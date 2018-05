Đứng cạnh Kim Nhã nhưng Lâm Vinh Hải nhất quyết chọn… hôn môi với trăn to

Thứ Hai, ngày 07/05/2018 16:00 PM (GMT+7)

Dẫu cho có một cô nàng xinh đẹp như Kim Nhã kề bên nhưng Lâm Vinh Hải vẫn quyết định gửi nụ hôn nồng cháy đến cho một chú trăn. Lý do khiến nam vũ công đình đám của showbiz Việt có quyết định táo bạo như vậy đã được “bật mí” ngay trong tập 3 của chương trình Redbull – Hành trình đích thực.

Tuần này, cả 3 đội chơi của chương trình sẽ thực hiện những thử thách với mức độ khó kinh hoàng ngay tại khu rừng quốc gia Nam Cát Tiên xinh đẹp. Ngay trong thử thách “Bức Ảnh Rừng Già”, khán giả sẽ được thấy một hình ảnh không thể nào dễ thương hơn của Lâm Vinh Hải khi anh chàng vừa hào hứng ca hát vừa đi tìm chú trăn để chụp hình theo yêu cầu thử thách đề ra. Tuy nhiên, khi đối diện với nhân vật mình phải “trao nụ hôn” thì chàng vũ công tỏ ra khá căng thẳng và e dè.

Lâm Vinh Hải thực hiện nụ hôn môi đặc sắc với chú trăn trong rừng Nam Cát Tiên.

Kim Nhã chụp ảnh lại “khoảnh khắc đáng nhớ” cho nam vũ công điển trai.

Không thua kém đồng đội, Kim Nhã cũng sợ đến “bất động” khi đối diện với chú trăn liên tục thè lưỡi. Nhìn cô nàng khá căng thẳng, Lâm Vinh Hải liên tục trấn an và nhắc nhở Kim Nhã “đừng có thở” để hoàn thiện thử thách đầu tiên trong ngày.

Kim Nhã dù sợ nhưng vẫn cố gắng vượt qua thử thách chụp ảnh hôn trăn.

Dù đều chung nỗi sợ nhưng đây là đội “chơi đẹp” nhất trong số 3 đội chơi của Redbull – Hành Trình Đích Thực, khi hôn trực diện vào miệng con trăn. Vượt qua thử thách không mấy dễ chịu này, cặp đôi Hải-Nhã tốn thêm thời gian để tìm ra cây Tung 400 tuổi trước khi vượt 1 chặng đường loanh quanh trong rừng để lao đi tìm cá sấu và chụp ảnh chung khi chúng đang giương mõm đầy răng sắc nhọn.

Cặp đôi mất khá nhiều thời gian để tìm ra cây Tung 400 tuổi và hồ có cá sấu.

Trước đó vì về nhất ở thử thách tuần rồi, “team Đối Chọi”được thực hiện thử thách trước hết. Tuy nhiên, do không biết hình dáng cây Tung nên Quỳnh Như lựa chọn chiến thuật “Cứ thấy cây to là… chụp ảnh hết”. Khi đối diện với chú trăn khổng lồ, một lần nữa nội bộ lục đục khi Quỳnh Như than phiền về đồng đội: “Sao cái gì anh cũng không biết làm hết vậy” khi thấy Jis đang tím tái mặt mày và không biết tắt flash máy ảnh. Cùng lúc đó một bí mật khác mở ra, với “kho báu”gồm 2 lon Red Bull cùng đồ ăn cho các đội được giấu trong một thân cây.

Ở thử thách chụp ảnh khi cá sấu há miệng khiến anh chàng Jis sợ sệt bước xuống thuyền làm Quỳnh Như mệt mỏi. Thậm chí Quỳnh Như đã khẳng định với Khương Ngọc, cô không chỉ bảo vệ bản thân mình mà còn phải bảo vệ cho “chị gái” là anh chàng Jis.

Jis tỏ ra khá mệt mỏi vì bạn chơi Quỳnh Như liên tục than phiền “cái gì cũng không biết”, thậm chí còn bị gọi với danh xưng “chị gái”.

Đội Hoàng Phi – Đồng Ánh Quỳnh khi thấy hai đội bạn khởi hành sớm cũng bắt đầu đứng ngồi không yên vì lo lắng vấn đề thời gian. Tuy nhiên, cả hai đã khiến khán giả bật cười về khả năng hài hước của chính mình khi lên chiến thuật chụp ảnh với trăn là canh góc máy và… hôn vào thân thay vì mặt đối mặt.

Hoàng Phi và Đồng Ánh Quỳnh đều lựa chọn hôn vào thân trăn cho an toàn.

Ở tập này, ngôi vị “thánh nhọ” đổi chủ cho đội Hoàng Phi – Đồng Ánh Quỳnhkhi cả 2 đều bị đuối sức vì lạc trong rừng để tìm được hồ cá sấu. Tuy nhiên, chỉ sau hậu trường mới biết chuyện gì xảy ra, chính Jis cùng Quỳnh Như đã giấu mất cờ hiệu chương trình để làm hai đội còn lại đi lạc mất thêm thời gian về đích. Đây cũng chính là cách “team Đối Chọi” trả đũa Hoàng Phi vì chỉ sai đường trong tập 1.

Cặp đôi lạc trong rừng hơn 3 tiếng đồng hồ vì bị đội bạn “chơi xấu”.

Kết thúc hành trình băng rừng, 6 người chơi di chuyểnbằng moto từ rừng Nam Cát Tiên đến thành phố sương mù Đà Lạt. Với thử thách mới mang tên “Vào Đường Hầm Lấy Kho Báu” được diễn ra trong hang tối heo hút khiến cả ba đội chơi bất giác rùng mình. Trong vòng 15 phút, ba đội phải tìm cách đi đến cuối đường hầm tìm chiếc hộp bí mật và thành viên nữ sẽ phải là người đưa tay vào trong lấy mảnh ghép bí mật ra.

Các đội chơi hào hứng khi nghe MC Khương Ngọc thông báo lên đường di chuyển đến thành phố Đà Lạt thơ mộng.

Thử thách “Vào Đường Hầm Lấy Kho Báu” được cho là đoạn đường ám ảnh với cả 3 thành viên nữ của Redbull – Hành Trình Đích Thực. Nếu Đồng Ánh Quỳnh chia sẻ đến phim ma mà cô nàng còn chưa dám xem và đây là thử thách vượt quá giới hạn của bản thân; thì Kim Nhã đã “khóc như mưa” vì phải đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời mình là bóng tối.

Trong khi đó, “team Đối Chọi” lại có sự chuyển vai đầy bất ngờ khi Quỳnh Như sợ bóng tối và tiếng gió nên buộc lòng đặt hết niềm tin vào Jis. Rất bản lĩnh, anh chàng đã bình tĩnh đưa được Quỳnh Như vượt đoạn đường tối.

Như vậy kết thúc tập 3 của “Red Bull – Hành Trình Đích Thực”, Lâm Vinh Hải – Kim Nhã tiếp tục dẫn đầu với 200 điểm, về nhì là đội Hoàng Phi – Đồng Ánh Quỳnh với 180 điểm, vị trí thứ ba thuộc về Jis – Quỳnh Như với 150 điểm. Cùng đón xem tập 4 của chương trình, được phát sóng vào lúc 20h30 thứ 4 tuần sau (09/05/2018) trên kênh youtube và Facebook của Red Bull Việt Nam (https://www.facebook.com/RedBullVN/) hoặc website (www.redbullrealadventure.com)

