7 yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh con trai hay con gái

Chủ Nhật, ngày 03/04/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nghiên cứu chỉ ra, một số yếu tố như chế độ ăn uống, tuổi tác, tư thế “yêu”, trạng thái tinh thần… có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành giới tính thai nhi.

Thói quen ăn sáng

Theo một nghiên cứu của Anh, những phụ nữ thường ăn sáng bằng ngũ cốc, thực phẩm giàu calo và kali dễ sinh con trai hơn. Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu của Anh đã tiến hành khảo sát trên 740 phụ nữ mang thai về những gì họ ăn trước khi có bầu. Kết quả, những người thường ăn sáng bằng ngũ cốc, thực phẩm giàu calo và kali dễ sinh con trai hơn. Ngược lại, những phụ nữ hay bỏ ăn sáng sẽ sinh con gái nhiều hơn.

Tuổi tác

Một số nghiên cứu chỉ ra, số lượng tinh trùng của nam giới giảm dần theo tuổi tác. Đàn ông càng có tuổi, khả năng sinh con gái càng cao. Tương tự, phụ nữ càng lớn tuổi, lượng kiềm tiết trong tử cung sẽ giảm dần do ảnh hưởng của quá trình lão hóa, cơ hội sinh con gái do đó cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, các cặp vợ chồng tuổi tác lớn thường có tỉ lệ sinh con gái cao hơn so với các cặp vợ chồng trẻ.

Theo kết quả một nghiên cứu của Anh, một cặp vợ chồng cứ tăng 5 tuổi thì khả năng sinh con gái sẽ tăng thêm 1%. Nam giới từ 25-29 tuổi sinh con trai nhiều hơn con gái, trong khi nam giới trên 29 tuổi sinh con gái nhiều hơn con trai.

Chất lượng môi trường sống

Các nhà khoa học tại Đại học Chicago, Mỹ đã thực hiện một nghiên cứu trong đó họ kiểm tra dữ liệu hồ sơ y tế dựa trên các yếu tố như chỉ số chất lượng môi trường, nhiệt độ... của 150 triệu người Mỹ trong 8 năm và 9 triệu người Thụy Điển trong hơn 30 năm. Các nhà nghiên cứu khám phá ra, một số chất ô nhiễm nhất định như ô nhiễm thủy ngân tại vị trí gần các nhà máy công nghiệp có thể khiến tỉ số giới tính thay đổi tới 3%. Ví dụ, các khu vực có mức độ phơi nhiễm thủy ngân cao hơn có xu hướng có nhiều trẻ em trai hơn, trong khi khu vực có hàm lượng chì trong đất cao hơn có tỉ lệ trẻ em gái cao hơn.

Tư thế “yêu”

Nhiễm sắc thể X mang tinh trùng có số lượng lớn hơn và nhẹ hơn so với nhiễm sắc thể Y. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những tinh trùng nhẹ hơn có thể gặp trứng nhanh hơn. Đây có thể là nguyên nhân khiến nhiều người tin rằng một số tư thế quan hệ nhất định có thể khiến X hoặc Y “bơi” đến chỗ trứng nhanh hơn.

Theo Webmd, tư thế truyền thống (nam trên, nữ dưới) giúp bạn dễ sinh con gái hơn, còn tư thế nam giới "tấn công" từ đằng sau có tỉ lệ sinh con trai cao hơn.

Môi trường “cô bé”

Môi trường kiềm giúp gia tăng tỉ lệ bé trai vì những tinh trùng Y dễ bị tổn thương trong môi trường axit. Ảnh minh họa.

Theo kết quả một số nghiên cứu, môi trường âm đạo cũng có thể ảnh hưởng phần nào đến giới tính thai nhi. Cụ thể, môi trường kiềm giúp gia tăng tỉ lệ bé trai vì những tinh trùng Y dễ bị tổn thương trong môi trường axit. Do vậy, môi trường axit sẽ dễ có bé gái hơn.

Thời điểm làm “chuyện ấy”

Chọn thời điểm khi trứng rụng để thụ thai là cách được nhiều người tin dùng để xác định giới tính thai nhi. Theo đó, nếu giao hợp gần ngày rụng trứng, bạn sẽ có con trai dễ hơn. Còn "yêu" xa thời điểm này, tỉ lệ có con gái sẽ cao hơn.

Hút thuốc lá

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Đan Mạch đã phát hiện ra, những cặp vợ chồng hút thuốc trước và sau khi thụ thai ít có khả năng sinh con trai hơn. Nếu người cha hút hơn 20 điếu thuốc mỗi ngày trong khi người mẹ không hút thuốc, xác suất sinh con gái cũng cao hơn nhiều so với con trai. Nếu cả hai cùng hút thuốc, khả năng sinh con trai sẽ càng thấp.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/7-yeu-to-anh-huong-den-viec-sinh-con-trai-hay-con-gai-a547783.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/7-yeu-to-anh-huong-den-viec-sinh-con-trai-hay-con-gai-a547783.html