Lá chuối tưởng chỉ để gói bánh, biết tận dụng lại cực nhiều lợi ích cho sức khỏe

Tính chất kháng khuẩn

Theo một nghiên cứu được công bố trên South African Journal of Chemical Engineering năm 2021, cây chuối có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa. Các hợp chất được tìm thấy trong lá chuối có thể ức chế hoạt động của vi khuẩn, điều này khiến chúng hữu ích trong y học cổ truyền cũng như chế biến thực phẩm.

Có thể tăng cường hệ miễn dịch

Lá chuối chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và flavonoid. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Pharmacology năm 2018, chất chống oxy hóa có thể ức chế sự hình thành các gốc tự do, từ đó giảm stress oxy hóa và cải thiện chức năng miễn dịch.

Các chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm trong lá chuối cũng hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Chúng giúp loại bỏ độc tố và giảm viêm, góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Lá chuối là nguyên liệu vô cùng mộc mạc và quen thuộc trong ẩm thực Việt.

Tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa

Lá chuối có thể được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa. Người ta tin rằng chúng giúp làm dịu đường tiêu hóa và giảm các vấn đề về đường tiêu hóa như đầy hơi và khó tiêu. Các hợp chất tự nhiên trong lá chuối có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn khi được sử dụng trong chế biến thực phẩm, đặc biệt là khi dùng để gói thức ăn trong khi nấu nướng.

Tác dụng chống viêm

Các hợp chất trong lá chuối có đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm trong cơ thể. Bằng cách bổ sung lá chuối vào chế độ ăn uống hoặc sử dụng chúng trong các bài thuốc truyền thống, bạn có thể hưởng lợi từ khả năng giúp kiểm soát viêm và hỗ trợ sức khỏe khớp .

Có thể tốt cho da

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí eFood năm 2023, các sản phẩm phụ của chuối, bao gồm cả lá, rất giàu chất dinh dưỡng như protein và vitamin. Lá chuối chứa các vitamin như C và A có thể giúp nuôi dưỡng làn da. Ví dụ, vitamin C rất quan trọng cho quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ độ đàn hồi của da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn”, chuyên gia cho biết. Trong một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí KSBB, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng kem chứa chiết xuất lá chuối có hiệu quả trong việc ngăn ngừa nếp nhăn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe khi ứng dụng lá chuối, bạn cần ghi nhớ một số lưu ý sau:

- Rửa sạch lớp bụi bẩn và nhựa: Bề mặt lá chuối tươi thường bám bụi, vi sinh vật ngoài môi trường hoặc nhựa chuối. Cần rửa sạch dưới vòi nước chảy và ngâm qua nước muối dilute trước khi dùng gói ăn hoặc pha trà.

- Tránh lá chuối nhiễm hóa chất: Không nên dùng lá chuối thu hái từ những khu vực bị phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật hoặc gần khu vực ô nhiễm công nghiệp.

- Thử nghiệm trước khi đắp da: Khi dùng lá chuối giã nát đắp lên da mặt hoặc vết thương, hãy thử một lượng nhỏ trên cổ tay trước để đảm bảo không bị dị ứng hay kích ứng da.

- Một số người có thể bị dị ứng với lá chuối hoặc các hợp chất có trong lá chuối, dẫn đến các phản ứng dị ứng như ngứa, đỏ hoặc phát ban.

Đối với những người có làn da nhạy cảm, việc sử dụng trực tiếp chiết xuất lá chuối hoặc mặt nạ có thể gây kích ứng hoặc khó chịu, đặc biệt là nếu lá không được làm sạch đúng cách hoặc nếu sử dụng ở dạng cô đặc.