Điều gì xảy ra với não khi bạn thường xuyên đi bộ?

Giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Theo Very Well Health, đi bộ thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, các bệnh lý gây sa sút trí tuệ khi về già. Hoạt động thể chất giúp duy trì sức khỏe não, đặc biệt ở vùng hồi hải mã - khu vực giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành, lưu trữ ký ức.

Khi tuổi tác tăng, hồi hải mã có thể thu nhỏ dần, khiến khả năng ghi nhớ và học tập suy giảm. Duy trì vận động giúp hạn chế một phần những thay đổi này, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh và duy trì chức năng não.

Cải thiện khả năng tư duy

Đi bộ ngoài trời có nhiều cảnh vật, âm thanh và kích thích xung quanh, não phải liên tục tiếp nhận, xử lý thông tin và điều chỉnh phản ứng, quá trình này góp phần rèn luyện khả năng chú ý, tư duy. Người làm việc trí óc có thể đi bộ ngắn sau thời gian ngồi lâu để thư giãn, lấy lại sự tỉnh táo và cải thiện khả năng tập trung.

Đi bộ ngoài trời tốt cho sức khỏe não bộ. Ảnh: Hoàng Giang

Giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ, đặc biệt là vùng hồi hải mã, vỏ não trước trán. Đi bộ giúp cơ thể thư giãn, điều hòa phản ứng căng thẳng, cải thiện tâm trạng. Khi vận động, cơ thể giải phóng endorphin - chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng giảm đau và tạo cảm giác dễ chịu, theo Times of India.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Đi bộ đều đặn giúp cơ thể điều hòa nhịp sinh học, giảm căng thẳng và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Giấc ngủ chất lượng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ.

Trong khi ngủ, não củng cố những ký ức mới, sắp xếp và lưu trữ thông tin tiếp nhận trong ngày. Quá trình này giúp duy trì khả năng học tập, ghi nhớ và tập trung. Giấc ngủ cũng tạo điều kiện để não loại bỏ các chất thải chuyển hóa tích tụ trong quá trình hoạt động.

Người trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho hoạt động thể chất cường độ trung bình, tương đương khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày trong tuần. Bạn có thể chia thành những lần đi bộ ngắn trong ngày nếu không có đủ thời gian tập liên tục.

Người ít vận động nên bắt đầu với 10-15 phút mỗi ngày, sau đó tăng dần thời lượng và tốc độ tùy thể trạng. Đi bộ nhanh ở mức nhịp tim và nhịp thở tăng nhẹ nhưng vẫn có thể trò chuyện là cường độ phù hợp với nhiều người.