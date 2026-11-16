Cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên đồi cây trong tình trạng suy kiệt

Khoảng 13h cùng ngày, anh Trần Văn Huy, sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Thắng, xã Tằng Loỏng, phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân nên trình báo công an.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bé được quấn trong một chiếc áo khoác lông, sức khỏe suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy, bốc mùi hôi và có nhiều ký sinh trùng trên cơ thể.

Trước tình trạng nguy cấp của trẻ, Công an xã Tằng Loỏng phối hợp với nhân viên y tế đưa bé đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng cấp cứu. Các bác sĩ sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý những vị trí tổn thương và phần dây rốn bị phân hủy.

Qua kiểm tra, cháu bé là trẻ sơ sinh nam, nặng 3,2 kg. Sau khi được chăm sóc y tế ban đầu, sức khỏe của bé tạm ổn định.

Lực lượng công an đưa bé sơ sinh tới cơ sở y tế để chữa trị, chăm sóc. Ảnh: Công an Lào Cai

Nhận thấy trẻ cần được theo dõi chuyên sâu, công an và nhân viên y tế tiếp tục đưa bé đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Khoảng 15h, sau khi được các bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khỏe của trẻ ổn định.

Công an xã Tằng Loỏng lập biên bản bàn giao bé cho Khoa Điều trị sơ sinh của bệnh viện tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc người gặp tình huống nguy hiểm cần nhanh chóng thông báo cho công an, chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.