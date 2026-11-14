Cứu sống bé gái sinh cực non 500 gram sau 108 ngày điều trị

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã điều trị thành công cho một trường hợp trẻ sinh cực non, cực nhẹ cân. Bé gái T.H.M chào đời khi thai mới 24 tuần 6 ngày, cân nặng chỉ 500 gram, trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh bệnh viện Sảnh Nhi Nghệ An. Ảnh: Từ Thành.

Trước đó, ngày 30/9/2025, sản phụ P.T.L mang thai lần thứ ba được chẩn đoán sa dây rốn khi tuổi thai mới 24 tuần 6 ngày. Đây là cấp cứu sản khoa nguy hiểm, có thể khiến thai nhi thiếu oxy cấp, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình huống khẩn cấp, kíp phẫu thuật Khoa Sản bệnh nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai, đồng thời phối hợp với Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh chuẩn bị phương án tiếp nhận và hồi sức trẻ ngay tại phòng mổ.

Ngay sau sinh, bé gái tím tái, nhịp tim chậm, phản xạ yếu, không tự thở. Các bác sĩ sơ sinh lập tức hồi sức, đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và chuyển trẻ về Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Với tuổi thai chưa đầy 25 tuần và cân nặng chỉ 500 gram, trẻ phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao. Ảnh Từ Thành.

Với tuổi thai chưa đầy 25 tuần và cân nặng chỉ 500 gram, trẻ phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao cùng hàng loạt biến chứng do các cơ quan, đặc biệt là phổi, hệ tim mạch, tiêu hóa và miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện.

Trong những ngày đầu, bệnh nhi phải thở máy, hỗ trợ oxy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch và sử dụng kháng sinh khi có chỉ định kiểm soát nhiễm trùng. Quá trình điều trị tiếp tục gặp nhiều thách thức khi trẻ xuất hiện tình trạng còn ống động mạch lớn. Sau khi điều trị nội khoa không đạt kết quả, các bác sĩ quyết định phẫu thuật đóng ống động mạch ngay tại bệnh viện. Ca phẫu thuật thành công, giúp trẻ vượt qua một biến chứng tim mạch nguy hiểm thường gặp ở trẻ sinh cực non.

Ngoài ra, bệnh nhi còn bị phụ thuộc oxy kéo dài, bệnh phổi mạn tính, vàng da và thiếu máu nặng, phải điều trị chiếu đèn và truyền máu nhiều lần. Các chỉ số hô hấp, tuần hoàn, tình trạng nhiễm trùng, khả năng dung nạp dinh dưỡng và diễn biến các biến chứng được đội ngũ y, bác sĩ theo dõi sát sao để kịp thời điều chỉnh phác đồ.

Sau 108 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện với cân nặng 2,23 kg. Ảnh Từ Thành.

Trong suốt quá trình này, các bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc toàn diện cho trẻ, từ hỗ trợ hô hấp, kiểm soát biến chứng đến bảo đảm dinh dưỡng. Từng diễn biến nhỏ về nhịp thở, chỉ số sinh tồn, khả năng dung nạp sữa và tốc độ tăng cân đều được giám sát liên tục.

Sau 108 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện với cân nặng 2,23 kg. Trẻ tỉnh táo, môi hồng, phản xạ bú tốt, nhịp thở đều, không còn biểu hiện gắng sức khi thở hay những cơn tím tái.

Từ em bé chỉ nặng 500 gram khi chào đời, T.H.M đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Theo thông tin từ bệnh viện, hiện trẻ hơn 13 tháng tuổi, cân nặng đạt 6,4 kg.

Thành công của ca bệnh cho thấy vai trò then chốt của sự phối hợp liên chuyên khoa Sản - Nhi trong cấp cứu, hồi sức và điều trị trẻ sinh cực non. Việc chủ động can thiệp ngay từ phòng mổ, triển khai hồi sức sơ sinh kịp thời và xử trí các biến chứng chuyên sâu đã mang lại cơ hội sống cho trẻ có tuổi thai và cân nặng đặc biệt thấp.