lượng đã bộc lộ tài năng và giành giải Ba toàn quốc. “Ban đầu tôi luyện Thiết Sa Chưởng, người nhà đều cho rằng tôi không lo làm ăn đàng hoàng, cho rằng tôi đang tự hành hạ bản thân, thấy tôi luyện Thiết Sa Chưởng quá cực khổ”, Quách Lượng nói. Nhưng vì sự bướng bỉnh của mình, anh vẫn kiên trì luyện thành Thiết Sa Chưởng. Cho đến khi anh đập vỡ gạch, đá, đạt thành tích tốt trong kỳ thi toàn quốc, người nhà mới dần dần hiểu cho anh.

Quách Lượng miệt mài tập Thiết Sa Chưởng

Khi sức khỏe ông nội không tốt, Quách Lượng quyết định về quê chăm sóc ông và biểu diễn tại Liêu Thành. Dựa vào công phu Thiết Sa Chưởng đầy chấn động, mỗi tháng anh có thể kiếm được khoảng 4.000 nhân dân tệ. Ở nhà ông bà nội và vợ đều không có thu nhập, Quách Lượng đã dựa vào đôi nắm đấm của mình để gánh vác gia đình vốn dĩ luôn sống bên bờ vực nghèo khó.

Nuôi cả gia đình nhờ Thiết Sa Chưởng

Tờ Sohu cho biết: “Quách Lượng thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn thương mại tại quê nhà và các xã lân cận. Mỗi buổi diễn anh thu về khoảng 100-200 nhân dân tệ, thu nhập hàng tháng đạt khoảng 4.000 nhân dân tệ. Anh đã tự nuôi sống bản thân và gánh vác gia đình nhờ môn Thiết Sa Chưởng”.

Số gạch bị Quách Lượng chặt vỡ là không thể đếm nổi, điều làm anh đau đầu nhất chính là không có gạch để đập. Từng có lần để tìm gạch làm đạo cụ, anh đã đến một xưởng gạch bỏ hoang để thử vận may.

Quách Lượng kiếm sống nhờ Thiết Sa Chưởng

Quá trình luyện tập của Quách Lượng đã tạo nên một bàn tay đầy vết chai sần, tuy thô ráp nhưng bình thường anh lại cực kỳ chăm sóc cho bàn tay phải của mình.

Hằng tuần Quách Lượng đều định kỳ cắt tỉa, bảo dưỡng tay. Việc này vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho lòng bàn tay, vừa có thể phòng ngừa các vết chai ở lòng bàn tay bị nứt nẻ. Quách Lượng nói: “Bình thường đến kem dưỡng da mặt tôi cũng không dùng, nhưng đối với lòng bàn tay thì bắt buộc phải bảo dưỡng. Tôi còn yêu quý lòng bàn tay hơn cả khuôn mặt của mình.”

Quách Lượng có thể dùng tay chặt vỡ gạch và làm cong cờ lê

Quách Lượng chia sẻ: “Tôi đã chịu quá nhiều cay đắng, chịu quá nhiều cực khổ, từ nhỏ nhiều người đã coi thường tôi, cho rằng tôi là một kẻ vô dụng, điều đó tạo cho tôi áp lực rất lớn. Tôi luôn muốn làm được một điều gì đó để chứng minh cho mọi người thấy tôi có thể. Hiện tại thông qua nỗ lực, tôi cuối cùng đã luyện thành Thiết Sa Chưởng, lại còn có thể kiếm tiền gánh vác gia đình, tôi đã làm được!”.

Nói về Thiết Sa Chưởng thường thấy trên sân khấu hay trong phim ảnh hiện nay, Quách Lượng chia sẻ đa số đều là giả, hầu hết đều sử dụng chiêu trò kỹ thuật hoặc can thiệp vào đạo cụ, còn kungfu thật sự như của anh thì rất hiếm gặp. Mong ước lớn nhất của Quách Lượng là được lên các chương trình tìm kiếm tài năng như “Đại lộ Tinh Quang” để đông đảo khán giả được chứng kiến Thiết Sa Chưởng đích thực.