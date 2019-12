1001 cách chứng minh không phẫu thuật thẩm mỹ của sao Việt

Thứ Bảy, ngày 14/12/2019 19:59 PM (GMT+7)

Trước nghi ngờ can thiệp dao kéo từ dư luận, thanh minh không được, giải thích không xong, nhiều người đã tự tay "tra tấn", "mời sờ thử"... để chứng minh mình vô tội.

Thu Minh là một trong những người tiên phong dùng cách "tra tấn" mặt để chứng minh vô can với thẩm mỹ.

Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ không còn quá xa lạ với nhiều người, đặc biệt là các nghệ sỹ hoạt động trong showbiz. Bởi nhu cầu đẹp hơn, hoàn thiện hơn luôn là lý do chính đáng. Tuy nhiên, vì một vài lý do nào đó, chuyện can thiệp dao kéo chưa được họ thoải mái công khai. Nên khi bắt gặp những hình ảnh khác so với trước, dư luận lại được 1 phen đồn đoán. Giải thích không được, thanh minh không xong nên rất nhiều người đã phải chứng minh bằng cách “tra tấn” gương mặt hoặc theo những cách chẳng giống ai.

Hòa Minzy đã véo mũi, cấu má, đấm cằm để chứng minh gương mặt nguyên bản.

Hòa Minzy chắc hẳn là một trong những người đẹp dính nhiều nghi vấn thẩm mỹ nhất. Thay vì gương mặt bầu bĩnh, đầy đặn như trước thì gương mặt cô trở nên nhọn bất thường với chiếc cằm dài. Bên cạnh những ý kiến xem đây chỉ là sản phẩm của makeup và phần mềm chỉnh sửa ảnh thì rất nhiều đặt ra nghi vấn nữ ca sỹ đã can thiệp dao kéo để thay đổi dung mạo.

Trước nghi ngờ của dư luận, Hòa Minzy đã lên tiếng thanh minh trên trang cá nhân. Cô khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ như tin đồn mà tất cả chỉ là do quá trình giảm cân mà thôi. Và sau một hồi, cô đành tự tát má, véo mũi, đấm cằm để chứng minh lời mình nói là sự thật.

Huyền Baby cũng "đau đầu" để tìm cách chứng minh chuyện dao kéo hay không.

Hay mới đây nhất, Huyền Baby đã phải tung ảnh trước đây với ảnh hiện tại để chứng minh vòng 1 của mình là hoàn toàn tự nhiên chứ không hề “dao kéo mà vẫn chảy xệ” như dư luận nhận xét.

Hồ Ngọc Hà đã áp dụng, một hành động có hiệu quả hơn hàng vạn lời nói.

Bảo Thy cũng ra sức cấu véo, vặn mũi để chứng minh mũi hoàn toàn tự nhiên.

Soobin Hoàng Sơn cũng sử dụng cách tương tự như các đàn chị như các đàn chị để chứng minh.

Ngoài ra, một số nghệ sỹ khác lại chọn cách đáp trả lấp lừng và "thách thức" dư luận như: Hoàng Thùy, Bảo Thy... Đứng trước việc nghi ngờ về vòng 1 to bất thường, á hậu Hoàng Thùy đã trả lời: "Ai nghi ngờ ngực tôi làm hay không, xin mời về nhà tôi cho thử". Đây cũng được xem là cách trả lời không hề khôn ngoan với vai trò là một á hậu như cô. Hay Bảo Thy thì nhất quyết khẳng định, 100% bộ phận trên gương mặt cô hoàn toàn là "đồ thật". Còn nếu ai chứng minh được cô thẩm mỹ, cô sẽ thưởng 10 tỷ đồng ngay lập tức.

Hoàng Thùy đáp trả trước nghi vấn nâng cấp vòng 1.

