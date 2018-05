Đến "Tea+ Đi Trên Nước" để nhận thách đấu từ dàn sao khủng

Trà Ô Long TEA+ Plus được sản xuất bởi Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam theo tiêu chuẩn của tập đoàn Suntory Nhật Bản. Suntory là một trong những Tập đoàn đồ uống lớn nhất tại Nhật Bản. Tập đoàn đã phát triển và sản xuất sản phẩm trà Ô Long tại Nhật Bản trong 35 năm qua và thiết lập quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Nhật Bản cũng như tại các quốc gia khác để đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định của Tập đoàn. Trà Ô Long TEA+ Plus - "Người nhẹ nhàng, Dáng thanh tao" - là sản phẩm trà đóng chai đẳng cấp mới giúp bạn cảm nhận sự nhẹ nhàng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Không chỉ đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm mang chất lượng Nhật Bản, lợi ích về sức khỏe cùng hình ảnh đẳng cấp, Trà Ô Long TEA+ Plus đặc biệt còn chứa OTPP (Oolong Tea Polymerized Polyphenols) giúp hạn chế hấp thu chất béo, và vị trà Ô Long thanh mát đem lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng.