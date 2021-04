5 thói quen “cực xấu”, rất dễ gây vô sinh ở nam giới

Thứ Năm, ngày 29/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Một số thói quen bất cẩn trong cuộc sống có thể vô tình dẫn đến vô sinh ở nam giới.

1. Mặc quần bó và ngồi lâu trên ghế sofa

Các chuyên gia cho rằng, quần jean không chỉ gây chèn ép cơ quan sinh sản của nam giới và ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tinh hoàn mà còn gây hại cho sự tồn tại của tinh trùng vì nó quá kín và khó tản nhiệt.

Hiện nay, ngày càng có nhiều người “dính liền” với chiếc ghế sofa êm ái. Thói quen này không ngờ gây tổn thương tinh hoàn nghiêm trọng. Tư thế ngồi của như vậy khiến bìu “treo” vào giữa hai đùi một cách dễ dàng. Cùng với chất liệu êm ái của sofa, phần bìu lúc này sẽ nén xuống gây chèn ép. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây giãn tĩnh mạch thừng tinh ở nam giới, khi đó người bệnh sẽ cảm thấy tinh hoàn bị sa xuống nặng nề.

Trong trường hợp giãn tĩnh mạch thừng tinh, các chất độc hại do quá trình trao đổi chất của tinh hoàn không thể thải ra ngoài kịp thời, không được cung cấp đủ dinh dưỡng sẽ làm suy giảm quá trình bài tiết testosterone. Testosterone là động lực để duy trì chức năng sinh học và sản xuất tinh trùng của nam giới, nếu thiếu nó chắc chắn sẽ dẫn đến suy giảm chức năng sinh dục nam và vô sinh.

2. Thường xuyên tắm nước nóng

Tinh trùng sẽ phát triển bình thường trong môi trường có nhiệt độ ổn định từ 34 đến 35 độ C. Khi nhiệt độ nước quá cao sẽ vô tình “giết chết” chúng. Ví dụ, phòng tắm hơi có nhiệt độ cao lên đến 70-80 độ C không có lợi cho sự phát triển của tinh trùng và dễ dẫn đến vô sinh. Chính vì vậy, hãy để ý nhiệt độ nước tắm của bạn. Nó chỉ nên ở khoảng 34 độ C.

3. Chế độ ăn không đúng cách

Ăn quá nhiều đồ cay dễ dẫn đến tình trạng sung huyết của cơ quan sinh dục nam, do đó, lượng tinh trùng sẽ giảm đi và chất lượng tinh trùng cũng thay đổi theo. Ăn uống cầu kỳ, kén ăn, thức ăn thiếu hai chất dinh dưỡng kẽm và selen dễ khiến cho tinh trùng khó được sản xuất và trưởng thành. Vậy nên, hãy ăn uống điều độ, không kén ăn, chú ý ăn nhiều thực phẩm như cá, sò, gan, đậu nành, gạo lứt… để bổ sung kẽm và selen.

4. Hít khói bếp

Nghiên cứu cho thấy, 74 loại chất hóa học có trong khói dầu bếp có thể gây đột biến tế bào, dẫn đến vô sinh. Nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng, ruồi giấm ăn dầu đặc trong bếp bị đột biến nhiễm sắc thể tế bào và hệ thống sinh sản của chúng bị hư hại đáng kể.

5. Lạm dụng rượu và thuốc lá

Đa số nam giới thích uống rượu và hút thuốc lá. Phần còn lại khá nhạy cảm với các chất độc có trong thuốc lá, rượu bia. Việc sử dụng quá nhiều rượu và thuốc lá khiến các tế bào mần trong tinh hoàn dễ bị nhiễm độc, từ đó số lượng và chất lượng tinh trùng bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay cả khi có thể thụ thai, tỷ lệ khiến đứa trẻ khuyết tật và dị dạng cũng rất cao.

Theo nghiên cứu và phân tích, chất nicotin có thể làm giảm tiết hormone sinh dục và giết chết tinh trùng. Những người hút 30 điếu thuốc mỗi ngày thì tỷ lệ sống sót của tinh trùng chỉ là 49%. Ngoài ra, việc bài tiết nội tiết tố androgen ở người hút thuốc ít hơn nhiều so với người không hút thuốc. Uống rượu quá nhiều và lâu năm có thể gây ngộ đọc mãn tính hoặc cấp tính, dẫn đến khoảng 70% số lượng tinh trùng bị loạn sản hoặc mất khả năng di chuyển.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/5-thoi-quen-cuc-xau-rat-de-gay-vo-sinh-o-nam-gioi-d504520.htmlNguồn: https://baogiaothong.vn/5-thoi-quen-cuc-xau-rat-de-gay-vo-sinh-o-nam-gioi-d504520.html