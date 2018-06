Jis: Hành trình “lột xác” từ chàng trai vô dụng đến “anh trai quốc dân”

Thứ Hai, ngày 04/06/2018 10:03 AM (GMT+7)

Những tập đầu tiên không chỉ đồng đội Quỳnh Như mà chính khán giả cũng phải ngán ngẩm trước chàng trai Hàn Quốc nói tiếng Việt sành sỏi nhưng câu cửa miệng luôn là “Anh không biết”. Tuy nhiên, càng về sau Jis càng khiến người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về những sở trường của mình.

Nhiệt tình cổ vũ đồng đội, Jis ngỡ ngàng khi bị Quỳnh Như… hét vào mặt

Là người thực hiện thử thách “Cheo leo vách núi” đầu tiên trong tập 7, Jis đã phải gồng mình tự trấn an và liên tục hét to: “Jis sẽ làm được” khi bản thân đang đứng cheo leo trên dây cáp mảnh. Phía đầu dây còn lại, Quỳnh Như vừa rơi nước mắt vừa hết lòng cổ vũ tinh thần cho đồng đội. Cuối cùng, khi Jis cũng đã về đến đích an toàn trước sự vui mừng của Quỳnh Như thì lúc này cũng là thời điểm mà cô nàng phải đối diện với nỗi sợ của chính mình.

Jis khá bình tĩnh khi thực hiện thử thách trên cao đầy mạo hiểm này.

Quỳnh Như vừa la hét vừa thực hiện thử thách trong nỗi sợ.

Khó khăn đến với Quỳnh Như nhiều hơn khi gió ngày một lớn nhưng nhờ vào cú về đích ngoạn mục của Jis đã tiếp thêm động lực cho cô nàng khi đứng trên dây. Đến đoạn giữa chừng, Quỳnh Như sợ đến mức mà hét ngược khi Jis đang cổ vũ mình. Phần thực hiện thử thách của Quỳnh Như không căng thẳng mà ngược lại rất hài hước, cô nàng nhanh chóng tiến về đích dù liên tục la hét suốt đoạn đường dài.

Cứ thử thách nào leo cao, chàng trai Hàn Quốc sẽ thoát khỏi biệt danh “vô dụng”

Không thể phủ nhận ở những thử thách leo núi hay cần sức bền thì Jis là người khiến các đội chơi phải kiêng dè cũng như “vớt vát” lại chút hình ảnh trong mắt đồng đội Quỳnh Như. Với thử thách cuối cùng của chương trình mang tên “Chất riêng của tôi – Truy tìm chiến mã”, Jis còn đảm nhận vai trò “gánh team” khi một mình vác nặng leo lên dốc cao.

Jis hi sinh vác bánh xe nặng lên dốc cao thay cho Quỳnh Như.

Khi Quỳnh Như bay dù lượn trên cao hướng dẫn cho Jis lái moto dưới sa mạc để nhanh chóng tìm đến xe ATV theo yêu cầu của chương trình thì anh chàng mới phát hiện ra ATV không hề có bánh xe. Thì ra, tìm ra bánh xe ở phạm vi xung quanh 50m chính là thử thách phụ mà họ phải tìm cách vượt qua. Ở thử thách cuối cùng này, “team Chắp vá” không còn áp lực về đích nên cả hai đã có những giây phút khá vui vẻ với nhau. Vận dụng sợi dây ở xe ATV, Quỳnh Như đã nghĩ ra cách cột một đầu dây vào xe rồi để Jis cầm đầu dây còn lại đi vòng quanh tìm lon Red Bull và bánh xe. Sau khi tìm ra lon Red Bull và bánh xe, Jis “gánh team” khi một mình mang bánh xe lăn từ dưới cát lên dốc cao trong lúc đồng đội đào cát lún hỗ trợ gắn bánh xe vào.

Quỳnh Như ở trên cao hướng dẫn Jis bên dưới tìm xe ATV.

Cả hai hì hục lắp ráp bánh xe vào xe ATV theo yêu cầu của chương trình

Loay hoay với khá nhiều công đoạn, từ việc nâng ATV để cho bánh xe vào đúng vị trí rồi siết chặt lại giữa lúc kiệt sức thì đội Jis – Như cũng đã có một chiếc xe ATV hoàn chỉnh. Chặng đua xe vượt địa hình bắt đầu trở nên gay cấn bởi các cuộc rượt đuổi trên địa hình không bằng phẳng với cát tung bay mù mịt. Dẫu cho không giành chiến thắng chung cuộc nhưng đội Jis và Quỳnh Như cũng sở hữu tổng điểm 850 đầy ấn tượng.

Jis – Như: Cặp đôi chưa bao giờ hết ầm ĩ

Đến với Redbull – Hành Trình Đích Thực, chàng trai Hàn Quốc – Jis đã mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt. Là người bị đồng đội “đổi giới tính” vì sự “ngố” lơ ngơ, vụng về, cộng với vẻ ngoài bánh bèo yếu đuối và câu nói quen thuộc “Anh không biết”. Thế nhưng Jis hết lần này đến lần khác khiến cho nhiều người bất ngờ và có cái nhìn khác khi thoải mái trekking băng băng trong rừng, leo núi không nghỉ và vượt thác nhẹ nhàng. Vậy mới nói, bạn không cần phải trở thành siêu anh hùng hay sở hữu vẻ ngoài đô con vạm vỡ, hãy cứ vượt qua những thách thức khó nhằn bằng cách thức tự nhiên nhất vì mỗi người không ai có thể là người “vô dụng” được.

“Anh trai quốc dân” Jis sau bao ngày bị chê vô dụng cũng đã chứng tỏ được khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Bị đồng đội “ghét ra mặt” khi buộc phải về cùng “một nhà” và liên tục “rửa tai” với những câu nói cằn nhằn nhưng không vì thế mà Jis để bụng hay tức giận ngược lại với Quỳnh Như. Môi khi cô nàng khóc lóc vì sợ hãi, Jis luôn là người đầu tiên ra sức vỗ về cô nàng. Thậm chí vì là đàn ông, không ít lần Jis giành việc nặng với đồng đội như vác hết balo khi cùng leo núi hay ôm bánh xe nặng nề khi leo dốc cát cao. Mặc cho Quỳnh Như luôn cằn nhằn suốt cả hành trình nhưng không vì thế mà Jis giận ngược lại, anh chàng luôn nở nụ cười ấm áp nhất để động viên cô nàng nước mắt ngắn dài trước mỗi thử thách khó khăn.

Cặp đôi Jis – Như luôn “ồn ào” trong suốt hành trình nhưng không thể phủ nhận chàng trai Hàn Quốc rất lo lắng và chăm sóc cho cô nàng Quỳnh Như.

Cũng chính nhờ cuộc hành trình dài ngày với nhiều thử thách mạo hiểm cùng Jis mà Quỳnh Như từ một cô nàng nóng nảy, luôn yêu cầu, đòi hỏi và ra lệnh đã trở nên biết chia sẻ hơn, thông hiểu hơn với nỗi sợ của người khác. Thậm chí đã rơi nước mắt bất lực khi không thể thay Jis thực hiện thử thách lặn vì chấn thương chân sau thử thách “bè chuối”. Không quá khó hiểu khi cuối cùng Quỳnh Như cũng đã thông suốt một điều: “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”.

