Bộ Y tế tăng cường nhân lực tinh nhuệ hỗ trợ 12 tỉnh miền Tây Nam

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 21:30 PM (GMT+7)

Ngày 30/7, Bộ Y tế có quyết định thành lập 2 Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đặt tại 2 tỉnh: Bạc Liêu và Cần Thơ.

Mỗi Tổ công tác gồm 12 -16 thành viên gồm 1 tổ trưởng, 1 -2 tổ phó. Họ là những chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Tại các địa phương, Tổ có nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh để triển khai các hoạt động: Phòng chống dịch trong cộng đồng; trong doanh nghiệp; trong khu cách ly; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm, điều trị, cách ly F1 tại nhà và công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn.

Lãnh đạo Bộ Y tế khảo sát mặt bằng xây dựng Trung tâm hồi sức tích cực tại Long An. Ảnh: CDC Long An.

Tổ công tác này cũng tham gia các cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh.

Trong đó, Tổ công tác thường trực tại tỉnh Bạc Liêu do ông Trần Quang Phục, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét- Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương làm Tổ trưởng, sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh này và Sóc Trăng, Cà Mau.

Tổ công tác thường trực tại TP Cần Thơ do ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm Tổ trưởng sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch tại TP này và Kiên Giang, Hậu Giang.

Bộ Y tế cũng có 2 quyết định bổ sung thành viên Tổ công tác của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống dịch tại Đồng Tháp và Tiền Giang. Mỗi đoàn bổ sung 7- 8 thành viên. Trong đó, Tổ công tác thường trực tại Đồng Tháp sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh này và An Giang, Vĩnh Long. Còn Tổ công tác thường trực tại Tiền Giang sẽ triển khai hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh này và Bến Tre, Trà Vinh.

Chiều cùng ngày, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến làm việc tại tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước khi làm việc, Bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Long An đã trực tiếp đi khảo sát địa điểm Bộ Y tế sẽ thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 500 giường tại Nhà khách Công đoàn tỉnh Long An.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Long An cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh những ngày qua diễn biến rất phức tạp và khó lường. Tổng số ca bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến nay là 5.468 ca nhiễm, trong đó có 5.452 ca cộng đồng, 16 ca nhập cảnh. Ngoài ra, có 615 ca điều trị khỏi và 58 trường hợp tử vong.

Để đồng hành cùng Long An chống dịch, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, từ ngày 1/7/2021, Tổ công tác của Bộ Y tế do TS Hoàng Quốc Cường- Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh làm tổ trưởng gồm 6 thành viên là các chuyên gia về lĩnh vực dịch tễ, điều trị, xét nghiệm… của các bệnh viện/viện trực thuộc Bộ Y tế đã về “cắm chốt” tại Long An.

Ngoài ra, đoàn công tác gồm 80 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên các chuyên ngành hồi sức, cấp cứu, truyền nhiễm, xét nghiệm… giàu kinh nghiệm trong điều trị COVID-19 của tỉnh Bắc Giang cũng đã đến hỗ trợ tỉnh Long An chống dịch từ ngày 20/7.

Đoàn Bến Tre có 12 cán bộ, thầy thuốc và đoàn Bắc Ninh có 15 cán bộ, thầy thuốc cũng đã có mặt hỗ trợ y tế Long An chống dịch.

Tại buổi làm việc, Long An kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ địa phương về trang thiết bị, nhân lực các chuyên ngành hồi sức, truyền nhiễm, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh kiểm soát nhiễm khuẩn…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Long An thực hiện thật nghiêm Chỉ thị 16 để “cố gắng làm chậm tốc độ lây nhiễm dịch bệnh”. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin.

