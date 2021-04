Những dấu hiệu bất thường của cơ thể cảnh báo phổi đang có vấn đề

Thứ Bảy, ngày 10/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Đau lưng, da mẩn ngứa hay đau họng, ... đều là những dấu hiệu cảnh báo phổi đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng đi khám ngay.

Phổi là cơ quan hô hấp lớn nhất trong cơ thể người, đóng vai trò quan trọng trong hệ hô hấp của cơ thể. Tuy nhiên, phổi thực chất lại là bộ phận rất dễ chịu tổn thương, thường bị các loại virus tấn công. Một khi phổi gặp phải vấn đề sẽ kéo theo sức khỏe tổng thể cũng bị ảnh hưởng. Nghiêm trọng hơn, nó còn có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh.

Tuy nhiên, cơ thể chúng ta rất thông minh, mỗi khi một cơ quan gặp phải vấn đề chúng thường sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo. Nếu phát hiện những dấu hiệu sau đây, rất có thể phổi của bạn đang gặp phải một số bệnh lý, cần phải nhanh chóng đi thăm khám ngay.

Đau lưng và vai

Thông thường, khi gặp phải tình trạng đau lưng, đau vai mọi người hay cho rằng là do mệt mỏi hay làm việc quá sức. Vậy nhưng đây cũng là một trong những dấu hiệu cảnh báo phổi của bạn đang có bệnh lý.

Nguyên nhân là do những tổn thương ở phổi có thể làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở lưng. Nếu bạn thường xuyên bị đau lưng mà nguyên nhân không phải do các bệnh về cột sống, đau cột sống thắt lưng hay do thoát vị đĩa đệm thì rất có thể phổi của bạn đang gặp phải vấn đề, cần hết sức cảnh giác.

Da mẩn ngứa

Da nổi mẩn ngứa là tình trạng mà chúng ta thường xuyên gặp phải trong cuộc sống, đặc biệt là vào mùa hanh khô. Tuy nó không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Vậy nhưng hãy cẩn thận vì mẩn ngứa còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác.

Nhiều người thường nghĩ da mẩn ngứa là do tác động từ môi trường bên ngoài như dị ứng, nấm ngứa, muỗi đốt, ... Thế nhưng nếu phổi hoạt động kém hoặc chịu tổn thương cũng có thể tác động đến một số cơ quan khác trong cơ thể, từ đó khiến cho da sần sùi, nổi mẩn và ngứa ngáy.

Khô và ngứa cổ họng

Nếu thường xuyên bị khô ngứa cổ họng hoặc cảm thấy có dị vật trong họng thì nguyên nhân rất có thể là do phổi đang gặp phải vấn đề. Phổi là bộ phận được kết nối trực tiếp với cổ họng, do đó khi các chức năng của phổi bắt đầu suy giảm, cổ họng là nơi bị ảnh hưởng đầu tiên.

Cổ họng bị khô ngứa thường là triệu chứng rõ ràng nhất thể hiện sức khỏe của phổi đang suy giảm. Vậy nhưng nhiều người thường không quá quan tâm đến tình trạng này và cho rằng nguyên nhân là do thay đổi thời tiết. Nếu thường xuyên gặp phải tình trạng trên, đừng nên bỏ qua mà cần đến bệnh viện kiểm tra, tránh để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

Ho quá nhiều

Ho là biểu hiện của một số bệnh thường gặp như cảm lạnh, viêm họng, ... Thực chất đây là một phản ứng của cơ thể để loại bỏ các độc tố trong phổi. Tuy nhiên, nếu ho quá thường xuyên, ho dai dẳng không rõ nguyên nhân thì nên cảnh giác bởi rất có thể phổi bạn đang bị bệnh. Đây thậm chí còn là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư phổi. Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra để được thăm khám và chữa trị kịp thời.

