Nước rửa phụ khoa hiếm có được nghiên cứu sâu về tác dụng và tính an toàn

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 10:01 AM (GMT+7)

Mặc dù sản phẩm rửa phụ khoa tại thị trường Việt Nam khá nhiều nhưng rất ít sản phẩm được nghiên cứu sâu về tác dụng cũng như tính an toàn.

Cẩn trọng khi lựa chọn nước rửa phụ khoa

Cũng như các bộ phận khác, vùng kín cần phải có một sản phẩm chuyên dụng để vệ sinh, chăm sóc. Ngày nay, các sản phẩm rửa phụ khoa trở nên phổ biến, chuyên dụng với chị em phụ nữ. Mặt khác, do sản phẩm liên quan đến sức khỏe sinh sản nên ngoài yêu cầu làm sạch, ngăn ngừa vi trùng gây bệnh viêm nhiễm phụ khoa thì yêu cầu về tính an toàn được đặt lên hàng đầu.

Hiện nay trên thị trường xuất hiện tràn lan các sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ cả trong và ngoài nước, được quảng cáo với rất nhiều công dụng nổi trội với đủ loại mức giá thấp có, cao có, khiến nhiều chị em bị nhiễu loạn thông tin. Mặc dù sản phẩm đa dạng, phong phú nhưng rất ít sản phẩm rửa phụ khoa tại thị trường Việt Nam được nghiên cứu sâu về tác dụng, tính an toàn. Điều này cũng gây khó khăn cho chị em phụ nữ khi phải lựa chọn một sản phẩm an toàn, thích hợp dùng hàng ngày cũng như khó khăn cho thầy thuốc khi kết hợp sản phẩm rửa ngoài với thuốc điều trị đặc hiệu trong phác đồ điều trị viêm nhiễm phụ khoa. Mặc dù sản phẩm đa dạng, phong phú nhưng rất ít sản phẩm rửa phụ khoa tại thị trường Việt Nam được nghiên cứu sâu về tác dụng, tính an toàn.

Do không tìm hiểu kỹ càng, cộng với ý thích muốn dùng thử một các sản phẩm mới, nhiều chị em đã gặp phải những tình trạng như kích ứng da, mẩn ngứa, khô rát,…Thậm chí nhiều chị em còn bị mất cân bằng sinh lý vùng nhạy cảm do các thành phần hóa chất trong sản phẩm gây diệt khuẩn mạnh, dẫn tới viêm nhiễm nặng. Để tránh tiền mất, tật mang, khi lựa chọn sản phẩm dùng cho vùng nhạy cảm, tốt nhất chị em nên tìm hiểu thật kỹ càng, lựa chọn những sản phẩm của các thương hiệu uy tín lâu năm trên thị trường đã có nhiều người tin dùng, và đã được thử nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện đầu ngành phụ sản.

Dạ Hương đã được đánh giá an toàn và hiệu qua bởi các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ

Là sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ tiên phong trên thị trường, ngay từ năm 2008, Dạ Hương đã được nghiên cứu về độ an toàn tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương và sau nhiều năm lưu hành đã được đông đảo chị em phụ nữ tin dùng. Mới đây, giúp nghiên cứu sâu hơn về dòng sản phẩm này, TS.BS Huỳnh Thị Thu Thủy- Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và ThS. BS Nguyễn Thị Hồng Nhu, trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh Viện Từ Dũ đã tiến hành đề tài “Đánh giá hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn âm đạo của sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương” tại Bệnh viện Từ Dũ từ năm 2012- 2017.

Hình ảnh tại Buổi báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn âm đạo của Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ hương" tại bệnh viện Từ Dũ

Nghiên cứu tiến hành trên 230 bệnh nhân đã chứng minh được Dạ Hương có vai trò tích cực trong ngăn ngừa nhiễm khuẩn âm đạo và có thể sử dụng phối hợp các thuốc điều trị để ngừa viêm âm đạo, giúp giảm thiểu các tác nhân gây bệnh và không ảnh hưởng tới pH âm đạo, tránh tình trạng viêm nhiễm do thay đổi pH âm đạo gây nên. Kết quả Nghiên cứu cho thấy hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn âm đạo của Dạ Hương đạt 92,6%. Không có trường hợp nào gặp tác dụng phụ như ngứa, đỏ da….

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành đánh giá sự hài lòng của người dùng và bác sỹ khi sử dụng Dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương. Theo đó, có 94,8% người dùng hài lòng và 90,4% bác sỹ đánh giá Dạ hương là sản phẩm tốt và rất tốt… Kết quả này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu “Đánh giá tác dụng, tính an toàn, mức độ hài lòng của người sử dụng và thầy thuốc đối với dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương” năm 2008 của GS. Nguyễn Đức Vy và cộng sự. Như vậy có thể khẳng định sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương an toàn, hiệu quả cho phụ nữ chăm sóc sức khỏe vùng nhạy cảm.