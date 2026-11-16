Ba thực phẩm bác sĩ tiêu thụ thường xuyên để sống thọ

Bác sĩ Mitch Ghen, 76 tuổi. Ảnh: samtejada

Mitch Ghen, một bác sĩ tại Boca Raton, Florida (Mỹ), người đã hành nghề y học chức năng hơn 45 năm, chia sẻ với Fox News Digital rằng có ba loại thực phẩm và đồ uống ông thường xuyên sử dụng để hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh: cà phê, ca cao và mật ong nguyên chất.

"Theo tôi, những thực phẩm này tạo nên sự khác biệt rất lớn", bác sĩ Ghen nói, và cho biết thêm đã đưa chúng vào thói quen hàng ngày.

Cà phê

Bác sĩ Ghen xếp cà phê ở vị trí đầu tiên trong danh sách thực phẩm, đồ uống hỗ trợ sống thọ, dựa trên các nghiên cứu cho thấy thức uống này có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ông cho rằng, duy trì thói quen uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày có thể mang lại lợi ích tối ưu cho tuổi thọ.

Bên cạnh tác dụng giúp tỉnh táo, bác sĩ người Mỹ cho hay cà phê còn có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch. Ông ưu tiên cà phê hữu cơ và dùng vào mỗi buổi sáng.

Cà phê cũng là thức uống thường xuyên của người trên trăm tuổi. Nghiên cứu công bố tháng 5/2000, có tựa đề Mối liên hệ giữa lượng cà phê và caffeine tiêu thụ với nguy cơ mắc bệnh Parkinson, cho thấy người uống nhiều cà phê và caffeine có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn đáng kể. Các nhà khoa học nhận định caffeine, thay vì những thành phần dinh dưỡng khác trong cà phê, mới là yếu tố đóng vai trò then chốt trong mối liên hệ này.

Cacao

Bác sĩ Ghen thường thêm cacao nguyên chất 100%, giàu polyphenol, vào cà phê buổi sáng để tăng giá trị dinh dưỡng. Polyphenol là hợp chất tự nhiên có trong thực vật, có đặc tính chống oxy hóa. Tùy hàm lượng polyphenol, ông khuyến nghị sử dụng khoảng một thìa cà phê đến một thìa canh cacao mỗi ngày.

Theo ông, sự kết hợp này không chỉ giúp khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi mà còn bổ sung lượng đáng kể chất chống oxy hóa và polyphenol cho cơ thể.

Nghiên cứu năm 2010 cho thấy thức uống chocolate đen chứa ít nhất 73% cacao, giàu flavanol, có thể mang lại tác động tích cực cho sức khỏe. Những người tham gia uống hai lần mỗi ngày trong một tháng có số lượng tế bào gốc tăng gấp đôi. Các nghiên cứu khác công bố năm 2023 và 2025 cũng cho thấy cacao giàu polyphenol và flavanol - những hợp chất có đặc tính chống oxy hóa - góp phần làm chậm lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

Mật ong thô

Lựa chọn thứ ba của bác sĩ Ghen là mật ong hữu cơ nguyên chất, chưa qua lọc. Theo ông, thực phẩm này có thể mang lại lợi ích cho hệ vi sinh đường ruột - lĩnh vực ngày càng được quan tâm trong các nghiên cứu về sức khỏe tổng thể và quá trình lão hóa.

Ghen khuyến nghị sử dụng mật ong ở mức vừa phải, khoảng một thìa canh mỗi ngày để tránh làm đường huyết tăng quá cao.

Dù duy trì cả ba loại thực phẩm trên trong chế độ ăn, bác sĩ nhấn mạnh lão hóa khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào một vài thực phẩm được xem là có lợi cho sức khỏe. Điều quan trọng hơn là xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, bền vững, gợi ý chế độ ăn Địa Trung Hải.

Theo bác sĩ Ghen, ngay cả những người trước đây chưa có chế độ ăn uống khoa học vẫn có thể thay đổi để cải thiện sức khỏe, bởi không bao giờ là quá muộn để bắt đầu.

"Điều mỗi người nên nghiêm túc tự hỏi là mình thực sự hướng đến sống lâu hơn hay muốn nâng cao chất lượng cuộc sống? Tuổi thọ về số năm sẽ đi đôi với chất lượng sống. Đó mới là điều cốt yếu", ông nói.