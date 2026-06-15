Nhịn 6 ngày rồi ăn 'xả' một ngày mỗi tuần, cô gái bị viêm tụy cấp

Qingqing, sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cao 1,55 m và từng nặng 55 kg, theo Xinmin Evening News. Vài tháng trước, Qingqing quyết định thực hiện kế hoạch giảm cân nghiêm ngặt với mục tiêu nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Trong 6 ngày gần như nhịn ăn, cô hầu như không dùng các thực phẩm giàu tinh bột mà chỉ ăn rau luộc, ức gà và trái cây ít đường, đồng thời cố gắng giới hạn lượng calo nạp vào mỗi ngày dưới 800. Đến ngày "ăn xả", Qingqing thoải mái thưởng thức nhiều món giàu năng lượng như lẩu, gà rán, mì cay, trà sữa và các loại hạt.

Chế độ ăn này nhanh chóng mang lại kết quả. Chỉ trong một tháng, cô giảm được 7,5 kg, từ 55 kg xuống còn 47,5 kg.

Ảnh minh họa: 123rf

Hôm 14/5, sau 6 ngày ăn kiêng nghiêm ngặt, Qingqing bước vào ngày "ăn xả" theo kế hoạch. Buổi trưa, cô ăn một âu lớn gà rán, đến tối tiếp tục dùng hai gói mì cay. Tuy nhiên, đêm cùng ngày, Qingqing bất ngờ cảm thấy đau dữ dội ở vùng bụng, thắt lưng và lưng, kèm tình trạng nôn ói liên tục. Dù đã nôn nhiều lần, cơn đau vẫn không thuyên giảm.

Người phụ nữ sau đó được đưa cấp cứu đến Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Chiết Giang. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc viêm tụy cấp và phải nhập viện điều trị.

Các bác sĩ cho biết số lượng bệnh nhân trẻ tuổi mắc viêm tụy cấp do ăn kiêng cực đoan rồi ăn bù quá mức đang có xu hướng gia tăng.

"Một số người cho rằng chỉ cần ăn một bữa mỗi ngày là có thể giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, cách làm này rất dễ khiến tuyến tụy bị quá tải và tổn thương nghiêm trọng", một bác sĩ của bệnh viện cho biết.

Theo các chuyên gia, ăn kiêng kéo dài khiến tuyến tụy hoạt động ở trạng thái cầm chừng trong thời gian dài. Trong khi đó, nạp quá nhiều thực phẩm nhiều dầu mỡ và chất béo trong thời gian ngắn khiến tuyến tụy phải tiết ra lượng lớn enzyme tiêu hóa. Khi lượng enzyme này tăng đột ngột, chúng có thể gây tổn thương mô tụy và dẫn đến viêm tụy cấp.

Bác sĩ cũng cảnh báo rằng các phương pháp giảm cân cực đoan không chỉ làm tăng nguy cơ viêm tụy mà còn có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Qingqing không phải trường hợp duy nhất ở Trung Quốc gặp biến chứng vì giảm cân quá mức. Đầu năm nay, một nữ sinh viên 20 tuổi tại tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, phải phẫu thuật cắt túi mật vì những cơn đau bụng dữ dội. Cô cho biết đã giảm 25 kg chỉ trong vài tháng và hoàn toàn không ăn thực phẩm chứa tinh bột suốt thời gian đó.