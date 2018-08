Nhìn từ Kahuna Hồ Tràm Strip: “Ông lớn” vận hành, nhà đầu tư hưởng lợi

Ngày 08/09/2018, Ramada By Wyndham Hồ Tràm Strip sẽ tổ chức sự kiện công bố tên thương hiệu mới dự án tại The Grand Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khách hàng giao dịch thành công trong ngày sẽ nhận ngay ưu đãi 2% và được tặng combo vé xem show giải trí hấp dẫn “Ho Tram Sound Waves” (đã bao gồm 1 đêm nghỉ tại The Grand Hồ Tràm). Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Thủ Thiêm Real – đơn vị chịu trách nhiệm phân phối độc quyền dự án. Hotline: 08 98 223 223 hoặc Website: https://dautucondotelhotram.com/.