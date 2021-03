Người uống bia rượu bị đỏ mặt tăng nguy cơ mắc 2 loại ung thư này gấp 10 lần

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những người dù chỉ uống một chút bia rượu vẫn đỏ mặt, hay uống quá nhiều cần chú ý tới 2 căn bệnh ung thư đang âm thầm phát triển trong cơ thể.

Nhiều người vẫn tin rằng, chỉ có những ai uống nhiều bia rượu thì mới đỏ mặt. Nhưng trên thực tế, những người uống bia rượu và đỏ mặt lại không phải là đối tượng nghiện bia rượu. Trên nhiều dữ liệu nghiên cứu cho thấy, người thường bị đỏ mặt khi tiếp xúc với nồng độ cồn trong bia rượu, cơ thể rất dễ bị tổn thương, nguy cơ ung thư cũng cao hơn người bình thường rất nhiều.

Khi uống rượu, có nhiều người sẽ bị đỏ mặt. Nó có thể là do uống quá nhiều hoặc do cơ địa khác biệt. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa, điều này vẫn là tình trạng không bình thường, thậm chí là do bệnh lý gây ra.

Đỏ mặt khi uống rượu bia rất nguy hiểm. (ảnh minh họa)

Sau khi bia rượu đi vào cơ thể, ngoại trừ một phần nhỏ đào thải qua đường hô hấp, phần lớn cơ bản sẽ được chuyển hoá qua gan trước khi được thải ra ngoài. Quá trình chuyển hóa của gan là chuyển hóa cồn ethanol thành acetaldehyde dưới tác dụng của các enzym khác nhau. Acetaldehyde cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng choáng sau khi uống bia rượu.

Tiếp theo, các enzyme aldehydro dehydrogenase phân giải acetaldehyde thành axit axetic, carbon dioxide và nước. Nếu các enzyme dehydrogenase trong gan thấp, sẽ tích tụ ethanol, tác động lên hệ thần kinh trung gây say. Nếu có vấn đề gì trong quá trình chuyển hoá acetaldehyde thành axit axetic, acetaldehyde sẽ tích tụ trong gan. Đây là một chất độc, nó sẽ kích thích mạch máu, khiến mạch máu giãn ra và da đỏ lên. Nói cách khác, việc bạn bị đỏ mặt do uống nhiều hay uống ít thực chất vẫn là dấu hiệu của việc ngộ độc.

Các nghiên cứu đã xác nhận rằng, những người uống rượu bia đỏ mặt có nhiều khả năng bị ung thư dạ dày, ngay cả khi một lượng rượu nhỏ. Vào năm 2019, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances đã chỉ ra rằng, hầu hết những người uống rượu và tự đỏ mặt đều có đột biến gen ALDH2, gen này gây ra sự giảm hoạt động của acetaldehyde dehydrogenase.

Như đã đề cập trước đó, nếu enzyme dehydrogenase không đủ, acetaldehyde sẽ tích tụ, nó là một chất độc, có thể kích thích các mạch máu, gây đỏ bừng và viêm da. Sự đột biến của gen này có liên quan mật thiết đến sự xuất hiện của ung thư dạ dày. Nói cách khác, những người hay uống rượu và đỏ mặt dễ bị ung thư dạ dày. Nó không phải do kích thích đơn thuần của niêm mạc dạ dày bởi rượu, mà là vấn đề di truyền nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác của Trường Y Đại học Stanford cũng chỉ ra rằng, những người mang đột biến gen này có nguy cơ cao mắc bệnh Alzheimer. Đặc biệt, nguy cơ mắc ung thư thực quản ở những người hay uống bia rượu và đỏ mặt gấp 6-10 lần người bình thường.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/nguoi-uong-bia-ruou-bi-do-mat-tang-nguy-co-mac-2-loai-ung-thu-nay-gap-10-lan-d499811.html